Stuntstep, jong en sportief?

Ben jij jong en sportief en zoek je een nieuwe uitdaging? En hou je een beetje van stunten? Dan is de stuntstep misschien wel iets voor jou. De stuntstep is namelijk bij uitstek geschikt voor mensen die wel houden van wat actie.

Wat is een stuntstep?

Misschien zie je weleens een kind voorbij racen op een leuke step. Urenlang speelplezier gegarandeerd. Een step die specifiek bedoeld is om te stunten, is niet te vergelijken met een reguliere step. Een reguliere step is alleen gemaakt om je op voort te bewegen, stunten hiermee is niet aan te bevelen. De step waar wij het hierover hebben, is ontwikkeld om de meest bijzondere stunts mee uit te halen en is hier dan ook op gebouwd.

De kenmerken van een stuntstep

Een gewone step is dus puur om je op voort te bewegen. Om dit zo comfortabel mogelijk te maken, is de step volledig op je persoonlijke voorkeuren aan te passen door het stuur in hoogte te verstellen. Een step kan vaak ook ingeklapt worden wanneer je deze mee wilt nemen. Bij een stuntstep krijg je precies wat je ziet, niets meer en niets minder. Dergelijke steppen zijn niet op maat te maken met een in hoogte verstelbaar stuur, noch zijn ze in te klappen. Ook zijn stuntsteppen wat zwaarder dan normale steppen. De goede stuntsteppen zijn stevig en kunnen uiteraard tegen een stootje. Het is natuurlijk de bedoeling dat je zo lang mogelijk kunt genieten van de stuntstep. Daarom wordt er bij de stuntstep gebruik gemaakt van een compressie-systeem waardoor er minder onderhoud nodig is dan bij steppen die hier geen gebruik van maken. Goede kwaliteit stuntsteppen kunnen een gewicht aan tot 100 kg of meer.

Toepassing van de stuntstep

Uiteraard is het geen verrassing dat je met de stuntstep stunts uitvoert. Een skatepark is dan ook dé plaats waar jij en je stuntstep volledig tot hun recht komen. Gaat je hart al sneller kloppen bij het horen van de termen tailwhip, barspin, fakie en 360, dan zijn de stuntstep en jij de perfecte match. Houd er wel rekening mee dat het leren van stunts met vallen en opstaan gaat en dat het geen overbodige luxe is om goede bescherming te dragen!

