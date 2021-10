SecurityForce introduceert eerste online waarschuwingssysteem voor consumenten

SecurityForce is het eerste Nederlandse bedrijf dat particulieren de mogelijkheid geeft zich te beschermen tegen alle gevaren die het internet met zich meebrengt. Want whatsapp fraude, virussen en hackers zijn altijd dichterbij dan je denkt. Hoe goed je ook oplet, de oplichters worden steeds behendiger en de berichten zijn steeds minder makkelijk te herkennen.

Op de website ikbenbeveiligd.nl kun je op een hele eenvoudige manier jezelf beschermen tegen alle vormen van oplichting: of dat nu via email, sms of whatsapp is. Je kiest voor de gevarenmelder, criminelenmelder en virusmelder-in-1. Na aanmelding op de website word je automatisch per mail of sms gewaarschuwd als er gevaar dreigt. En kun je dus voorkomen dat je slachtoffer wordt van pinpasfraude of een andere vorm van oplichting.

Een alarmsysteem met maatschappelijke betrokkenheid

Het initiatief van deze online beveiligingsmethode komt van een aantal beveiligingsbedrijven. Met de toename van de praktijken op het gebied van oplichting via social media en internet in het algemeen, zijn steeds meer mensen slachtoffer. Maar voor particulieren was er nog geen mogelijkheid om zich hier op een efficiënte manier tegen te bewapenen. Met de introductie van deze website is dat nu dus wel mogelijk. De stappen om gewaarschuwd te worden op het moment dat je een verdacht bericht binnenkrijgt zijn simpel: de gevarenmelder bericht je via het platform, per mail of sms. Hierdoor ben je extra alert en daarnaast lees je in het bericht van SecurityForce wat je moet doen zodat je niet in de val trapt.

Behalve het feit dat je je als consument 24/7 beschermd bent tegen oplichting is er nog een extra positieve kant. De initiatiefnemers hebben gekozen voor een giving back methode. Dat wil zeggen dat van ieder abonnement dat afgesloten wordt, 20% gedoneerd wordt aan Stichting Het Vergeten Kind en het Armoedefonds.

De praktijk als uitgangspunt

Veel mensen zullen denken dat zij niet in de val van oplichting zullen trappen. Maar uit onderzoek van PanelSurvey dat SecurityForce heeft laten uitvoeren blijkt dat vrouwen vaker de dupe zijn van Whatsapp fraude (40% vrouw, ten opzichte van 24% man). Mannen worden daarentegen vaker opgelicht via webshops dan vrouwen (19,6% tegen 7,5%). Dat is te verklaren door de verschillende activiteiten van mannen en vrouwen op het internet. Opvallend is dat de groep ouderen die slachtoffer is van internetfraude nog relatief laag is. Maar ouderen gaan steeds meer gebruik maken van het internet, dus ook hierin komt verandering. En met die wetenschap is het verstandig om jezelf te beschermen tegen internetfraude.