Twee nieuwe Escaperooms in hartje Den Bosch

In de gewelven van Karrenstraat 13 worden op 27 november twee nieuwe escaperooms geopend. De bezoekers kunnen kiezen uit twee thema’s: de Martelkelder en The DaVinci Code. Beide kamers staan bol van de cryptische aanwijzingen en uitdagende puzzels en bieden de bezoekers een unieke ervaring.

Adrenalinekick

Het is niet voor niets dat er steeds meer escaperooms geopend worden. Opgesloten worden in een escaperoom geeft een enorme kick. Je staat onder tijdsdruk en de raadsels en puzzels die opgelost moeten worden zijn pittig. Dat vraagt om logisch nadenken, goed samenwerken en uiteraard je zenuwen de baas blijven.

Bijzondere locatie

Steeds vaker worden escaperooms geopend in leegstaande kantoorgebouwen en op industrieterreinen. Escaperoom Karrenstraat-Den Bosch heeft echter speciaal gekozen voor een locatie midden in het centrum van de stad. Dit maakt het voor bezoekers gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en goed te combineren met een dagje Den Bosch. Daarnaast heeft de locatie van zichzelf al een bijzondere sfeer. Elke escaperoom biedt spanning en uitdaging, maar doordat men zich hier in een historisch gewelf bevindt, zorgt dit voor een bijzonder mysterieuze sfeer.