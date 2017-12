Shopping Guide: Sexy Lingerie en trends 2018

Opzoek naar inspiratie om je ondergoed game naar een hoger niveau te tillen? Heb je genoeg van elke dag hetzelfde saaie ondergoed te dragen? Dan ben je hier bij het juiste adres! Vandaag ga ik je helpen met wat inspirerende lingerie tips zodat jij weer met zelfvertrouwen erop uit kan gaan. Laat ik eerst eens beginnen met mijzelf. Ik was vroeger helemaal niet van de lingerie, ik vond dat het er oncomfortabel uitzag en begreep niet waarom mijn ondergoed nou belangrijk kon zijn. Ik ken veel vrouwen die er zo over denken, je ondergoed zit toch onder je kleding, wat maakt het dan uit of het er goed uitziet of niet? Klinkt best logisch, maar toch is het niet het hele verhaal. Eigenlijk is je ondergoed gewoon een essentieel onderdeel van je outfit. Je hebt het soms niet door maar een mooi setje lingerie kan een outfit echt laten excelleren. Waarschijnlijk het belangrijkste aspect is dat het je veel zelfvertrouwen geeft en dit straalt uit naar anderen om je heen. Jij voelt je beter en andere mensen hebben dat meteen door.

Ik ga je dus in de onderstaande alinea’s verschillende tips en adviezen geven over wat voor lingerie je allemaal kan krijgen, wat goed te combineren is, en een paar van de nieuwste trends in ondergoed. Zo hoop ik je te overtuigen dat jij ook in een lekker setje lingerie moet gaan rondlopen. Het is genoeg geweest met die blasé houding van veel vrouwen tegenover het dragen van mooi en elegant ondergoed. Lees door zodat jij helemaal voorbereid bent op het kopen van nieuw ondergoed!

Waarom? Comfortabel en spannend

Waarom moet je als vrouw sexy lingerie dragen? Zoals ik al had gezegd vond ik het vroeger helemaal niet nodig, liever lekker comfortabel. Maar dit is de verkeerde gedachtegang. Je moet afstappen van het idee dat lingerie oncomfortabel is. Wie je hiervan heeft overtuigd heeft nog nooit goede kwaliteit ondergoed aangehad. Als jij ervoor zorgt dat de lingerie die je koopt gemaakt is van hoge kwaliteit stoffen dan kan ik je garanderen dat het comfortabel zit. Je moet bij ondergoed niet voor het goedkoopste gaan, de t shirts die je voor €5 koopt zitten ook niet lekkerder dan eentje van €20 of meer. Laat je dus niet verleiden tot het kopen van slechte kwaliteit ondergoed, je gaat het vaak dragen en de hele dag dragen dus moet het lekker zitten.

Een andere reden waarom je lingerie moet gaan dragen is omdat het je meer zelfvertrouwen geeft dan een normaal setje ondergoed. Naast het feit dat je ondergoed comfortabel zit en je je daarom op je gemak voelt kan je ook genieten van het feit dat je er goed uitziet onder je normale kleding. Dit ervaren sommige vrouwen als spannend. Het zorgt voor enige opwinding om te weten wat je precies aan hebt onder al je andere kleding. Een ander ding is dat lingerie gewoon goed combineert met veel soorten kleding. Draag je vaak jurken, of misschien rokken met een bloes? Dan is dit uitstekend te combineren met wat mooie lingerie.

Wat kan je krijgen?

Hopelijk ben je inmiddels ervan overtuigd dat je lingerie moet gaan dragen. Je voelt je nu waarschijnlijk een beetje overweldigd door het uitgebreide aanbod. Daarom gaan we het nu even hebben over wat er allemaal te krijgen is, wat het beste is voor wanneer, e.d.. Je moet voor je zelf ook beslissen in wat voor verschillende omstandigheden je het gaat dragen. Als het voor overdag naar je werk of een andere gelegenheid heb je iets anders nodig dan wanneer het voor de intiemere momenten bedoeld is.

Ben je opzoek naar iets wat verleidelijk is maar toch ook past bij een alledaagse outfit? Dan kan je het beste beginnen bij de strings of bodystockings. Deze twee stijlen zijn namelijk het makkelijkst te combineren met andere kleding zonder dat je outfit al te uitdagend wordt. De string ken je natuurlijk al en dus heeft het weinig uitleg nodig. De bodystocking is eigenlijk min of meer wat de naam zegt, een panty die niet alleen je benen maar ook je bovenlichaam bedekt. Veel bodystockings hebben mooie designs en sneden waardoor het toch wel echt een spannend ondergoed blijft. Maar omdat het als onderste laag wordt gedragen en er onder een rok of jurk gewoon als een panty uitziet is het prima te dragen voor overdag.

Voor de intiemere momenten is eigenlijk wel elk soort lingerie geschikt. Laat je fantasie dus los gaan wanneer je voor dit soort momenten ondergoed gaat kopen. Misschien wil je wel een sexy negligé waarmee je je partner kan verassen. Of anders een onweerstaanbare teddy om het genot van een intieme avond naar een hoger niveau te tillen. Als je wilt combineren kan dit altijd met een jarretel riem die je vast kunt knopen aan een sexy panty. Er zijn echt ontelbaar veel opties en je moet zelf maar opzoek gaan naar wat het beste bij jou past! Wij wensen je alvast veel plezier!

Waar kan je het krijgen?

OK, je weet inmiddels waarom je lingerie wilt kopen, en wat voor soort lingerie je moet hebben. Maar nu weet je niet waar je heen moet om dit allemaal te kopen? Je kan de winkelstraat aflopen en bij alle dameskledingzaken naar binnen gaan om te kijken of ze hebben wat je zoekt. Waarschijnlijk niet, en als ze wel lingerie hebben moet je dat in een drukke winkel gaan uitzoeken allemaal. Ik had hier vroeger een hekel aan. Dat is ook een van de redenen waarom ik vroeger bijna nooit lingerie kocht. Ik voelde mij ongemakkelijk in een drukke winkel naar dit soort kleding kijken. Gelukkig kan je het tegenwoordig gewoon lekker online bestellen bij winkels zoals Larshor.nl. Bij online winkels ben je verzekerd dat ze een uitgebreid assortiment zullen hebben, verschillende stijlen, stoffen en kleuren. Daarnaast kan je gewoon uit het gemak en comfort van je eigen huis de kleren rustig bekijken. Je voelt je nooit aangekeken door mensen. Heerlijk toch om in alle rust te kunnen shoppen? Dit geldt ook voor het kopen van bikini’s overigens, welke je ook bij Larshor.nl kan bestellen. Je weet bij deze web shop niet alleen dat je een zeer grote collectie te zien krijgt, maar alle kleding is van hoge kwaliteit en te krijgen voor een zachte prijs.

Goeie combinaties?

Waarom lingerie kopen, check. Wat zijn je opties, check. Waar kan je het kopen, check. Nu al deze vragen beantwoord zijn kunnen we nu even kijken naar wat voor combinaties er zijn. Omdat lingerie vaak niet zo dik en bedekkend is, is het ook wel makkelijk met elkaar te combineren. Zo is een klassieke stijl natuurlijk een korset met string. Dit is een elegante look die echt tijdloos is. Om het interessant te houden kan je experimenteren met verschillende stoffen en designs. Ik kan je garanderen dat je partner je niet gaat kunnen weerstaan in deze combinatie.

Een andere uitstekende combinatie is een babydoll met jarretel en panty. De babydoll is een soort eendelig zwempak model maar dan gemaakt van elegante en verleidelijke stoffen en designs. Door dit te combineren met een jarretel en een panty heb je een complete outfit gemaakt die jou onwaarschijnlijk lekker zal maken. Je partner gaat geen nee kunnen zeggen tegen je als je hiermee voor hem of haar staat.

De laatste trends

Waarschijnlijk heb je hier nooit echt over nagedacht, maar het is toch zo. Er bestaan ook trends in lingerie. Hieronder geef ik je een aantal voorbeelden van wat er dit jaar zoal hip is op het gebied van lingerie.

De jarretel is weer helemaal terug van weggeweest. Met een jarretel riem knoop je een panty vast en heb je eigenlijk meteen al een zeer verleidelijk en spannende look te pakken. Dit jaar zijn de pastelkleuren heel in, dus kijk eens rond voor een jarretel in het lichtrood of roosachtige kleuren.

Ook high waist onderbroeken zijn dit jaar erg in de mode. Ga nou niet denken dat je daarom maar lekker veel oma ondergoed moet kopen. Nee het moet wel een mooie cut hebben en van goede stoffen gemaakt zijn.

Het is echt de tijd van de bloemen motieven. Net zoals in de zomer ook het geval was met bikini’s en strandjurken, is het nog steeds zo voor lingerie en avondkleding. Ben je opzoek naar een nachtjapon, badjas, hemdje of negligé? Kijk dan of je er niet een kan vinden met een mooi bloemen motief. Dit is helemaal de mode tegenwoordig.

Slips met meerdere bandjes! Dit is een hele nieuwe trend in de ondergoed mode. Kijk maar eens rond voor een slip met veel verschillende bandjes. Het ziet er misschien op de foto’s wat raar en oncomfortabel uit, maar zodra je het aanhebt zal je het begrijpen. Dit voegt echt iets toe!

De kant babydoll is ook dit jaar weer helemaal een ding. Kant is eigenlijk elk jaar wel een trend in de lingerie fashion. Dit jaar wanneer het gaat om een babydoll. Met dit materiaal zie je er niet alleen bloedmooi uit maar het zit ook nog eens heel lekker!

Vind ik leuk: Like Laden…