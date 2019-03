Trekveren, de benodigde trekkracht

Trekveren zijn mechanische apparaten die energie opsparen een een potentiële tegenkracht levert die omgekeerd evenredig is met de verplaatsing in de andere richting. Vereenvoudigd is een veer een motorisch toestel dat door zijn veerkrachtigheid gebruikt wordt om energie op te slaan. In dit proces oefenen trekveren een weerstand uit tegen een trekkende kracht. Omdat die trekkende kracht kan variëren, zijn er afhankelijk van de benodigde weerstand verschillende soorten en formaten aan trekveren nodig. Bij despiraal.nl worden al meer dan 70 jaar technische veren en industriële draadproducten uit draad en bandstaal op maat vervaardigd.

Gamma

De Spiraal was oorspronkelijk alleen een fabriek, maar vandaag is de productie uitgebreid met maatwerk, met het leveren van advies, het vervaardigen van prototypes en dienstverlening voor en na verkoop. Toch bent u als klant welkom om in onze ruime stock te snuisteren naar een trekveer van de lengte, diameter en maat die u nodig heeft. Wij beschikken over een zeer uitgebreid gamma aan trekveren om te voldoen aan de verwachtingen van de meeste mechanische toepassingen. Onze medewerkers staan u daarbij graag te woord.

Ontwikkeling

Onze ingenieurs ontwikkelen zelfs graag vanaf het begin de producten met onze klanten mee. Wij gaan met uw medewerkers aan de tekentafel zitten bij de ontwikkeling van een technische veer op maat en stellen daarbij graag onze uitgebreide expertise ter beschikking. Bij De Spiraal investeren wij zowel in onze klanten als in onze eigen medewerkers. Dit draagt bij tot de hoge kwaliteit van onze producten en staat ons toe om de nieuwste productietechnieken en –methoden op maat te ontwikkelen.

Andere veren

Naast trekveren zijn we bij De Spiraal ook gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van heel wat andere veren, zoals:

Bladveren

Borgveren en veerringen

Draadbeugels en draadveren

Drukveren

Klokveren

Schotelveren

Stempelveren

Torsieveren

Transportbanden en andere metaalwaren

Offerte aanvragen

Omdat we ook aan automatisering doen en onze eigen metaalwaren kunnen produceren hebben wij voor iedereen een oplossing. Door onze efficiënt en flexible arbeidsproces zijn de levertijden kort en we zien ook graag uw trekveren spoedorder tegemoet. Twijfel niet en bekijk vandaag nog onze website, download er onze brochure en vraag onmiddellijk uw gratis offerte aan.

