Tips om te zorgen voor je sexy zwemkleding

Het kan moeilijk zijn voor veel vrouwen om hun zwemkleding goed te verzorgen na een spannend genot van water. Uitzondering en zwemkleding zijn beide de dichtstbijzijnde kleding, dus u moet uw zwembroek als uw lingerie behandelen en de juiste manier gebruiken om het te wassen. Het zou nuttig zijn om de juiste methoden te maken die fundamenteel zijn voor haar levensduur, wat betekent geld besparen. Volg de volgende stappen en u kunt vele charmante badpakken voor vele jaren genieten.

Tip 1: Chloor kan uw badkleding verwoesten.

Zorg ervoor dat u controleert of het chloorgehalte van het zwembad en het bubbelbad op peil is. De te grote hoeveelheid chloor kan de spandex van de badkleding afbreken, wat de vorm van je badkleding schaadt en de kleur van de stof zal vervagen.

Tip 2: Vermijd te veel lotions and oliën op jouw badkleding.

Zonnebrand, bruiningscreme en cosmetica kunnen schadelijk zijn voor badkleding. Wees er zeker van dat je het regelmatig spoelt en wast.

Tip 3: Spoel je badkleding in koud water en niet in wasmachines.

Door uw badpak in het koude water te spoelen, helpt u het overtollige zout en chloor te verwijderen. Dit is een belangrijke stap voor het wassen. Hoewel uw wasmachine kan worden ingesteld om zacht te draaien, kan het nog te veel ruw zijn. Wasmachines kunnen de vorm, de stof en de vulling verstoren, evenals eventuele delicate versieringen, stenen of kralen.

Tip 4: Droog je badkleding niet in de droger.

Net als bij elektrische wasmachines kunnen elektrische drogers te ruw zijn voor het fragiele materiaal van badkleding. Leg je zwempak in een schaduwrijk en goed geventileerd gebied plat neer om te drogen. Door het vlak te leggen, vermindert u de verschijning van rimpels en vouwen.

Tip 5: Wring voorzichtig het water uit je zwemkleding na het wassen.

Doe voorzichtig met je badpak en wring het niet uit, omdat dit de vorm kan ruïneren.

Als u voor langere tijd in de zon wilt zitten, neem een pauze en koel af in de schaduw of onder een parasol. Doe je natte zwemkleding niet in een plastic zak. Dit vermindert de kans dat de kleuren vervagen of wrijven tegen andere badpakken. Wikkel de natte badpakken in een lichte handdoek in plaats van alles in een tas te doen.

Tip 6: Let op de cups bij een bikini grote cup

Er zijn steeds meer vrouwen met een grotere cupmaat. Deze categorie vrouwen heeft de kans om meer details te leggen op hun goed gevormde boezem met een bikini grote cup. Net als andere bikini's zitten hier beschermende cups in die niet alleen de borsten in model houden, ook zorgen ze er voor dat de tepels niet zichtbaar zijn. Dit is vooral handig wanneer je in koud water moet zwemmen.

Bij bikini's die geen grote cupmaat hebben, heb je het probleem dat deze beschermlaag nog wel eens dubbel wil gaan zitten. Hierdoor moet je soms onderwater jouw bikini weer “goed doen”. Omdat de cups in een bikini grote cup ook groter zijn, is dit probleem nog meer aanwezig. Zorg er daarom voor dat de bikini voordat je hem weer opruimt altijd de cups in de goede plek heeft zitten. Hierdoor drogen ze niet op in deze houding. Doen ze dit wel, dan zullen ze de volgende keer veel sneller verkeerd gaan zitten. Ze zijn immers gewend aan deze opgekrulde stand.

Tip 7: Leg altijd de juiste knoop in jouw bikini

Iedereen die een bikini draagt heeft deze angst: Een bikini wiens knoop tijdens het zwemmen los gaat. Vaak gebeurt dit wanneer zij in het water springen of van een glijbaan gaan. Vooral vrouwen met een bikini grote cup ondervinden dit probleem met hun topje.

Maar wist je ook dat dit heel makkelijk te voorkomen is? Door gebruik te maken van de juiste knoop kan je heel gemakkelijk er voor zorgen dat jouw bikini grote cup of jouw broekje nooit meer per ongeluk los zal gaan.

Er is een speciale knoop die mensen leggen om dit tegen te gaan, die knoop heet de platte knoop. Dit is simpelweg een dubbele knoop, maar de tweede knoop die je legt is precies andersom. Hierdoor haken de twee touwtjes elkaar vast en kunnen ze niet losschieten. Wil je ze weer los maken, dan trek je aan één van de twee lusjes van de buitenkant en gaat hij weer los. Deze knoop is strak genoeg om niet per ongeluk los te gaan, maar geeft volledige vrijheid om te doen en laten wat jij wilt. Hij kan gebruikt worden voor zowel een bikini grote cup, als voor een bikinibroekje.

