Steel de show op je volgende gala

Geen druk dames maar je hele leven tot nu toe heeft hier naartoe geleid. Het is eindelijk zo ver, dus je moet het nu ook echt waarmaken. Nog steeds geen druk? Mooi. Het is binnenkort tijd voor je gala, je eerste kans om van dat kleine jonge meisje te veranderen in een schitterende elegante vrouw. Je gaat de nacht van je leven beleven. Ik wil dat het voor jou net zo memorabel wordt als mijn eerste gala voor mij was. Let dus goed op want ik ga je hieronder wat advies geven, zodat jij ook de nacht van je leven zal hebben. Veel meisjes dromen al van jongs af aan over hun eerste gala, het is een beetje vergelijkbaar met dromen over een bruiloft. Sinds jij bent gaat houden van mooie jurken heb je waarschijnlijk al gedroomd over hoe jij eruit gaat zien op je gala. Alleen al het woord gala tovert beelden van fantastische, schitterende, elegante en prachtige galajurken. Jij wilt vanaf het moment dat jij je in de zaal begeeft dat alle ogen op jou gericht zijn. Je wilt de jaloezie van je vriendinnen in hun ogen kunnen zien. Dit wordt jouw Cinderella moment dus je kan het niet veroorloven om een fout te maken. Een gala is een speciale gelegenheid dus je hebt een speciale jurk nodig. Dat is precies waar ik je vandaag mee ga helpen. Ik zal je helpen een elegante fantastische jurk te kiezen zodat jij er op je best uitziet tijdens je gala. Ik ga je wat van mijn goed bewaarde geheimen vertellen om je te helpen met het maken van een beslissing. Lees verder en je zal je al snel geen zorgen meer maken. Je gaat er gegarandeerd beeldschoon uitzien.

Begin al vroeg te zoeken

Het eerste wat je moet doen is op tijd beginnen. Als je tot het allerlaatste moment wacht, zeg een week of paar dagen voor je gala, heb je niet genoeg tijd om alle opties goed te bestuderen. Je hoeft uiteraard niet een jaar van te voren te beginnen. Maar zorg er alsjeblieft niet voor dat je pas in de laatste week voor je gala gaat zoeken. Dan gaat het waarschijnlijk niet goed komen. Idealiter begin je zo’n anderhalve maand tot maand voor je gala te zoeken. Zo heb je genoeg tijd om alle verschillende opties eens goed te bekijken. Daarnaast heb je genoeg tijd om alles eens goed te passen en te kijken hoe het eruit ziet wanneer je het daadwerkelijk aanhebt. Dat verschilt altijd van hoe het eruitziet op de foto of als het gewoon aan een rek in de winkel hangt. Als je vroeg begint heb je ook nog altijd de optie om een jurk wat aan te laten passen. Stel nou dat je de perfecte jurk vind maar hij is niet precies de juiste maat, dan kan je als je genoeg tijd hebt hem altijd nog even laten aanpassen. Vroeg beginnen neemt ook de druk weg. Het is echt stressen als je maar een paar dagen hebt, vooral als je vriendinnen hun jurken al helemaal klaar hebben. Als je niet goed weet waar je moet beginnen met kijken dan kan ik je mijn favoriete winkel aanraden: Larshor. Bij Larshor hebben ze een uitgebreid aanbod en vind je zeker iets wat goed bij jou past.

Kleur en lengte

De kleur en lengte van je jurk zijn misschien wel de twee belangrijkste en moeilijkste beslissingen die je zal moeten maken. Dit zullen de twee meest bepalende aspecten zijn van hoe je jurk eruit ziet, en tevens hoe jij eruit ziet. Laten we beginnen met kleur. Je kan een aantal strategieën toepassen. Eerst kan je je kast opentrekken en eens gaan kijken welke kleuren jij het mooist vind. Ik weet van mijzelf dat blauw mij mooi staat, het past bij mijn ogen en ik heb dus ook veel blauwe kleren. Heb jij ook in een bepaalde kleur veel dingen hangen? Dan kan dat een vertrouwde optie zijn. Als je wat anders wil dan de kleur die je toch al vaak draagt, dan kan je naar je huidskleur of haarkleur kijken. Heb je een lichte huid dan zijn pastelkleuren een goede keus. Vrouwen met een donkerdere huid kunnen aardetinten of felle kleuren kiezen. Als je heel elegant wil zijn zwart of wit natuurlijk altijd goede opties. En rood uiteraard. Rood is voor degenen die echt de aandacht willen vangen.

De lengte van je jurk moet je laten afhangen van hoe formeel je eruit wilt zien. Als je heel formeel wilt zijn dan kan je beter voor een lange galajurk kiezen. Dat ziet er over het algemeen het meest elegant uit. Wil je een lange jurk maar toch nog iets verleidelijks of meer sexy eraan, dan kan je kiezen voor een jurk met een mooie gleuf op een van de benen. Hiermee laat je toch wat huid zien en is het toch een wat levendiger geheel, niet meer zo’n strak formeel iets. Het is een gala dus je mag best wat verleidelijks kiezen. Heb je het helemaal niet zo op heel formele jurken? Geen probleem dan kies je gewoon voor een cocktailjurk. Maar ga niet al te kort. Als de jurk rond de knie of net erboven valt dan is het goed. Hele korte jurken zijn beter gepast voor andere feestjes. Je wilt niet dat ene meisje zijn dat zich heel gedurfd kleed terwijl alle andere meisjes in mooie elegante lange jurken zijn gekleed.

Inspiratie vinden

Ik kom nog uit een andere tijd. De tijd voor smartphones en snelle internetverbindingen. Toen ik mijn eerste galajurk ging kopen moest ik dagenlang door winkels lopen. Ik wou alles tot me nemen, wat waren mijn opties? Tegenwoordig is het allemaal een stuk makkelijker om wat inspiratie te vinden. Sociale media zoals Instagram en Pinterest staan bomvol foto’s waar je ideeën kan vinden. Weet je nog niet wat voor kleur, stijl of stof jij wilt hebben? Ga eerste eens even kijken wat voor dingen jouw aandacht trekken. Dan heb je alvast een beter idee van waar je nou naar opzoek bent. Als je hiermee begint word het later allemaal een stuk makkelijker. Je kan uiteraard altijd later nog iets totaal anders kiezen. Maar je het helpt om je zoektocht enigszins te beperken. Designers gebruiken ook vaak look books om ze te helpen kleuren combinaties te kiezen en bepaalde stijlen of patronen.

Kies voor een jurk op maat

Je wilt op je gala de hoofden doen draaien, je wilt er niet zoals alle anderen uit zien, je wilt uniek zijn. Hoe kan je dit nou beter doen dan voor een jurk op maat te kiezen? Zoals ik al had aangeraden is Larshor echt de perfecte plek om galajurken te kopen. Er zijn natuurlijk heel veel online winkels vaar je jurken voor allerlei gelegenheden kan kopen. Wat Larshor uniek maakt is dat zij een op maat gemaakte jurk service aanbieden. Als jij niet de perfecte jurk kan vinden, kunnen zij hem voor je maken. Unieker kan het toch niet? Met behulp van de moderne technologieën die vandaag de dag beschikbaar zijn kunnen ze bij Larshor binnen enkele dagen jouw droomjurk maken. Eerlijk, ik ben jaloers op jullie generatie. Toen het tijd was voor mijn gala moest ik het gewoon doen met een jurk uit de winkel. En maar hopen dat een vriendin of ander meisje niet dezelfde jurk had gekocht. Het enige wat jij moet doen is je maat nauwkeurig opmeten en naar ze sturen, samen met speciale instructies als je die hebt. Het voordeel is niet allen dat jij een volledig unieke jurk hebt maar ook nog eens eentje die perfect past zoals jij dat wilt. Dit is ook geen belachelijk dure service, het is redelijk goedkoop, snel en zeer professioneel. Als jij je droomjurk niet kan vinden, laat hem dan gewoon maken!

Leg jezelf geen druk op

Het is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan maar leg jezelf niet al te veel druk op. Het heeft geen zin om geen plezier meer uit je gala te kunnen halen omdat je zo ongelooflijk gestresseerd bent. Je wilt natuurlijk de perfecte jurk vinden en dat kan je lukken als je slim shopt. Maar je moet zelf niet perfect willen worden. Perfect bestaat niet, maar dat maakt niet uit. Je moet plezier blijven hebben, je goed voelen, en zelfvertrouwen uitstralen. Als je altijd maar opzoek bent naar perfectie, bijvoorbeeld in je haarstijl of je make-up dan ga je nooit het zelfvertrouwen uitstralen dat juist zo mooi is. Overigens denken alle andere waarschijnlijk dat je haar en make-up er al perfect uitzien ook al sta jij nog te stressen. Adem dus even diep in en uit en probeer je te focussen op wat echt belangrijk is, plezier hebben. Als je de tijd neemt, slim shopt, weet waar je naar opzoek bent, en al een tijd van tevoren je outfit klaar hebt dan gaat het allemaal goed komen. Zodra je dit allemaal hebt zal je overigens al merken wat een opluchting het is.

Ken je stoffen

Online winkelen is heel praktisch en handig, het enige nadeel is eigenlijk dat foto’s op een computerscherm nooit helemaal laten zien hoe een jurk er in het echt uitziet. Je weet gewoon bij sommige jurken niet van de foto van welke stoffen de jurk is gemaakt. Het is moeilijk in te schatten hoe dik of dun de stoffen zijn en de jurk is. Daarom is het handig om je stoffen goed te kennen. Dit zal je niet alleen helpen tijdens het shoppen voor jurken maar ook voor alle andere soorten kleding. Je wilt niet een jurk bestellen om er bij ontvangst achter te komen dat het van een vervelende of oncomfortabele stof is gemaakt. Zijde en kant zijn voorbeelden van lichte dunne stoffen. Dikkere stoffen zijn dingen zoals fluweel, katoen en chiffon. Ik ga hier niet alles voor je beschrijven want het zijn er gewoon te veel maar je kan het allemaal zelf makkelijk opzoeken. Vertrouw me maar het gaat je online shoppen zoveel makkelijker maken. Ga goed na wat voor stoffen jij fijn vind om te dragen en die jij mooi vind en zoek een galajurk in deze stof.

Stel een budget vast

We moeten het natuurlijk ook nog even over de prijs hebbe. Je gala is natuurlijk een belangrijke dag uit je leven, je wilt een leuke avond hebben en er goede herinneringen aan overhouden. Maar het is wel belangrijk om een budget voor jezelf te stellen. Als ik het even mag overdrijven, je moet geen honger gaan lijden omdat je een galajurk hebt gekocht. Nee, even serieus, ga geen duizenden euro uitgeven, dat is niet nodig. Probeer aan het begin van je zoektocht een budget voor jezelf vast te stellen, dan kan je van daaruit gaan kijken naar wat je opties zijn. We zouden het allemaal geweldig vinden als geld geen zorg was, dan konden we allemaal dure designerwinkels binnenlopen en de nieuwste jurken kopen. We willen er allemaal wel uitzien als de bekendheden op de rode loper maar ja we moeten realistisch blijven, en het blijft tenslotte maar een avond. Binnen je budget zoeken zal je ook de teleurstelling besparen van een perfecte jurk vinden die veel te ver buiten je budget ligt.

Haar, make-up, hakken en accessoires

De jurk is natuurlijk de pièce de resistance van je hele outfit. Het is het belangrijkste onderdeel. Maar we moeten niet vergeten dat de rest ook enige aandacht vergt. Je haarstijl moet bij je jurk passen. Heb je een strapless jurk gekocht dan is het mooi om je Haar omhoog te doen zodat je schouders worden blootgesteld. Waarom zou je anders strapless gaan? Je make-up moet je zelf natuurlijk bepalen, maar hou het een beetje normaal. Doe niets al te gek, dat leidt alleen maar af van het totaalplaatje. Met een galajurk moet je echt hakken dragen. Misschien vind je dat niet zo fijn maar het is echt een must. Gympen en laarsjes en ballerina’s zijn allemaal leuke schoenen maar niet voor op een gala. Kies tenslotte wat mooie accessoires om bij je jurk te doen. Lange oorbellen zijn goed als je een elegante formele stijl probeert. Een mooie armband is ook altijd een aanrader.

Laatste advies dan nog: vergeet niet plezier te hebben! Daar draait het allemaal om!

Vind ik leuk: Like Laden…