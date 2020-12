T-Mobile wint de umlaut connect Mobile Benchmark Nederland

Aken/Haar, 8 december 2020 – Voor de zesde keer zijn de mobiele netwerken in Nederland getest door umlaut, wereldwijd toonaangevend op het gebied van consultancy, benchmarking en testen van mobiele netwerken, en connect, het internationale consumentenmagazine voor telecommunicatietests. Na een serie rijtesten, looptesten maar ook metingen via crowdsourcing kwam T-Mobile als algemeen winnaar uit de bus. De provider werd voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot "Best in Test”. KPN volgt op de voet. Beide providers behaalden de score "uitstekend". Vodafone behaalt de derde plaats met "zeer goede" resultaten.

Hakan Ekmen, CEO Telecommunication bij umlaut, legt uit: "We feliciteren Nederland en T-Mobile met het feit dat ze voor de vijfde keer op rij als "Best in Test" zijn gekomen in onze umlaut connect Mobile Benchmark. Alle providers hebben weer uitstekende prestaties laten zien met hun netwerken. Daarnaast zien we al een goede 5G-dekking en dat het nieuwe netwerk goed presteert."

T-Mobile wint met een totaalscore van 962 van de 1.000 punten. De provider gaat aan kop op het gebied van spraak en crowdsourcing en levert ook zeer goede resultaten op het gebied van mobiele data (waaronder 5G). KPN staat op de tweede plaats en behaalt 954 punten, acht punten minder dan de algemeen winnaar. De provider presteert het best op het gebied van mobiele data. Dit is mede te danken aan de overtuigende resultaten uit de 5G-beoordeling. Met 945 punten voor zijn sterke resultaten eindigt Vodafone op de derde plaats. Al scoort de provider iets lager dan de concurrentie in de rij- en looptesten, toch behaalt Vodafone uitzonderlijk sterke resultaten in de categorie crowdsourcing, voornamelijk dankzij de beste latentieresultaten uit de analyse.

De rij- en looptesten zijn uitgevoerd in november 2020. Ze vonden plaats in binnensteden, grotere stedelijke regio's en voorstedelijke gebieden. Er werden ook metingen gedaan in kleinere plaatsen en langs verbindende snelwegen. Vier testauto's legden in totaal 5.760 kilometer af. De geselecteerde gebieden voor de test voor 2021 vertegenwoordigen meer dan 6,2 miljoen mensen, wat overeenkomt met ongeveer 36,3 procent van de Nederlandse bevolking. Daarnaast verrichtte umlaut ook crowd-gebaseerde analyses van de Nederlandse netwerken; deze wogen voor 20 procent mee in het eindresultaat. Meer dan 45.000 Nederlandse gebruikers droegen tussen eind mei en begin november 2020 ongeveer 240 miljoen metingen bij. Het testgebied voor crowdsourcing vertegenwoordigt 98,8 procent van het bebouwde gebied van Nederland.

Voor de eerste keer werd ook 5G gemeten. Op de plaatsen waar het nieuwe netwerk beschikbaar is, werd het ook meegenomen in onze rijtesten en looptesten. Ook speelt het al een belangrijke rol in de discipline mobiele data, uiteraard afhankelijk van de gerealiseerde uitrolstatus. Gezien de verrassend goede resultaten van de kandidaten en het belang van 5G voor de toekomst besloot connect een innovatieprijs uit te loven voor de 5G-uitrol in Nederland. Alle drie providers bieden een zeer hoge betrouwbaarheid tijdens 5G-downloads. In de nek-aan-nek-race tussen KPN en T-Mobile in deze categorie eindigde KPN net iets voor en ontvangt daarom de "5G Innovation Award 2021”.

Ten opzichte van de umlaut connect Mobile Benchmark uit 2019 hebben alle drie de providers een aantal punten ingeleverd. Dirk Waasen, directeur van WEKA MEDIA PUBLISHING en uitgever van connect, legt uit: “Omdat we de drempels voor de scores uit de test voortdurend aanpassen aan de nieuwste technologische ontwikkelingen, wordt het steeds moeilijker om hogere scores te behalen - zelfs voor sterke kandidaten. Onze methodologie voor crowdsourcing is ook significant geüpdatet. Daarom zijn de resultaten in deze discipline niet een-op-een vergelijkbaar met de uitkomsten van onze vorige benchmark. Wat dit jaar echter het belangrijkst is: Alle drie de Nederlandse providers slagen erin hun gebruikers te voorzien van zeer stabiele verbindingen - zelfs in deze zeer uitdagende tijden."

De met zorg ontwikkelde benchmark voor 2021 in Nederland reflecteert de holistische aanpak om de prestaties en servicekwaliteit van mobiele netwerken vanuit het oogpunt van de gebruiker te evalueren en objectief te vergelijken. De benchmark combineert rij- en looptest (voor gedetailleerde metingen van spraak en data onder gecontroleerde omstandigheden) met een uitgebreide analyse van gegevens uit crowdsourcing. Benchmarking is momenteel de de-facto industriestandaard en wordt wereldwijd in meer dan 80 landen toegepast.

De umlaut connect Mobile Benchmark is volledig onafhankelijk en combineert de expertise van umlaut (pleitbezorger voor de bedrijfstak en een wereldwijde autoriteit op het gebied van netwerkprestatiemetingen) met de ruim 25 jaar aan redactionele ervaring en testkennis van connect, gezien als een toonaangevende consumentenautoriteit in Europa. De onafhankelijke benchmark-methode van umlaut waarborgt een eerlijke, transparante en neutrale beoordeling van de geteste netwerken. De benchmark is bedoeld als een unieke graadmeter waarmee managers en raden van commissarissen hun netwerken kunnen vergelijken met die van anderen en klanten beter inzicht kunnen krijgen in de prestaties van de verschillende netwerken.

Over umlaut

umlaut is een wereldwijd, branche-overkoepelend full-service- en end-to-end-bedrijf dat technologische en organisatorische advies- en fulfilment-diensten aanbiedt aan klanten over de hele wereld. Dankzij haar uitgebreide domeinexpertise, brede praktische kennis en de interdisciplinaire samenwerking kan umlaut waarde, kwaliteit en focus toevoegen aan de organisaties, diensten en producten van haar klanten in deze uitdagende tijden waarin bedrijfstakken steeds meer naar elkaar toe groeien.

4500 gespecialiseerde experts en ingenieurs, verspreid over een deskundig en flexibel collectief van 20 adviesbureaus en ingenieursbureaus op 50 locaties over de hele wereld bieden innovatieve oplossingen en transformaties in alle verschillende sectoren en combinaties daarvan. Ze ondersteunen ook de publieke sector en de ontwikkeling van organisatiecultuur, -structuur en -processen.

Bezoek voor meer informatie: umlaut.com.

Over connect

connect (connect-testlab.com) heeft een eigen testlaboratorium voor smartphones, waar prestaties op het gebied van OTA (over the air), accuduur, spraakkwaliteit, weergaveprestaties en camerakwaliteit kunnen worden getest en smartphones grondig en gedetailleerd kunnen worden beoordeeld. connect is een publicatie van WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, de grootste uitgeverij voor technologie in Duitsland en onderdeel van de WEKA-groep. De groep bestaat uit 20 media-ventures in vijf Europese landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland) en verschillende servicebedrijven.

