Uitdagende interim management opdrachten

Er is een tekort aan personeel, de krapte op de arbeidsmarkt houdt aan en zal voorlopig niet rooskleuriger worden. Voor bedrijven is dit een groot probleem, want zonder de juiste mensen kan het bedrijf niet groeien of überhaupt zijn huidige maatstaven hanteren. Een tweede punt is dat er veel ZZP’ers op de markt zijn, waar bedrijven dan weer huiverig voor zijn in verband met alle wet- en regelgeving eromheen. Daar is nu een gedegen oplossing voor; een executive search bureau.

Hoe vind je goed interim management?

Een dergelijk bureau koppelt interim management kandidaten aan een bedrijf. Interim management kennen we vooral voor acute bedrijfsproblemen, maar in deze tijd zijn deze goed opgeleide en vakkundige mensen een broodnodige verlichting voor veel bedrijven. Dus ook als uw bedrijf niet in een acute crisis verkeert maar wel kampt met een personeelstekort op management niveau dan is het een overweging waard eens te gaan kijken naar een executive search bureau bij u in de buurt. Het geeft u als ondernemer lucht tijdens deze personeelscrisis en u haalt een ervaren kracht in huis die veel kan toevoegen aan uw bedrijf.

Tijdelijke oplossingen

Interim management kan nu ingezet worden als een tijdelijke oplossing voor de personeelstekorten die er zijn ontstaan. Interim management kan voor een bedrijf de oplossing zijn om het komende jaar door te komen of de komende 2 jaar en in de tussentijd kan u alsnog uitkijken naar iemand die voor lange termijn de functie kan vervullen. Maar dan wel in alle rust en redelijkheid en niet gejaagd en gehaast met het risico te verkeerde aan te nemen. We zien in België dat de interim management markt enorm groeit en er steeds meer vraag in naar interim managers, een groei van maar liefst 7,8%. Indrukwekkend maar ook makkelijk te verklaren, interim managers zijn niet langer een quick fix voor een bedrijf maar een oplossing voor de personeelstekorten.

Voldoende kennis van zaken

Daarnaast kan interim management worden ingezet om de druk tijdelijk van de ketel te halen op bestuurlijk en organisatorisch niveau. Een executive search bureau bemiddelt voor u en zorgt ervoor dat de juiste interim manager aan u gekoppeld wordt. Het wordt vergeleken met een uitzendbureau maar dat is te kort door de bocht. Interim management is een speciale tak van sport en bedient een niche markt. Daar komt bij dat interim management die door iedereen vervult kan worden, de kandidaten hiervoor worden zorgvuldig uitgekozen en moeten wel degelijk kennis van zaken hebben.

Voor de lange en korte termijn

In deze tijd zien we dus duidelijk een verschuivend voor het interim management, van crisismanager tot een veel veelzijdig platform. We zien dat interim managers vaak ook worden aangenomen om talent op te leiden of bepaalde projecten te leiden terwijl er binnen het bedrijf absoluut geen sprake is van een crisis. Het bedrijf functioneert goed, maar wil graag investeren in talent of de projecten waar kennis te kort voor is samen oppakken met iemand die wel die kennis heeft. Dit geeft je als bedrijf flexibiliteit zowel financieel als voor de inzet van personeel tevens geeft het een kennis injectie waar je als bedrijf weer verder mee kan in de toekomst.