Stunten en springen met een skateboard

Heb je ervaring met skeelers, schaatsen, skateboards of longboards? Dan heb je zelf kunnen ondervinden hoe heerlijk het is om met grote snelheid je balancerend voort te bewegen. Misschien heb je nog nooit op een board gestaan maar als je anderen om je heen ziet die de mooiste stunts uitvoeren en grote sprongen maken, dan wil jij dat ook. Wil je echt springen en stunten, dan is een klassiek skateboard voor jou het meest geschikt. Er is een ruime collectie skateboards waar je vast jouw droommodel tussen gaat vinden.

Speciaal gemaakt

Misschien heb je er nooit bij stilgestaan. Aan een board dat perfect geschikt is om te stunten, worden hele andere eisen gesteld dan aan een board dat puur en alleen als vervoermiddel dient. Een skateboard om te stunten of te springen moet niet alleen stabiel en betrouwbaar zijn, maar zal ook behoorlijke klappen moeten kunnen opvangen. Als je een sprong maakt en met je volle gewicht op je board terechtkomt als het de bodem weer raakt, vraagt dat erg veel van de veerkracht en het absorptievermogen van alle onderdelen van je board. Juist skateboards zijn hier perfect voor geconstrueerd.

Eigenschappen

Het onderstel van je skateboard is bijzonder rigide en in staat om alle mogelijke schokken en klappen op te vangen. De wieltjes zijn klein en gemaakt van slijtvast en zeer hard materiaal. Hierdoor hebben ze wel minder rolvermogen en voel je het goed als je over oneffenheden rijdt. Wil je comfortabel rijden op verschillende soorten terreinen, kies dan voor een longboard. Aan de achterkant van je skateboard zie je een opstaande rand. Deze gebruik je als afzet voor je ingewikkeldste sprongen of je maakt een stuntbeweging waarvoor je een zeer kleine draaicirkel nodig hebt.

Verantwoord stunten met je skateboard

Stunten op je skateboard is geweldig, zolang je het maar verantwoord en veilig doet. Het zal echt even duren voordat je alle trucs onder de knie hebt en dat gaat letterlijk met vallen en opstaan. Investeer dus altijd in goede veiligheidsproducten om vervelende blessures en verwondingen te voorkomen. Zoek een favoriet skateboard dat perfect past bij je lichaamslengte en lichaamsgewicht. Let ook speciaal op de verschillende lengte- en breedtematen. Onlineskateshop levert uitsluitend skateboards die aan alle mogelijke veiligheidsvoorschriften voldoen en geschikt zijn voor zowel beginnende als gevorderde skaters. Probeer je nieuwe board rustig uit om geheel gewend te raken en bouw dan je repertoire aan sprongen en stunts veilig en verantwoord uit.

