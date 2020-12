SmartAlarm, het slimme alarmsysteem blijft maar slimmer worden

Wanneer je je huis wil beveilligen, zijn er tal van opties om uit te kiezen. Echter blijf het product van SmartAlarm een opvallende speler in de markt dat het gat vult tussen de dure inbraakpreventiesysteem van bijvoorbeeld Feenstra en Verisure.

Wat is het?

SmartAlarm is een geavanceerd en betrouwbaar alarmsysteem, dat geheel draadloos online communiceert binnen je huis of bedrijf en gebruik maakt van gecertificeerde hardware (volgens Euro-norm EN 50131-1 klasse 2).

Met SmartAlarm hou je altijd een oogje in het zeil, ook als je niet in de buurt bent. Zo is je huis ten allen tijde beveiligd tegen inbraak, waterschade en brandschade. Zo is SmartAlarm het perfecte online draadloos alarmsysteem voor in je woning of bedrijf.

In 2014 waren ze een van de eerste die een slim-alarmsysteem had die je via je smartphone of tablet kon bedienen. Inmiddels koppel je SmartAlarm aan je spraakassistent, gaan de lampen knipperen als iemand door een bewegingsmelder loopt of speelt “Sound of the police” af wanneer het alarm afgaat.

Wat is er nieuw?

Met de komst van Nuki Smart Lock is er een interessante toevoeging bijgekomen voor dit alarmsysteem. Door middel van de geintegreerde koppeling is het dus mogelijk om het alarmsysteem direct te laten reageren op je voor- en of achterdeur. Wanneer je het huis verlaat, gaat de deur automatisch op slot en wordt het alarmsysteem geactiveerd. Wanneer je thuiskomt, is het andersom: de deur gaat van het slot af en je alarmsysteem zal zich automatisch uitschakelen.

Nog meer slimme koppelingen

Het alarm inschakelen met je stem? De lampen laten knipperen als het alarm afgaat? Een herinnering als je het alarm bent vergeten in te schakelen? Het is allemaal mogelijk door het inzetten van de slimme koppelingen van dit inbraakpreventie-systeem.

De meldkamer van Trigion

Trigion is één van de grootste en betrouwbaarste meldkamers van Nederland. De meldkamer van Trigion heeft een PAC 1 vergunning en is de eerste door justitie erkende meldkamer van Nederland. Het SmartAlarm is uit te breiden met een koppeling naar deze meldkamer, wat ze in abonnementsvorm aanbieden, maar ook in een 'on demand'-vorm wat veel flexibiliteit geeft.

Tevredenheid van gebruikers

Wanneer je de reviews van de verschillende alarmsysteem, zoals een Verisure, Woonveillig of Feenstra doorneemt valt het op dat SmartAlarm zich zowel op prijs als op service op een positieve manier lijkt te onderscheiden. Vooral Verisure-gebruikers klagen veel over onvoorziene, bijkomende kosten en lijken zich vaak "bedonderd" te voelen.