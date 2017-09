Streekpakket bestellen – verantwoorde kerstpakketten NH

Waar bestel ik mijn kerstpakketten?

Ze zijn weer aangebroken: de donkere dagen van december.

Alhoewel, ik kan ze beter de donkere dagen voor Sinterklaas en kerst kan noemen, want Sint en piet moeten eerst nog zijn cadeau's komen brengen.



Maar wie een kerstpakket aan zijn medewerkers wil geven, moet wel op tijd zijn.

Het jaarlijkse kerstgeschenk in de vorm van een streekpakket is een traditie die niet meer is weg te denken. En omdat dit gebaar zo'n trend is, moeten bedrijven al vroeg hun kerstpakketten te bestellen. Hoe later u de bestelling doorgeeft aan de kerstpakket specialisten, des te kleiner is de keuze.

Kerstpakketten of een streekpakket?

Wie zijn kerstpakket vroeg bestelt, laat niets aan het toeval over.

Heeft u de kerstpakketten vroeg in huis, dan bepaalt u helemaal zelf wanneer u ze aan uw medewerkers mee geeft. Een leuk moment is na afloop van de kerstlunch of op een geschikte middag na de Sinterklaas week. Zo komen uw medewerkers helemaal in de kerststemming.

Originele Kerstpakketten bestellen dit jaar, welke trends zijn er?

Bewust eten, daar zijn we steeds meer mee bezig. Biologische, streekproducten, weet wat je eet. Een duidelijke trend die zich aankomende jaren voorzet. We eten niet zomaar meer alles wat je in de winkel kan kopen. We letten op wat we kopen en stellen ons vragen als waar komt het vandaan, is het bespoten, zitten er geen E nummers in, is het goed voor mij, glutenvrij enz. We zijn steeds bewuster van wat we willen eten en wat we onze kinderen geven. Je ziet dat maaltijdboxen een trend zijn geworden. Wie heeft er niet is een streekbox besteld, waarna je een doos ontvangt met de inhoud van lokale streekproducten en een aantal recepten, Kokkerellen maar aan de hand van de recepten. Je weet dan echt dat er nog eerlijke en verantwoorde producten zijn. Vers op z'n best.

Streekpakket Noord-Holland

Streekproducten zijn een duidelijke trend aan het worden in Nederland. We zien, lezen, de veranderingen in de markt. Meer bio, meer streek gebonden producten geven een gevoel van verantwoord eten. Ook heeft dat z'n invloed op de kerstpakketten. De streekpakketten gevuld met lokale streekproducten uit een bepaalde streek. Noord-Holland heeft ook heerlijke specialiteiten.

Streekpakketten Noord-Holland zijn samengesteld met producten zoveel mogelijk uit de streek zelf.

Luxe Kerstpakketten bestellen eigen keuze!

De voordelen van vroeg bestelde kerstpakketten zijn duidelijk:

Ruime keuze omdat ze nog niet uitverkocht zijn

Bepaalt zelf wanneer de medewerkers de streekpakketten ontvangen

Nadeel is de ruimte die de pakketten in beslag nemen

Bekijk in de streekpakketten winkel het complete aanbod aan kerstpakketten.

Behalve nieuwe thema's vindt u bij ons ook aardigheidjes.

Goedkope kerstpakketten: Relatiegeschenken als kleine kerstgeschenk is ook goed mogelijk, we noemen ze kerstpakket aardigheidje.

Dankzij onze snelle bezorging in Nederland en scherpe prijzen zult u nergens anders uw kerstpakketten willen bestellen.

Graag tot ziens...

