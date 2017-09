Tips om je te helpen de juiste stijl zwemkleding te kopen

We hebben al geleerd hoe we ons figuur beter kunnen laten lijken door het juiste badpak te kopen, maar daar heb je niet zoveel aan als je niet even naar de winkel kan gaan om wat dingen te passen. Dit zeg ik niet om je bang te maken: voor veel vrouwen is dit de realiteit. Het vooruitzicht van onszelf zien in een grote spiegel met fell lichten - wellicht zelf mensen die meekijken - maakt zelfs de meest moedige vrouw bang. Maar, tegen wil en weten in, hoeft het eigenlijk helemaal niet zo eng te zijn. Het plezierig, zelfs leuk worden!

Op Larshor.nl hebben we onze tips met jullie gedeeld om bikinis passen weer leuk te maken.

Ten eerste, vind de juiste winkel.

“Winkel op een plek waar ze prettige verlichting in de kleedkamers hebben. Het is ook heel fijn als de werknemers van de winkel weten waar ze het over hebben, en tijd hebben om je te helpen; grotere kans dat dat lukt in een winkel waar ze het hele jaar zwemkleding verkopen. Zoek een winkel dat een groot aanbod heeft en je vergroot de kans dat je iets vindt dat je leuk vindt. Het is het belangrijkst dat jij je zelfverzekerd voelt. Wat jij wilt is wat telt. Niet wat je vriendje/vriendinnen of mode bladen denken “

Ten tweede, neem de tijd.

“een van de belangrijkste dingen is een goed moment kiezen om te gaan winkelen zodat je lekker de tijd kan nemen zonder te haasten. Als je plant om je zwemkleding te kopen zie dit dan als een investering in jezelf, heb geduld, en wees bereid om de tijd te nemen todat je vindt wat je zoekt. Denk erover na als een investering in comfort en stijl voor de zomer of je volgende vakantie. Probeer minstens een paar vershillende badpakken of bikinis om the beste stijl en merken voor jouw figuur te vinden. Sta mensen die weten waar ze het over hebben toe om je te helpen en tips te geven. Als je de tijd neemt maak je het veel leuker voor jezelf. Zie het als een kleine break vlak voor je vakantie! “

Ten derde, probeer ook het ondergoed.

Dit zou niet gezegd hoeven worden maar draag een, liefst dun, onderbroekje of een wegwerp exemplaar van de winkel zodat je echt goed kan bekijken hoe de bikini zit. Die benen zijn belangrijk!

Ten vierde, probeer het badpak even snel uit.

Loop een stukje door de winkel. Blijft het comfortabel zitten? Komt het broekje niet omhoog gekropen? Buig voorover om te kijken of de top ook comfortabel blijft zitten. Als het niet zo is probeer dan een grotere of een andere stijl

Ten vijfde, doe je best om uit je comfort zone te stappen.

Probeer niet altijd alleen maar dezelfde stijl. Veel vrouwen zijn zo blij als ze een stijl hebben gevonden die werkt dat ze er nooit meer vanaf stappen. Voor ieder lichaams type zijn fantastische stijlen. Als je het liefst een 1-delig badpak aan hebt probeer een tankini. Als je boardshorts leuk vindt probeer dan een rafelend broekje met flappen. Als je van zwart houdt, probeer wat kleur. De beste stijl is misschien anders voor je dan een paar jaar geleden. Open je mind voor nieuwe opties en er is een grote kans dat de nieuwe perfecte stijl voor je lichaam vindt.

Ten zesde, je maat gaat groter zijn dan die voor jurken dus maak je geen zorgen.

De maat van zwemkleding is anders dan die van jurken dus het is niet gek dat je een grotere maat nodig hebt.

Ten zevende, wanneer je twijfelt, neem een kleinere.

als je moet kiezen tussen een strak of een los badpak kies dan de kleinere. Badkleding wordt groter als het nat is en hoe kleiner het voormaat hoe beter het je lichaam ondersteund.

Ten achtste, een bikini kopen doe je zowel in als buiten het seizoen.

Ga je een bikini kopen, dan kan je dit eigenlijk op elk moment van het jaar doen. Natuurlijk denken veel mensen aan een bikini tijdens de zomer, of natuurlijk er vlak voor. Wanneer de dagen weer warmer worden begint de nood voor een bikini kopen ook weer hoger te worden. Dit betekent ook dat bikini's duurder worden. Er is immers meer vraag naar.

Een bikini kopen buiten het seizoen is dan ook een slimme zet. Zodra de maanden kouder worden daalt de prijs van zwemkleding ook. Ben jij op zoek naar een goedkope bikini, koop er dan één buiten het seizoen.

Ten negende, wil je een mooie bikini ga dan een triangl bikini kopen.

Er zijn heel veel verschillende merken bikini's op de markt. Het is dan ook best lastig voor mensen om een mooie en goede bikini te kopen. Vooral als je op het merk gaat letten loopt het erg uiteen. Een triangle bikini kopen staat dan ook gelijk aan het kopen van een goedzittende bikini die lang mee kan gaan.

Ten tiende, ben je onzeker over je buik? Kies een high waist bikini.

Veel vrouwen zijn erg onzeker over hun buik. Vooral als je buiten een bikini moet dragen neemt deze onzekerheid toe. Niet alleen stelt een bikini jouw buik open en bloot voor de wereld om te zien, ook duwt het randje jouw buik net iets meer in zicht. Hierdoor kan het al snel lijken dat je een dikkere buik hebt dan je daadwerkelijk hebt. Een high waist bikini kopen lost dit probleem in één keer op. Omdat het voor een deel over jouw buik zit blijft hij lekker strak. Daarnaast accentueert een high waist bikini ook nog eens jouw heupen.

Ten elfde, koopen bikini online

Niet iedereen heeft het geld om een dure bikini in de winkel te kopen, nog de luxe om te wachten tot na het zwemseizoen. Deze mensen kunnen het beste een bikini online kopen. Een bikini online kopen betekent dat je dezelfde kwaliteit krijgt, zonder daar extra voor te hoeven betalen.

