Top Tips voor het kopen van zwemkleding

De zomer is in aantocht in Australië en voor Zweden is dat het perfecte moment om naar Australië, Nieuw-Zeeland of andere landen te reizen. Uiteraard is dit ook het moment om alle outfits op orde te krijgen, waaronder je zwemkleding! Dit is mogelijk bij Larshor.nl. Met nieuwe elke dag een nieuwe stijl hoef je niets te missen van populaire zwemkleding; alles is hier te vinden.

We hebben hierbij onze top tips samengesteld voor het kopen van de perfecte badkledingstukken voor de Zomer 2017. Hopelijk verbeteren deze jouw winkelervaring hier bij Larshor. Ben je van plan een badpak of bikini kopen? Lees dan verder.

Larshor.nl Top Tips

Gebruik onze handige filters aan de linkerkant om de kleur en grootte van de bikini of het badpak te kiezen. Je kunt je keuzes ook filteren op style/design en kiezen voor een one piece of two piece bikini of misschien toch een tankini en bijpassend broekje?

Kijk naar stijlen waar jij je comfortabel en zelfverzekerd in voelt. Wij hebben handige filters voor verschillende lichaamsvormen aan de linkerkant. Onze best verkopende badpakkenmerken bieden nu ook mooie, felle en kleurrijke opties aan voor elke lichaamsmaat en niet alleen typische zwarte stukken. Mocht je juist op zoek zijn naar een zwart badpak of een zwarte bikini willen kopen, die zijn er natuurlijk ook.

Als u een vollere buste heeft, kijk dan naar stijlen met meer ondersteuning. Een onderdraad, verstelbare bandjes of een halter nek is altijd geweldig.

Wees niet bang om een beetje meer huid te laten zien – een broekje met meer stof kan soms juist meer aandacht vestigen op probleemgebieden. Ga dan voor een hoge middel / hoog gesneden broekje of kijk naar een aantal opties die je benen langer laten lijken.

Badkleding is nu ook verkrijgbaar in losse stukken, zodat je kunt mixen en combineren en creatief worden met je badkleding. Ga voor een gedrukte bovenkant en gewoon gekleurd broekje of vice versa. Wees gewaagd en mix en match botsende of contrasterende kleuren, want dit seizoen is dat helemaal in de mode! Niets is te gek! Ook is het leuk om met een vriendin die dezelfde maten heeft een bikini te kopen en dan af en toe de bovenstukjes te ruilen. Zo kun je de ene keer in een effen kleur het strand op, terwijl je de andere keer een topje met bijvoorbeeld bloemenprint draagt.

Als je nu nog steeds onzeker over je maat bent, kun je kijken naar onze matentabel die je hier kunt vinden. Het alternatief is het kopen van twee verschillende maten of gebruik te maken van het Gratis Ruilen Label in je pakket om de maat te ruilen als hij niet past.

Wees er zeker van dat alle kaartjes nog aan de kleding zit en dat de stof in perfecte conditie is.

In het algemeen moet je ervoor zorgen dat een zwempak stevig is en enigszins goed passend. Lycra heeft de neiging om in het water iets op te rekken en zwembroeken zijn niet bedoeld om los of baggy gedragen te worden.

Vergeet ten slotte niet dat je de bikini’s en badpakken, al gesorteerd op categorie en maat, ook kunt rangschikken zoals jij dat wil. Ga je voor de populairste badpakken en bikini’s bovenaan, of wil je de nieuwste items het eerst zien, of is prijs voor jou erg belangrijk en zie je liever welke outfit het goedkoopst is: het is aan jou!

Bekijk onze zwemkleding

Een koopgids voor onderhoudsinstructies en tips om je badpak in goede staat te houden. Een algemene regel is dat je de zwemkleding wast met koud water, weinig zeep en laat drogen in de schaduw. Ontwijk zwembaden of spa's met chloor, tenzij er 'Chloorbestendig' staat bij de naam van het product of bij de kenmerken. Een bikini of badpak kan snel vaal worden wanneer het veelvuldig wordt blootgesteld aan chloor.

Met bovenstaande tips kun jij vast een bikini kopen! En past een badpak of tankini beter bij jou? Ook dan hebben we genoeg te kiezen!

