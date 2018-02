Tips voor het matchen van je avond jurken

Als je bent uitgenodigd op een belangrijk evenement te komen opdagen dan wil je niet de heel tijd in de war zijn over wat je moet dragen en hoe je verschilende kledingstukken nou goed kan combineren. Voor vrouwen is het echt een life skill om altijd maar te weten hoe je alles in je kast kan combineren helaad hebben we gala jurken gewoon niet zo vaak aan en zullen we dus echt twee keer na moeten denken voor we daar iets bij aan trekken. Als we daar wel even de tijd voor nemen hebben we daar uit eindelijk heel veel profijt van; als we eenmaal op het gala staan in een geweldige outfit kunnen we ons concentreren op het doel van de avond of de persoon die ons die avond nodig heeft. We hebben hier een aantal factoren op een rijtje gezet en uitgelegd waarom het belangrijk is dat je die in je hoofd houdt bij het samen stellen van de outfit. Denk aan dingen als accesoires, huids kleur, lichaams type en haar stijl en schoenen.

Lichaams type. Je lichaams type is natuurlijk een van de belangrijkste dingen die gaat bepalen hoe jij er uit ziet in je jurk vanavond. Wij dachten laten we dus daar maar mee beginnen. Als je een extra kleine mevrouw bent kun je het beste voor een jurk gaan met een hoge taille met een plooi rond de taille dit zal je figuur voller maken en je rondingen er beter uit doen komen wat natuurlijk heel erg fijn is voor de slankste onder ons. Kies dus niet alleen een strakke jurk omdat het hier in extra duidelijk zal zijn dat je zo super slank bent. Voor alle prachtie vrouwen die wel wat meer vetjes aan hun lichaam hebben is het beter om voor een iets langere jurk te gaan. Het laatste wat jij moet doen is een korte rok met een zoom boven je knieën aan doen. Ga iets langers iets eleganters, iets met veel plooien rond de taille maar plooien die verstoppen niet benadrukken. Als je goede borsten hebt ga dan voor details op de schouder en een sexy diepe V neklijn. Dit zal alle juiste plekken benadrukken en je ruimte geven je heerlijk comfortabel en sexy tegelijk te voelen, en laten we eerlijk zijn; hoe krijg je nou een beter gevoel op een feestje dan dat. Als je een normaal slank lichaams type hebt dan hoef je je weinig zorgen te maken. Eigenlijk ben je gewoon een wandelend kledingrek. Alles staat jou goed, maar dat betekend niet dat er niet dingen zijn die je nog beter zullen staan dan zomaar een jurk. Denk bijvoorbeeld aan een meermin stijl jurk. De uitlopende staart zal perfect passen bij je zandloper figuur waardoor je bijna een soort dubbele zandloper wordt! Combineer met killer heels en je ziet er helemaal geweldig uit. Als je echt groter bent, dus niet een beetje, ga dan voor een clippende jurk met een rechte lijn van boven tot aan onder. Deze lijn zal wonderen doen voor jouw lijn waardoor je er in een keer veel slanker uit ziet. Als je van kant houdt zorg dan dat de details niet te hoog zijn, of niet te veel reliëf hebben en de details niet op taillen of zoom lijn zitten. Misschien is het een goed idee om voor een hoge kraag te gaan maar dat hangt er nog maar net van af,. probeer en speel, want naast lastig kan het uitzoeken van een jurk ook gewoon heel erg leuk zijn.

Huids kleur - Huids kleur is ook belangrijk. We weten bij larshor echt wel dat van binnen iedereen dezelfde kleur heeft en we willen benadrukken dat wij discriminatie en racisme verachten. Bet et kleden van jezelf gaat je huids kleur niet over je persoon maar simpelweg om de esthetiek van de kleuren die je er over aan gaat trekken. Daarom dachtene wij dat het handihg zou zijn als we ook deze factor meenemen in onze survival gids. Hieronder dus wat tips om goed te matchen met een bepaalde huidskleur. Als je een hele lichte huids klsur hebt dan kun je het beste voor een lichtere kleur jurk gaan. Hierdoor lijkt het al snel of je iets meer gekleurd bent dan je eigenlijk bent en een beetje een kleurtje mistaat niemand. Blijf uit de buurt bij donkerrood en zwart omdat je waarschijnlijk er uit komt te zien als een vampier zo wit. Donkere kleuren contrasteren met lichte kleuren waardoor je nog lichter gaat lijken. Als je een donkere huid hebt kan het soms best moeilijk zijn te bedenken welke kleuren daar goed bij passen, over het algemeen is het de regel dat als je een donkere huid hebt hele felle kleuren waarschijnlijk heel goed zullen matchen met je huids kleur. Dit is omdat het grote contrast tussen de donkere kleur van huid en de felle lichte kleuren van je kleding een heel opgewekt en blij spektakel tentoon stellen. Als je huid een gelere teint heeft kun je voor een middenweg gaan; niet te licht en niet te fel. Zoals we weten geven bepaalde kleuren altijd het zelfde soort gevoel af; zwart zorgt voor een sexy edoch mysterieuze en ernstige uitstraling. Details met lichtere kleuren zoals kant op je tuniek, een cappa ergens op de rug zullen weer spelen met de sferen die je uitstraalt. Het elegante en nobele wit kun je beter niet naakt dragen maar altijd met wat extra accesoires combineren. Een grote hanger aan een mooie glinsterende ketting bijvoorbeeld.

Versieringen - versieringen en accesoires zijn een goede indicatei van wat voor persoon jij bent en van wat voor stijl jij houdt. Dit is natuurlijk ook het geval in je kleding maar accesoires zijn op een bepaalde manier nog expresiever. Ze zijn gedetaileerder en kunnen daardoor een verhaal vertellen over wat voor persoon jij bent en daarmee in meer diepte treden dan alleen je kleding. Als je de juiste jurk in huis hebt kun je deze op vele verschillende evenementen dragen door de look aan te passen met accesoires. Zo kan een gala look zo veranderd worden naar een uit gaans look door simpel weg wat accesoires te vervangen. Een stukje kappa in combinatie met een zwarte lange jurk kan wonderen doen om er niet al te serieus uit te zien en je een iets lossere uitstraling te geven. Als je wit draagt moet je zeker eens proberen een hele lange prachtige glanzende ketting te dragen want dat zal je goddelijke uitstraling nog goddelijker maken. Grote prachtige oorbellen boven deze glanzende ketting maken je een soort kerstboom, een snoep kerstboom want je ziet er uit om op te eten. Armbanden kun je over na denken. Metalen armbanden hebben natuurlijk een heel ander effect dan armbanden van hout of kunststof. Denk ook na over je ringen. Ringen zijn klein maar een goed geplaatste ring kan ook weer het hele gevoel dat je over brengt als jij een kamer binnen komt lopen veranderen. Denk hierbij aan koningen en koninginnen van weleer, die altijd grote ringen hadden om op gekust te worden. Handtassen kunnen ook allerlei effecten hebben. Grote kleine, mooie, schreeuwende, verzin het zo gek nog niet en je kunt er vast iets mee, voor iedere sitiuatie is wel weer wat te verzinnen.. Als je er graag extra extravagant uit wilt zien is dat ook makkelijker te bewerkstelligen met je accesoires dan alleen je kleding. Stel je voor dat je als clown verkleed zo gaan zonder clownsneus of schmink. Doe lekker zo gek als je wilt en maak je vooral geen zorgen om wat anderen er van vinden. Je moet maar zo denken; als ze er iets van vinden zijn ze jaloers dat ze het zelf niet durfde! Heb jij nog te gekke accesoires combinaties in je hoofd? Deel je ideën hier onder in de comments met ons, we horen ze graag!

Haar stijl - als je prachtig lang en dik haar hebt kun het aan één kant dragen met een bang en een push wave. Als je je omdraait zal iedereen je sexy rug kunnen zien wat extreem charmant zal zijn. Het zal wel een klassieke hollywood scene lijken als jij binnen komt lopen en je omdraait vanaf de kapstok de zaal in. Hier voor moet je wel goed in je vel zitten en dat is waar jij deze gids voor nodig hebt. Goed in je vel zitten is meer dan tevreden zijn met je lichaam. Als je niet tevreden bent met je lichaam kun je nog steeds lekker in je buiten vel zitten, oftewel je kleding. Daarom is het zo belangrijk dat je zeker bent van je outfit voordat je deze echt gaat dragen want je avond zal zo veel beter zijn met de juiste outfit. Een outfit waar je je fijn in voelt, een outfit waarin je je geen zorgen maakt over hoe je eruit ziet maar kan genieten zonder na te hoeven denken. Draag je lange haar dus naar één kant en wow the crowd wanneer jij je omdraait. Het verder totaal niet waar dat je met kort haar de crowd niet kan wowen. Bind je haar achter je oren zodat je gezicht beter zichtbaar wordt. Vaak geeft dit een dromerige look waar je ogen heel groot van lijken. Zo groot dat geen man meer nee kan zeggen als jij je grote ogen op zet. Dit geeft een geweldig bambi effect maar is tegelijkertijd ook heel erg sexy. Als je van fluffy haar houdt dan kun je een krultang gebruiken om meer volume in je haar te stoppen. Met lang haar resulteert dit in een fabuleuze bos krullen die overal naar toe heen en weer zwaait. Als je korter haar hebt krijg je hier een veel jeugdigere look van dus als je er over het algemeen vrij jong uit ziet dan is het misschien een goed idee om hier even twee keer bij stil te staan want je wilt er natuurlijk niet te jong uit zien. Ook voor dikker donkerder haar zijn er allerlei tips te vinden. Als je kroes haar hebt kun je daar ook mee spelen. Knip het korter voor een afro effect of laat het groeien en zet er prachtige grote krullen in. Daarmee bedoelen we niet dat je eigen krullen niet prachtig zijn, dat zijn ze wel! Maar als jij je een avondje lekker wilt uitdossen dan wil je natuurlijk ook met je haar iets speciaals doen; invlechten, krullen, stijlen; het kan allemaal.

Schoenen - schoenen zijn ook heel belangijk. Ten eerste weet naar wat voor evenment je gaat. Als jij je aan het voorbereiden bent op een formeel gala dan hoef je niet te gaan twijfelen over wat voor sneakers je aan gaat doen. Als jij naar een feestje op het strand gaat dat toch formeel is moet je misschien even gaan nadenken over hoe je gaat rond lopen op het zand; met je hakken zak je binnen no time weg maar als je sneakers gaat dragen oner je prachtige jurk ga je er echt als een gek uit zien. Denk dus na over wat een goed alternatief zou kunnen zijn. Teen slippers bijvoorbeeld. En dan niet die teen slippertjes die je bij iedere strandtent kan kopen maar slippers van riet of iets dergelijks kunnen een veel chiquere uitstraling teweeg brengen waardoor jij er zelfs op het strand geweldig uit ziet in je jurk zonder moeite te hoeven doen om recht op te blijven staan. Sneakers lijken wel het onderspit te delven in deze gids, dit is natuurlijk zo modat ze gewoon niet bij jurken passen en we het in deze gids vooral over mooie lange jurken hebben. In onze volgende gids over matchen als je uit gaat zullen we meer aandacht besteden aan sneaker.

Heb jij nog ideeën die je met ons zou willen delen? Gekke combinaties die toch extreem goed blijken te werken? Deel het met ons hier onder, op die manier helpen we elkaar de wereld op de kop te blijven zeggen met alleen al onze kleding, moet je na gaan wat we kunnen bereiken als we onze koppen ook nog eens bij elkaar steken. En heb je nog een jurk nodig? Kom dan snel even langs bij larshor.nl!

