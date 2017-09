Streekproducten kopen bij de lokale boer

Kopen bij de boer is terug van weggeweest, maar dan anders. De klant komt niet meer naar de boer, de boer gaat naar de klant.

Het lijkt voorbij met de gezondheidshype. Stond het afgelopen jaar nog in het teken van gojibessen en havermout, nu lijken mensen terug te willen naar ‘gewoon lekker eten’. Koolhydraten mogen weer, ook die uit tarwe. Suiker blijft echter controversieel. De ene partij wil dat de consumptie mindert om zo verdere toename van overgewicht en diabetes te voorkomen, de voedselindustrie wil dat juist niet.

Suiker niet populair

Andries Olie, manager voeding en gezondheid bij het Kenniscentrum Suiker in Baarn, beaamt dat suiker nog altijd in het ‘verdomhoekje’ zit maar kan niet inschatten hoe lang dat nog zo blijft. “De consumptie van suikers is volgens de Voedselconsumptiepeiling met zo’n 122 gram per dag al jaren stabiel in Nederland. Intussen heeft wel de helft van alle Nederlanders overgewicht. De oorzaak daarvan kun je niet terugvoeren op één nutriënt. Er zijn meer oorzaken, zoals sociale factoren, gedragsfactoren, voedingsfactoren, gebrek aan beweging en genetica. In de jaren negentig was vet de grote boosdoener, en dan met name verzadigd vet. Momenteel zijn het de koolhydraten en dan met name de suikers.”

Minder vlees, meer bonen

Suiker blijft dus ‘hot’, wetenschappers en consumenten blijven er kritisch naar kijken. Andere trends zijn volgens verschillende koks en foodwatchers een nog kritischer houding ten opzichte van vlees. Het gaat in de Westerse wereld definitief de kant op van minder vlees en meer bonen en peulvruchten. Ook koken met kant-en-klare smaakmakers uit zakjes, is aan zijn eind. Mensen willen het weer zelf doen en koken met verse producten, liefst rechtstreeks bij de producent vandaan.

Op voedselpleinen is alles te vinden, van kaas, melk en yoghurt, tot vlees, aardappelen, bonen en groenten’

Kopen bij de boer, is terug van weggeweest maar wel op een andere manier dan voorheen. Gingen mensen een paar jaar terug nog naar de boer toe, nu komt de lokale boer bij de klant. Immers, die klant heeft geen tijd om voor kaas naar het ene bedrijf en voor aardappelen naar het andere te gaan. De oplossing? Voedselmarkten, streekproducten met smaak. Op deze locaties verenigen boeren zich om hun waar aan de man te brengen. Een soort voedselpleinen waar alles te vinden is, van kaas, melk en yoghurt, tot vlees, aardappelen, bonen en groenten. Voorbeelden zijn er al zoals de markthal in Rotterdam en Landmarkt. Er zullen meer van dergelijke initiatieven komen.

Online verkoop neemt vlucht

Wat echt een vlucht zal nemen, is de online verkoop van verantwoord voedsel. Sommige boeren doen het zelf, andere sluiten zich aan bij groepen die regionaal inkopen en vervolgens voor de distributie zorgen. Ook dit is niet nieuw. Willem en Drees doen het al, er is eerlijkbeter.nl, Local2Local en puurdichtbij.nl. Ook de maaltijdboxen van onder meer Hello Fresh zijn hier een voorbeeld van.

Online voedsel kopen, gewoon vanaf de keukentafel thuis, zal de komende jaren flink groeien.

Deterra is een relatief nieuwe loot aan deze stam en heeft grootse plannen. Het bedrijf zit momenteel in Den Bosch, Eindhoven, Breda en Utrecht. De ambitie is om landelijke dekking te krijgen en zelfs de grens over te gaan. Alles om boer en consument uit dezelfde streek maar bij elkaar te brengen. Het uitschakelen van de tussenhandel maakt dat de boer ook nog eens een betere prijs krijgt vergeleken bij de afzet via reguliere kanalen. Mede-initiatiefnemer Frans Broeders, voorheen onder meer werkzaam bij Nutreco, Rabobank en Vion, verwacht dat in 2020 20% van de consumenten online zijn boodschappen zal doen.

‘Een groeiende groep consumenten is op zoek naar authenticiteit, tastbaarheid en transparantie’

Zo’n vaart zal het niet lopen, denkt Laurens Sloot. Hij is hoogleraar retail marketing aan Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur bij EFMI Business School. “Kleinschalige, lokaal geproduceerde producten, waarvan mensen het verhaal kennen, hebben inderdaad de wind mee. Een groeiende groep consumenten is op zoek naar authenticiteit, tastbaarheid en transparantie. Met EFMI Business School hebben we vorig jaar een uitgebreide studie gedaan naar de toekomst van online food shoppen. Onze verwachting is dat het aandeel in 2020 zo rond 4 à 5% zal liggen. Dat is nu 2%. Het aandeel zal de komende jaren relatief nog hard groeien, maar 20% is voorlopig een onrealistisch getal.”