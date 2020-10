Stickyletters.nl, nieuw concept voor de mooiste belettering, plakletters en meer…

Stickyletters.nl is een nieuw, online concept voor belettering, plakletters, raamstickers en nog veel meer. Deze gestroomlijnde, online tool zorgt ervoor dat je zelf vanuit je luie stoel alle soorten professionele letters kunt ontwerpen. Het verbluffende gebruiksgemak zit in de simpele details waaruit duidelijk blijkt dat de bedenkers uit de wereld van het webdesign komen. Deze online shop is ontstaan door afwezigheid van een gerichte online tool voor het zelf ontwerpen en direct bestellen van plakletters. Geen ingewikkelde informatie. Alles is kort, bondig en duidelijk omschreven en snel te vinden. En, minstens zo belangrijk, je maakt je eigen offerte nog voordat je de bestelling plaatst.

Ontwerp á la minute

En dat is nou precies het unieke aan de nieuwe website van Sticky Letters. Niet eens zozeer het leveren van de hoogste kwaliteit plakletters in de vorm van vinylstickers, hoewel dat natuurlijk een absolute must is in deze branche of het hebben van het ruimste assortiment stickermateriaal, nee, het zit hem in het á la minute zelf ontwerpen van de sticker en dat is een echt unicum.

Stap voor stap

Je begint met het invoeren van de tekst. Dan meet je op hoe groot de tekst in het echt moet zijn, de hoogte, de breedte, en vult die maten in op de website. Vervolgens kies je een lettertype waarbij je alle mogelijkheden rustig kunt uitpluizen omdat je ze alleen hoeft aan te klikken om te zien wat dat specifieke lettertype met jouw tekst doet. En dan als laatste kies je, nog steeds op dezelfde pagina, het type vinylfolie dat je wilt hebben. Er is keus uit vier soorten polymeer vinylfolie en drie soorten monomeer vinylfolie, van hoogglans tot supermat, frosted, metallic, fluor of glitter. Heb je geen idee wat je moet kiezen dan zit je met één klik in een overzicht compleet met foto’s en kenmerken. Zo weet je direct wat voor jouw doel geschikt is. Afhankelijk van wat je kiest, geeft Sticky Letters je de grootste keus in kleurenopties. En het fijne is, aan de linkerkant van nog steeds diezelfde pagina zie je tegelijkertijd hoe het winkelmandje wordt opgebouwd en wat de kosten zijn.

Vanuit je luie stoel

Bij Sticky Letters kun je plakletters maken en bestellen vanuit je luie stoel en daar is geen woord aan gelogen. Er zijn legio onderwerpen waarvoor plakletters gebruikt worden, denk aan autobelettering, boten, gevelbelettering, naamborden, wegbewijzering, je kunt het zo gek niet bedenken. Weet je niet precies hoe of wat je wilt dan kun je heerlijk brainstormen met deze site omdat je allerlei toepassingen kunt uitproberen voordat je daadwerkelijk gaat bestellen. Om je te helpen een goed resultaat te bereiken met het verwerken van de plakletters is er een uitgebreide en zeer toegankelijke instructievideo. Heb je desondanks nog steeds het idee dat je twee linker handen hebt? We komen je zelfs nog helpen met opplakken.

Spoedje?

Bestellen voor drie uur is de volgende dag in huis en voor spoedjes graag gewoon even bellen. Denk je dat er iets niet goed gaat of heb je vragen, dan is er een awesome klantenservice, een absolute must voor de webshop, die het probleem samen met jou gaat verhelpen. Sticky Letters staat synoniem voor gemak en gebruiksvriendelijkheid waar je plakletters volledig ‘on demand’ bestelt.