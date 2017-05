SUCAM; aandacht voor beschermende kleding

Het blijkt dat werkgevers vaak te weinig aandacht geven aan het gebruik, onderhoud en reiniging van beschermende kleding. Om dit makkelijker voor ze te maken is er een Europees hulpmiddel ontwikkeld, namelijk SUCAM.

SUCAM staat voor Selection, Use, Care and Maintenance of protective clothing. SUCAM bestaat uit de volgende vragen:

Keuze: Hoe kan er door de werkgever bepaald worden welke beschermende kleding nodig is om aan de verplichte veiligheid te voldoen?

Gebruik: Hoe wordt de beschermende kleding gebruikt en wat zijn de beperkingen daarvan?

Verzorging/reiniging: hoe wordt ervoor gezorgd dat de beschermende kleding in juiste staat blijft en wat is de werkwijze van het schoonmaken, ontsmetten en opbergen van beschermende kleding?



Bij reiniging en onderhoud van verschillende soorten beschermende kleding moet er rekening gehouden worden met de volgende Europese normen.

EN-531, EN-470 en ISO-11611/11612

Deze normering heeft betrekking op vlamvertraging, lassen en hitte. Het onderhoud van de beschermende kleding moet afgestemd op het soort kledingstuk. Als dit niet gebeurt, kan de beschermende factor afnemen waardoor de veiligheid niet langer gewaarborgd wordt. Een agressief wasmiddel met chloor kan bijvoorbeeld de vlam vertragende werking van de kleding teniet doen. Hierdoor is het kledingstuk niet meer veilig en dit kan niet zomaar verholpen worden.



EN-13034 type 6

Deze normering heeft betrekking op de bestendigheid van chemicaliën. Kleding dat beschermt tegen spatten chemicaliën en zuren is gemaakt van geweven doek. Het is belangrijk om de beschermende factor van dit soort kleding telkens opnieuw aan te laten brengen door een professionele industriële wasserij. Zo doet bijvoorbeeld Berendsen dit voor bedrijfskleding.

Als dit niet gebeurd dan is de beschermende factor na vijf tot tien wasbeurten weg en is de kleding niet langer meer veilig.



EN-471

Deze normering heeft betrekking op signaalkleding. Door middel van een speciaal reinigings- en droogproces wordt de kleding schoon en tegelijkertijd ook de fluorescerende factor behouden. Belangrijk is om de juiste droog temperaturen te gebruiken. Wordt het te heet gedroogd dan kan dit de kwaliteit van de reflecterende banden verminderen.

