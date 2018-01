Trend tip: Eendelige badpakken

Als jij jezelf inbeeld in een sexy outfit op het strand of bij het zwembad, wat heb jij dan aan? Ik durf te raden dat de meeste van jullie nu zitten te denken aan jezelf in een of andere spannende bikini. En dat is helemaal niet zo gek, bikini’s zijn ook mooi en daarbij zijn inmiddels zo goed gemarket als de ultieme strandkleding dat het vrijwel iedereens eerste gedachte is. Daarom wil ik je vertellen over andere manieren waarop je er toch goed uit kan zien op het strand, het dragen van eendelige badpakken! Je denkt wellicht bij jezelf dat deze stijl alleen door oudere vrouwen wordt gedragen. Maar dat is niet het geval. Er is een hele nieuwe trend gaande waarbij het eendelig badpak weer helemaal terug is. De designers zijn ermee aan de slag gegaan en je kan nu verschillende modellen vinden met andere soorten sneden, kleuren en printen en stoffen. Daarom ga ik je hieronder verschillende redenen geven om een eendelig badpak te kopen en tips om het perfecte badpak uit te kiezen!

Eendelig niet sexy?

Ik weet precies waarom zoveel vrouwen weerstand hebben tegen het dragen van een eendelig badpak, ik had het vroeger namelijk zelf ook. Als ik in de winkel stond naar zwemkleding te kijken sloeg ik het eendelig gedeelte altijd over. Ik kon mij alleen maar voorstellen dat oude vrouwtjes een eendelig zwempak aandeden. Toch is mijn mening sindsdien helemaal veranderd. Op en dag stond ik zonder het te weten in de eendelige collectie te kijken en vond ik een paar badpakken die echt mooi waren. Dit was verrassend voor mij, maar nu ik er op terug kijk had het helemaal niet zo verrassend hoeven zijn.

Er zijn veel verschillende voordelen te bedenken voor het dragen van eendelige badpakken, en die gaan we hieronder verder bespreken. Maar waar het allemaal mee moet beginnen is je standaard instelling. Het is eigenlijk best gek om een bepaald type kleding zomaar weg te schrijven omdat jij er een bepaalde vooronderstelling bij hebt. Net zoals korsetten vaak worden gezien als symbool voor de onderdrukking van vrouwen is het eendelig badpak op een of andere manier symbool komen te staan voor de oudere vrouw. Vooroordelen houden veel mensen tegen in het ontdekken van nieuwe en uitdagende kleding. Het zorgt ook voor een vaak wat saaier straatbeeld. Mensen moeten durven te experimenteren met hun kleding, en dat begint bij het opzij zetten van je vooroordelen.

Eendelig goed te combineren

Een van mijn favoriete dingen aan het dragen van eendelige zwempakken is dat het makkelijk te combineren is met andere kleding. Terwijl je bikini’s onderling kunt mixen en matchen door de bovenkant en onderkant te verwisselen, blijft het over het algemeen lastig je bikini met andere kleding te combineren. Het zal dan meer als een soort ondergoed gedragen worden. Maar een eendelig badpak kan een essentieel onderdeel van je outfit zijn als je het goed weet te combineren met de overige stukken. Zo Kan je er bijvoorbeeld een open hemdje bij dragen met een kort broekje. Zo heb je een spannend en vernieuwende outfit gemaakt. Het is leuk om verschillende combinaties in te beelden wanneer je aan het shoppen bent voor een badpak. Bereid je daarom goed voor, of shop gewoon online bij winkels zoals Larshor.nl zodat je kledingkast nooit ver weg is. Dan kan je er zeker van zijn wat voor combinaties je allemaal kunt maken!

Curves

Misschien wel de belangrijkste reden voor veel vrouwen om een eendelig zwempak te dragen. Of je nou dunner bent, of misschien wat meer gezet er is een eendelig pak dat jou zal helpen met het benadrukken van de mooiste delen van jouw lichaam. Bikini’s zijn mooi maar kunnen door het gebrek aan bedekking weinig nadruk bieden. Een one-piece badpak daarentegen heeft het voordeel dat het jouw lichaamslijnen zo volgt dat je beste kwaliteiten worden benadrukt of je minder mooi deeltjes worden weggewerkt. Heb je bijvoorbeeld een buikje waar je niet bepaald trots op bent? Dan kan je dit strakker trekken met een eendelig badpak, ook kan je er een kopen waarvan de lijntjes op zo’n manier zijn gesneden dat het een effect geeft van je dunner te maken. Er is eigenlijk voor elke vrouw en elk lichaamstypes wel een goede reden om zo’n soort badpak te dragen. Als je weinig curves hebt kan je het met de juiste cut laten lijken alsof er toch wat meer aan je lichaam zit. En andersom precies hetzelfde. Dus als je voor volgende zomer of je volgende strandvakantie opzoek bent naar iets waar jij kan kiezen hoe je lichaam eruit komt te zien moet je voor een eendelig badpak kiezen!

Meer stof = meer persoonlijkheid

Een van de dingen waar ik het meest van houd met kleren is het kunnen tonen van mijn eigen persoonlijkheid door verschillende kleuren en printen stof te dragen. Ik ben een vrij opgewekt een blije persoon en houd ervan om felle kleuren te dragen met gekke prints. Ik vind het daarom soms ook wel saai als ik een bikini aanheb want daar zit zo weinig stof aan. Het is mooi omdat je veel huid toont en dit ook een aantrekkelijke look heeft, maar de meeste bikini’s zijn wel ongeveer hetzelfde. Met een eendelig badpak daarentegen heb ik de vrijheid om de gekste kleuren, prints en designs uit te zoeken. Ik kan mijn merkwaardige smaak lekker de vrije gang laten gaan. Zo weet ik altijd zeker dat ik er uniek uit ga zien wanneer ik naar het strand of zwembad ga. Dit is ook een voordeel wanneer ik mijn badpak combineer met andere kleding. Dan zijn de felle kleuren en gekke prints een mooie aanvulling op een bloes of hemdje.

Gekke sneden

Dit is het mooie van een eendelig badpak, de vrijheid om verschillende sneden uit te kiezen. Met een bikini is het een beetje lastig. OK er zijn verschillen tussen hoeveel bedekking je bikini biedt, maar daar houd het dan ook wel weer op. Met een eendelig zwempak zijn de mogelijkheden werkelijk eindeloos. Je kan sneden in het middenstuk hebben zodat je toch nog steeds wat van je huid kan tonen. Je kan ook op de rug een diepe snede hebben of misschien bij je decolleté. De sneden kunnen daarbij ook de nadruk van jouw figuur veranderen voor anderen die naar jou kijken. Probeer tijdens het shoppen verschillende soorten sneden om te zien welke het beste bij jouw lichaam past. Durf stijlen te passen waarvan je misschien niet zeker weet of ze bij je passen. Alleen door te experimenteren ga je echt een unieke en spraakmakende stijl vinden waarmee jij gegarandeerd aandacht krijgt op het strand of bij het zwembad.

Variatie

Het is net zoals bij sexy lingerie en al je andere kleding goed om een gevarieerde keuze beschikbaar te hebben. Wanneer je strandkleding alleen bestaat uit een aantal bikini’s kan je soms inspiratie verliezen om deze te dragen. Ik heb dit al vaak meegemaakt. Het is lekker weer en het strand is niet ver weg, maar alsnog heb ik geen zin want als ik in de kast kijk zie ik alleen maar dingen hangen die ik al tientallen keren heb gedragen. Een grotere collectie zwemkleding is goed, en vooral wanneer dit bestaat uit verschillende stijlen. Niet alleen eendelig of bikini’s, maar een combinatie. Zo blijft je outfit altijd vers en vernieuwend en krijg jij zin om het aan je vrienden en vriendinnen te laten zien. Eendelige badpakken zijn dan ook uiterst handig omdat ze zo goed te combineren zijn met normale kleding. Zo heb je dus enorm veel mogelijkheden om te combineren om er altijd goed en uniek uit te zien.

Waar kan ik het kopen?

De hamvraag: waar moet ik gaan shoppen voor mijn zwemkleding? Je kan de winkelstraat in gaan, maar dit is weer afhankelijk van het seizoen. In de herfst en winter ga je niet een uitgebreide collectie vinden. En wanneer het zomer of lente is dan is het weer heel druk en sta je tussen allemaal anderen mensen te passen. Ik shop tegenwoordig gewoon online. Veel makkelijker en ik heb de vrijheid om vanuit mijn stoel thuis alle opties door te bladeren. Websites zoals Larshor.nl bieden een zeer uitgebreide collectie aan met eendelig badpakken maar ook bikini’s, tankini’s en verschillende strandjurken. De prijzen bij online winkels zoals Larshor zijn daarnaast ook een stuk goedkoper dan in een echte winkel, terwijl de kwaliteit er niet op achteruit gaat.

Je bent er daarbij online van verzekerd dat je altijd de nieuwste trends kan vinden. Dit is in een winkel afhankelijk van het seizoen en hoe snel zij de nieuwe trends oppikken. Online heb je de keuze uit zoveel verschillende stijlen dat je zeker weet dat er iets tussen zit wat bij jou goed in de smaak valt. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn dat een maat of kleur uitverkocht is. Wacht dus niet langer en ga nu meteen opzoek naar jouw volgende killer strandoutfit. Bewijs aan je vrienden en vriendinnen dat het eendelig badpak inderdaad helemaal terug is!

Vind ik leuk: Like Laden…