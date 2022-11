Slim en voordelig je keukenkasten wrappen

Tien jaar geleden was je verliefd op je keuken in de showroom, vol enthousiasme en geluk heb je de keuken van je dromen gekocht. Wat paste deze goed in je huis en bij je smaak en stijl. Maar goed... dat was 10 jaar geleden, nu vind jij je droomkeuken misschien niet echt meer een droom. Eigenlijk past deze keuken niet meer bij je huidige smaak en stijl. Wat nu? De keuken is van topkwaliteit dus het is eigenlijk niet nodig deze te vervangen, bovendien kost dat een vermogen. Alle keukenkastjes schilderen dat is ook een enorm karwei. Om nog maar te zwijgen over de rotzooi. Maar wat dacht je van je keukenkasten wrappen?

Hoe werkt keukenkasten wrappen?

De keukenkasten wrappen is eigenlijk iets meer dan ze beplakken met nieuwe (hoogwaardige, kras- en stootbestendige) folie. Waardoor je dus in een handomdraai een compleet 'nieuwe' keuken hebt die bij je smaak van nu past. Het mooie van je keukenkasten wrappen is dat de folie die erom komt in zoveel kleuren en patronen is dat je echt je keuken compleet kan veranderen. Er is bijvoorbeeld folie dat op echt hout lijkt, compleet met houtstructuur. Of bijvoorbeeld marmer of beton. Je kan ook kiezen voor keukenkasten wrappen met hoogglans folie of mat voor een meer strakke en moderne uitstraling. Je bovenkastjes een houtlook geven en de onderkasten strak mat zwart dat kan ook. Je kan echt spelen met kleuren en stijlen.

In een handomdraai

Je keukenkasten wrappen is afhankelijk van de grootte van je keuken in 1 tot 3 dagen gepiept. Het geeft geen rotzooi, stof of lawaai en dat is zeer prettig. Alle losse onderdelen van je keuken kun je laten wrappen. Dus ook de zijpanelen van je keuken, de lades etc. Je keukenkasten wrappen is een stuk voordeliger natuurlijk dan een nieuwe keuken kopen en heeft ongeveer dezelfde prijs van je keuken laten schilderen. Echter, het schilderen van je keuken is veel meer werk dan je keukenkasten wrappen.

Waar moet je rekening mee houde ?

Zijn er ook zaken waar je rekening mee moet houden tijdens het keukenkasten wrappen? Uiteraard zijn er ook bij het wrappen een aantal zaken belangrijk. Als je keukenkastjes beschadigd zijn dan moeten deze beschadigde delen vervangen worden anders blijf je dit zien. Heb je gefreesde panelen en wil je rechte deuren dan moet je dit ook eerst laten vervangen. En je kunt geen hete pannen zetten op de gewrapte delen. Maar eigenlijk kan dit op de meeste materialen niet.

Het goede nieuws is dus in ieder geval dat er een relatief makkelijke manier is om de ooit keuken van je dromen weer terug om te toveren naar ook de huidige keuken van je dromen. Zonder ingrijpende verbouwingen, weken in het bouwstof zitten en bouwvakkers om je heen te hebben. En zonder zelf te martelen met schuren, plamuren, voorstrijken, schilderen, lakken en weer opnieuw monteren. Je keukenkasten wrappen is dus een ideale oplossing om snel, voordelig, makkelijk en zonder rotzooi je keuken een make over te geven met een enorm effect.