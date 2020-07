Seotech verhuist naar nieuw kantoor

Het SEO bureau Seotech heeft per 20 juli een nieuwe locatie; ze verhuizen naar de Regus locatie Almere Centrum. Het kantoor heeft een bijzonder uitzicht, het is namelijk gevestigd op de 18e verdieping van de Martinez toren. Het nieuwe kantoor biedt Seotech veel mogelijkheden om efficiënt te groeien. Het imposante gebouw, biedt ze de komende jaren alle mogelijkheden om uitbreiden, maar ook inspirerende ruimtes om te vergaderen of voor brainstormsessies. Naast de mogelijkheden voor efficiënt werken, kunnen ook de medewerkers van Seotech hun dag beginnen of eindigen met een bezoek aan het zwembad of fitnessruimte. Daarnaast kan Seotech ook gebruikmaken van de aanwezige receptie, horeca en facilitaire dienstverlening.

Gespecialiseerd in linkbuilding

Seotech is gespecialiseerd in linkbuilding en website optimalisatie. De drie factoren waarop SEO berust – expert, autoriteit en betrouwbaarheid – hebben zij als geen ander in de vingers.. Zo kunnen ze jouw organisatie of bedrijf helpen om een expert te worden binnen jouw vakgebied. Hoge kwaliteit content op de website en externe publicaties zorgen voor een groei in jouw expertise. Ook realiseren ze verwijzingen van andere autoritaire website, wat ervoor zorgt dat je een betere positionering van jouw website behaalt. Daarnaast wordt er gewerkt aan de betrouwbaarheid van je website, door de Google richtlijnen na te leven, klantreviews toe te voegen en verifieerbare naleving van e-commerce regelgeving. Zo helpt Seotech door optimale SEO jouw organisatie of bedrijf naar een beter ranking in de zoekmachineresultaten.

Waar kan Seotech mee helpen?

Seotech is een SEO-bureau en gespecialiseerd in linkbuilding en website optimalisatie. Naast het optimaliseren van websites en het geven van adviezen op gebied van SEO, bieden ze ook nog diensten aan zoals copywriting en ondersteuning op het gebied van social media en Google Ads. Zo kunnen ze jouw bedrijf of organisatie helpen met het opzetten van social media account, het opstellen van een social media strategie of de inzet van Google Ads en remarketing. Wil je meer weten over de diensten van Seotech? Neem dan contact op via de email of telefoon of bekijk de website van Seotech.nl.