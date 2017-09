Foodtrends

Er komen weer nieuwe foodtrends, maar een aantal uit 2016 verstevigen zich. Hieronder een lijstje:

Ambachtelijk eten en drinken wordt nog belangrijker.

We willen weten waar ons eten geproduceerd wordt en kopen steeds meer lokaal.

We gaan ook steeds weer meer zelf maken. Dus ook in 2017 weg met de pakjes en zakjes. Ga voor puur en zelfgemaakt.

Streekproducten food trends

We gaan minder vlees eten

We worden ons steeds meer bewust van het effect van de productie van vlees op het milieu, het dierenwelzijn en de invloed van vlees op onszelf. Kies dus maximaal 5x per week vlees en ga voor minimaal 2 dagen zonder vlees, maar met vis, peulvruchten (zoals kikkererwten, linzen en bonen), eieren of noten.

We willen gezin, werk en vrienden blijven combineren met gezond eten. En een maaltijdbox biedt dan veel gemak.

(Zelf gebruik ik hem nog steeds niet met 3 kids en een bloeiende praktijk, maar gezond eten we wel, dus ook zonder box kan dat.

Maar je hebt tijd nodig om te plannen)

Vis bevat gezonde vetzuren en is milieuvriendelijker dan vlees, mits op de juiste manier gevangen en verwerkt.

Ons advies: eet minimaal 1x per week vis en kies dan voor een vette vis, zoals haring, makreel, sardines, zalm enz.

Gezond voor je en het levert je extra beweging op. Bereid je wel goed voor, want we willen niet dat je giftige dingen gaat eten.

Beter voor het milieu en talloze mogelijkheden!

Weinig belastend voor het milieu en voedzaam.

Denk eens aan vissoep met zeewier en zeewiersalade. Bevat ook veel calcium.

Ze zijn goed voor hart- en bloedvaten, kunnen vlees vervangen, bevatten veel vezels en zijn lekker.

Kies wel ongezouten noten.

Als je langzaam het gebruik van suiker afbouwt wen je aan de smaak en is het niet zo moeilijk als je denkt om minder suikers te eten.

Fermenteer je groenten, je maakt er je restjes mee op en het is goed voor je darmen.

En gaan we meer thee drinken in plaats van koffie. 3-5 koppen thee per dag heeft een gezondheid bevorderend effect en is ook het nieuwe advies van 2016 geweest. In 2017 zetten we dit advies nog meer op de kaart.

Denk aan het fermenteren van restjes groenten, gebruik oud brood voor broodpudding of wentelteefjes en maak een boodschappenlijst, zodat je niet teveel koopt.

Limonades hebben wel veel suiker nodig. Wil je een energie arme variant maken?

Gebruik dan groenten, fruit en kruiden in water om het op smaak te brengen. Net als in 2016!

Bron: http://www.primavoeding.nl/home/foodtrends-in-2017

