String Bikini: De Ultieme Temptation

Opzoek naar een plek om string bikinis online te kopen? Dan ben je op de goede plek beland. Ik ga je vandaag de string bikini 2018 collectie van Larshor introduceren. Je kan kiezen voor de micro bikini of een andere stijl. Er is dit jaar veel keuze mogelijk. Verschillende sexy stijlen zijn op het moment in de mode. Maar vandaag wil ik je vooral even over de string bikini vertellen. Deze fantastische stijl moet je binnenkort eens proberen. Het is bevrijdend, verleidelijk en ongelooflijk sexy. De bikini string is precies wat je denkt dat het is, een miniem bedekkende stijl. Maar dat betekent niet dat er geen keuzes zijn over hoe miniem die bedekking nou precies moet zijn. Laat je dus niet van tevoren al afschrikken door de naam.

String bikini’s zijn een veelzijdige, sexy en functionele badpak stijl. In de late jaren 40 en vroege jaren 50 begonnen vrouwen verder te kijken dan de dominante stijlen zwemkleding van de eerste helft van de 20ste eeuw. In plaats van de meer conservatieve stijl van daarvoor gingen vrouwen ineens ook wat meer onthullende stijlen proberen. Deze bikini’s hadden over het algemeen een hoge taille en volle bedekkende bh-achtige topjes met een rok of korte broek eronder. String bikini’s zijn pas echt populair geworden in de jaren 90 en 2000 toen de conservatieve stijlen minder populair werden. In de afgelopen jaren zijn string bikini’s wat van de meest trendy en moderne stijlen geworden.

Vandaag de dag worden deze bikini’s als klassieke go-to zwemkleding stijlen gezien voor vrouwen die naar het zwembad of het strand gaan. De simpele, verstelbare stijl string bikini is een aantrekkelijke keus voor vrouwen van over de hele wereld. Deze bikini’s kunnen ook in meerdere manieren gedragen worden en zijn beschikbaar in veel verschillende stijlen, wat het flatterend maakt voor veel types lichamen.

Een van de belangrijkste zaken wanneer het aankomt op nieuwe zwemkleding kopen is het vinden van een goede winkel om dit te doen. Veel vrouwen kiezen ervoor, net als ik vroeger, om dit in een winkel in de winkelstraat te doen. Het is altijd leuk om op een vrije dag even de stad in te gaan en wat winkels te bezoeken. Maar in mijn ervaring was het shoppen voor bikini’s en zwemkleding best lastig in normale winkels. Je moet altijd lang wachten tot het echt warm is buiten voordat de winkels hun zwemkleding allemaal in de schappen hebben liggen. Ik houd er altijd van om op tijd te beginnen met het kopen van bikini’s omdat ik dan genoeg tijd heb om de best mogelijke keuze te maken. Snel shoppen en snelle besluiten over wat nou de mooiste is ben ik heel slecht in.

Daarnaast vond ik dat de collecties in de winkelstraten nooit compleet waren. Of ik moest veel tussen winkels lopen, of ik had maar een beperkte keus. Dus ging ik maar eens online kijken naar wat er te krijgen valt. Er ging een wereld voor me open. Online retailers zoals Larshor bieden een werkelijk oneindige collectie aan zwemkleding aan. Je hebt alles, van string bikini’s tot sexy eendelige bikini’s, en van tankini’s tot accessoires zoals strandjurken. De vele nieuwe stijlen en kleuren zwemkleding die ik bij Larshor vond hebben mijn bikini collectie aanzienlijk doen groeien. Het assortiment aan bikini’s, tankini’s en alle andere stijlen wordt ook regelmatig vergroot met de nieuwste trends en stijlen die beschikbaar komen. Je hoeft je geen zorgen te maken dat jij nou net niet de nieuwste modes kan volgen, want bij Larshor hebben ze het allemaal. Daarbij zijn alle producten gemaakt van hoge kwaliteit stoffen waardoor ze er goed uitzien, comfortabel zitten en lange meegaan.

Laten we nu snel doorgaan met kijken naar de verschillende stijlen die beschikbaar zijn en andere handige weetjes.

Stijlen van string bikini’s

Er zijn veel verschillende types string bikini topjes en broekjes te krijgen die ook makkelijk met elkaar gemixt en gematcht kunnen worden om unieke combinaties te maken. Deze varianten van dezelfde bikini design geven vrouwen met verschillende voorkeuren en lichaamstypes, vormen, en maten een breed scala aan opties om een stijl te vinden die zij comfortabel vinden en die hun lichaam het beste flatteert.

String bikini topjes

Triangle string bikini

Wanneer je nadenkt over een string bikini, een beeld van de triangle string bikini zal hoogstwaarschijnlijk het eerste zijn wat in je hoofd opkomt. Zoals de titel doet denken worden deze bikini’s gemaakt van twee driehoekjes die aan elkaar vast zitten met draadjes. Ze hebben een draadje dat om de ribben gaat en een schouderbandjes die in een halter stijl rond je nek vastknopen.

De simpelheid van een deze bikini top zorgt ervoor dat je lichaam, en niet de bikini, het centrum van de aandacht blijft. Deze nadrukkelijke tops zijn daarnaast ook nog eens comfortabel om te dragen en casually trendy.

Ruche string bikini

Ruche string bikini topjes zijn vergelijkbaar met de standaard triangle top, maar ze hebben een meer verstelbare stijl. De tops hebben driehoekjes die bij elkaar geknepen kunnen worden en rond kunnen bewegen op het draadje dat om je midden gaat. Dit design maakt het mogelijk om de positie van de driehoekjes aan te passen aan hoeveel huid jij wel of niet wilt laten zien.

De verstelbaarheid van de ruche string bikini geeft jou een meer gepaste fit die helemaal is aan te passen aan je lichaam. Het bij elkaar geknepen stof van deze topjes voegt een extra interessant iets toe aan de bikini en maakt het een meer aandacht trekkende stijl dan veel andere bikini’s.

Gevulde string bikini

Standaard string bikini’s bieden over het algemeen niet zoveel ondersteuning, wat een deal-breaker kan zijn voor vrouwen met een vollere buste. Maar je kan veel stijlen vinden die ook betere ondersteuning bieden. Dus je hoeft niet bij voorbaat al de hoop op te geven.

Gevulde string bikini’s hebben een gevoerde en gevulde stof die helpt om je top op de juiste plek te houden. Veel verschillende types gevulde bikini’s hebben ook een draad onder de buste om nog betere ondersteuning te bieden.

Zeeg string bikini

Zeeg bikini topjes zijn wat van de meest onthullende stijlen die je kan krijgen. Ze kunnen meer of minder ondoorzichtig zijn. De meer ondoorzichtige stijlen zijn over het algemeen wat populairder en makkelijker op veel plekken te dragen. In veel openbare plekken is het vaak niet zo goed gepast om een helemaal of bijna doorzichtige bikini te dragen.

Zeeg bikini’s worden vaak gemaakt van een semi-transparante lycra stof. Deze zijn ongevoerd en hebben geen ondersteunende draad of andere kenmerken die ondersteuning kunnen bieden. Ook al zijn zeeg string bikini’s heel sexy en flatterend je moet deze stijl alleen kiezen als je het fijn vind en zelfverzekerd bent met het dragen van zwemkleding die weinig tot geen bedekking en ondersteuning biedt.

Bandjes string bikini

String bikini’s met veel bandjes revolutioneren de klassieke simpele string bikini. Ze worden ontworpen met extra bandjes detail dat extra allure toevoegt aan de bikini.

Voor vrouwen die houden van adembenemend en opvallende zwemkleding is een bandjes string bikini een goede keuze. De topjes van deze bikini hebben vaak gekruiste bandjes op de borst of extra bandjes om je nek De broekjes hebben meerdere bandjes op de zijdes. Deze stijl voegt wat extra’s toe en voegt een focus punt toe aan je zwemkleding zonder dat het de klassieke stijl helemaal overboord gooit.

String bikini brokjes

Standaard string bikini

Dit type bikini broekje is nog steeds het meet populaire van alle soorten, maar nog minder bedekkende stijlen worden ook steeds populairder. Deze broekjes hebben een klassieke bikini broekje cut die het grootste deel van je billen bedekt.

Andere bikini stijlen broekjes met vergelijkbare cuts zakken vaak af of zitten te strak tegen je achterste aan. Het design van de string bikini zorgt er echter voor dat je de bandjes makkelijk kan verstellen zodat de pas perfect is zonder dat het te strak zit.

Thong string bikini

He wat gek denk je misschien, is een thong string bikini niet gewoon een string bikini? Nee, niet perse. Een string bikini kan inderdaad een heel weinig bedekkende stijl zijn maar het string gedeelte van de naam gaat hier vooral over de bandjes over de heupen die je broekje aan elkaar houden.

Deze stijl is ervoor gemaakt om jou billen op de beste manier te showen. Er zijn ook hier verschillende types en stijlen. De meeste hebben een klein driehoekje op de achterkant. De G-string bikini brokjes hebben dit driehoekje niet maar daar lopen de bandjes naadloos in elkaar over om nog meer huid te laten zien.

Brazilian string bikini

Brazilian bikini broekjes hebben een cut die ergens in het midden valt van de strandaard bikini broekjes en de thong bikini broekjes wat betreft hoe bedekkend ze zijn. Deze broekjes hebben een speelse cut die je rondingen mooi flatteert en je billen op mooie manier tentoonstelt onder al te veel huid te laten zien.

Je hoeft je geen zorgen te maken of je bikini niet gepast is wanneer je deze stijl draagt. Deze stijl geeft genoeg bedekking dat het comfortabel is om op allerlei plekken, het zwembad of het strand, te dragen. Desondanks blijft het wel een zeer sexy stijl die genoeg goede aandacht aan je figuur geeft.

Micro string bikini

De micro bikini’s zijn veruit de minst bedekkende en meet onthullende soorten die je kan krijgen. Populair gemaakt door de modellen in bekende bladen, deze onthullende bikini’s zijn ervoor gemaakt om zoveel mogelijk huid te laten zien zonder de grens van het ontoelaatbare te betreden.

De bodems van micro string bikini zijn extreem laag bij de taille gesneden en hebben een heel dun stukje stof met een G-string stijl op de achterkant. De topjes van dit soort hebben kleine driehoekjes die alleen het hoogstnodige bedekken en de rest van je borsten bloot laten. Deze kleine driehoekjes worden door hele dunne bandjes aan elkaar gehouden. Het dragen van een micro bikini is een gedurfde keuze die soms wat eng kan zijn voor vrouwen. Je lichaam op deze wijze op display te zetten in zwemkleding kan ook helpen om je sexy te laten voelen en zelfs je zelfvertrouwen vergroten.

Hoe moet je kiezen

Kies top en broekje apart

Wanneer je gaat shoppen voor een string bikini is het soms goed om het topje en broekje apart te kiezen. Je hoeft helemaal niet een matchende set te kopen. Eigenlijk is dit een van de fijnste dingen aan tweedelige bikini’s dragen, dat je kan mixen en matchen, en daardoor op unieke combinaties uitkomt en je beter kan beslissen wat goed past bij jouw stijl en figuur.

In plaats van te zoeken naar een identieke string bikini top en broekje, is het leuk om verschillende stijlen te kiezen op basis van of deze jou comfortabel en zelfverzekerd laten voelen. Als je het niet fijn vind om teveel van je achterste te tonen maar wel je buste, dan is een standaard broekje en zeeg top een mogelijkheid. Als je juist meer ondersteuning nodig hebt bij je buste maar een onthullender broekje wilt dan is een gevulde top en brazilian broekje een leuke combinatie. Zorg er gewoon voor dat je twee stukken kiest die qua kleur goed bij elkaar passen voor een mooie look.

Check de fit

Wanneer je een string bikini aantrekt is het belangrijk te onthouden dat ze verstelbaar zijn. Een bikini die in eerste instantie voelt alsof deze misschien niet past kan een stuk beter voelen wanneer je het even aanpast aan jouw lichaam. Onthoud ook altijd om een string bikini te ontknopen wanner je het gaat passen of dragen. Daarna kan je het weer goed vastknopen wanneer je het goed hebt aangepast aan je lichaam, niet het lichaam van iemand of iets anders.

String bikini’s zijn verstelbaar maar hun fit kan alleen tot bepaalde hoogte aangepast worden. De bandjes moeten niet voelen alsof ze in je lichaam snijden. Als je dit gevoel niet weg kan krijgen door het verstellen van de bandjes dan moet je misschien een andere maat proberen. Het is ook belangrijk om genoeg afstand te bewaren tussen het stof aan de voorkant en achterkant van het broekje, als deze te dicht tegen elkaar zijn geknoopt moet je ook even een andere maat proberen.

Hoe je een string bikini draagt

Bereid je goed voor

Vergeet niet dat zelfs de stijlen die veel bedekking bieden zijn nog steeds meer onthullend dan andere soorten zoals tankini’s. Dat is het bijzondere en aantrekkelijke aan deze bikini. Als je je meer comfortabel en zelfverzekerd in je string bikini wilt staan dan is het goed om je voor te bereiden voordat je het gaat dragen.

Als het je meer zelfverzekerd laat voelen kan je de haren weghalen op alle plekken die mogelijk zichtbaar zijn in je bikini. Maar doe dit wel op tijd want als je het maar een dag van tevoren doet kan het zijn dat je nog wat irritatie van de huid ziet. Het is ook altijd belangrijk om een gezonde laag zonnebrand op je lichaam te smeren. Je mag natuurlijk wel bruinen maar let op de vele plekken die aan de zon worden blootgesteld. Vergeet ook niet dat je bikini soms kan verschuiven tijdens het dragen. Dus vergeet niet af en toe even te kijken of alles goed zit.

Knoop het op de goede manier

Op welke manier je je bikini vastknoopt speelt een enorm belangrijke rol in hoe je eruit ziet en hoe je je voelt. Het is goed om altijd je bikini los te knopen nadat je het hebt gedragen zodat je het elke keer weer goed vastknoopt. Zo zorg je er ook voor dat je de bikini niet uitrekt en helpt het je de goede fit te krijgen elke keer. Leg nooit een dubbele knoop, te strakke knopen beschadigen de bandjes.

Je kan natuurlijk ook experimenteren met hoe je de bikini vastknoopt als je een unieke look wil creëren.

