Toepassing van de drukveer

Drukveer is de officiële term voor de bekende, gedraaide stalen veer zoals we die allemaal wel kennen. Iedereen die weleens een pen uit elkaar gehaald heeft, kent die veer. De drukveer is het mechanisme dat de stift intrekt en weer terugbrengt in de oorspronkelijke positie.

Diverse vormen

De cilindrische drukveer wordt gebruikt voor meer toepassingen. De schokbrekers in uw auto. Het zijn cilindrische veren, gewikkeld om een oliedruk veer. Cilindrisch is echter niet de enige manier om een gedraaide, stalen veer te maken. De vorm kan conisch zijn, waarbij een uiteinde breder is dan het andere. Die vorm zal de veerkracht versterken en kan een groter object met een kleiner object bewegend verbonden worden door een veer. De drukveer in omgekeerde vorm, trekveer wordt het dan genoemd, verbindt twee bewegende delen die uit elkaar gaan en weer teruggebracht moeten worden naar hun oorspronkelijke positie.

Een drukveer kan vrij opgehangen worden tussen de twee bewegende delen. Het is niet altijd nodig een vaste verbinding te maken. Een rand om de drukveer aan beide uiteinden kan ervoor zorgen dat de veer niet van zijn plaats komt. Bij een trekveer is wel een vaste verbinding nodig. De veer hangt in de vrij ruimte en de bewegende delen zijn er direct mee verbonden.

Speciaal afgehard staal

De drukveer wordt gemaakt van een speciaal geprepareerde staalsoort, verenstaal. Het is een laag gelegeerd staal met weinig nikkel. Daartegenover staat een relatief hoog gehalte aan koolstof. Het staat wordt daardoor extra sterk, maar blijft beweeglijk. Dit is ideaal voor de drukveer, die namelijk bedoeld is om de bewegende delen steeds weer terug te brengen. Ook voor de trekveer wordt hetzelfde staal gebruikt. Dat staal wordt echter bij een hogere temperatuur afgehard.

Het staal dat gebruikt wordt om de veren van te maken wordt gedraaid in de gewenste vorm. Met open eindes voor de drukveer en met gesloten eindes en ogen voor de trekveer. Als de veer klaar is, wordt het hardingsproces nog eens versterkt door verhitting van 200 tot 300 graden, afhankelijk van het soort veer. De veren worden in ontspannen toestand vervoerd en in de meeste gevallen ook zo geleverd. Het monteren van een nieuwe en grotere drukveer is dus niet voor iedereen weggelegd. Een gespecialiseerde monteur die ook nog eens gebruik maakt van speciaal gereedschap is nodig. Dit is geen doe-het-zelf klusje, ook niet voor de eigen auto!

Vind ik leuk: Like Laden…