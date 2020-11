Slim een tv beugel kopen

Heb jij een nieuwe tv en wil je deze op een stijlvolle manier ophangen? Dan is een tv beugel kopen een slim idee. Met een tv beugel kun je jouw tv netjes aan een muur bevestigen en alle snoeren netjes wegwerken. Naast het feit dat je televisie op een stevige manier aan de wand is bevestigd, is een tv beugel kopen ook een ruimtebesparende oplossing. Immers, je hebt geen tv-meubel nodig om de tv op te plaatsen. Bij de aanschaf van een tv beugel heb je veel keuze; zo kun je de televisie aan de muur bevestigen, aan het plafond ophangen of op een ander object zoals een bureau bevestigen. Wil jij een tv beugel kopen, zorg dat je weet wat de mogelijkheden zijn en waar je op moet letten.

Het assortiment van tv beugels

Als je een tv beugel gaat kopen heb je een ruime keuze aan verschillende soorten en maten. De meest verkochte en bekendste tv beugel is de vaste beugel voor aan de muur. Met een vaste tv beugel aan de wand kun je de tv op een vaste plek aan de wand ophangen. Zoals de naam al doet vermoeden kan je deze tv beugel niet kantelen of draaien. Je hangt immers de televisie op een vaste plek recht op de muur. Wil je toch de mogelijkheid om de tv eens te draaien, bijvoorbeeld omdat je een grote zithoek hebt, dan kun je kiezen voor een draaibare tv beugel te kopen. Een draaibare tv meubel is flexibeler, na het bevestigen van de beugel aan de wand kun je de tv draaien. Vaak kun je de televisie 180 graden naar links of rechts draaien, dit komt door de scharnieren die in deze beugel zitten. Wil je een tv hoog aan de muur hangen of op een hoge kast plaatsen, dan kun je het beste een kantelbare tv beugel kopen. Een kantelbare beugel heeft namelijk de mogelijkheid om de tv naar achteren of naar voren te kantelen. Ideaal als je tv hoog aan de muur is bevestigd, om deze dan naar voren te kantelen zodat je een beter zicht hebt.

Een tv beugel kopen

Een tv beugel kopen vraagt dus om een inventarisatie van je wensen. Zo moet je voor dat je tot de aanschaf overgaat, letten op de afmetingen van de tv. Hierbij geldt een algemene standaard, deze staat vaak achterop je tv vermeld. Let bij het kopen van een tv beugel erop dat je er eentje koopt met dezelfde standaard, zo weet je zeker dat je tv past. Naast de verschillende soorten beugels is er ook nog een grote variatie in kleuren en materialen. Zo kun je kiezen voor een zwart stalen tv beugel of een chromen variant. Ga jij een tv beugel kopen? Bij de beugelknaller hebben we een groot aanbod in diverse soorten en maten tv beugels. Naast het ruime assortiment tv beugels vind je ook allerlei accessoires voor het ophangen van je tv. Zo ben je in een keer klaar en kun je daarna genieten van het tv kijken.