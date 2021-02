Startup VR-SPACES geeft online trainers en leraren een veel beter online leslokaal

Online training en lesgeven is tijdens de Corona crisis heel gewoon geworden. Dat gebeurt nog steeds op de oude manier met applicaties gebaseerd op videoconferentie technologie zoals Teams, Zoom en Webex. VR-SPACES vindt dat dit beter kan en lanceert een nieuw soort Virtual Classroom, met een veel betere gebruikerservaring.

> Gebruiksvriendelijker leslokaal

Johan Jongkind, oprichter van VR-SPACES: “Online lesgeven met een videoconferentie-oplossing is niet optimaal. Er is gewoon te weinig schermruimte voor de leraar, de leerlingen, het presentatiescherm èn alle interactieve elementen. Met onze Virtual Classroom komt iedereen in een virtueel gecreëerd klaslokaal. Daarin kan de trainer op een veel realistischere manier de training geven en de interactie aangaan met zijn studenten.”

“Nieuwe Virtual Classroom maakt het geven van trainingen via Zoom, Teams of webinars in één keer ouderwets.”

Theodore Giossis, verantwoordelijk voor software bij VR-SPACES: “Met de huidige internet browsers is zoveel meer mogelijk. We maken gebruik van de nieuwste technologieën die er voor Virtual Reality in zitten. Maar we doen dat op een manier waardoor je geen VR bril nodig hebt. Want niemand gaat immers een training van 2 - 3 uur volgen met zo’n bril op.”

“In ons driedimensionale klaslokaal heeft een trainer niet één maar drie presentatieschermen. Ook heeft de trainer allerlei handige tools voor de interactie met studenten, zoals digitale Post-its en Polls. Alle studenten zijn live aanwezig, waar ter wereld ze ook zijn. De gebruikservaring is zo anders dan met Zoom of Webex.”

> Disruptie online learning markt

Johan Jongkind: “De markt voor online training is enorm. Op dit moment beginnen we als zelfstandige applicatie, maar spoedig zullen we ook als API beschikbaar zijn op de reeds bestaande educatie en zakelijke platformen. De feedback van diverse specialisten was heel positief; we zijn er van overtuigd dat we een heel aantrekkelijk alternatief hebben.”