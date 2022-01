Urban Events verhuist in 2022 naar Wageningen

Een nieuw jaar betekent weer nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. 2021 was voor iedereen een bewogen jaar en dat gold ook voor Urban Events . Maar met een positieve blik op de toekomst en met vertrouwen in de groei van het bedrijf, is het tijd voor een nieuwe locatie. Urban Events zal dan ook van Ede naar Wageningen verhuizen. Hiermee kan de beoogde groei voortgezet worden en de dienstverlening met het enorme spelaanbod voor bedrijfsactiviteiten uitgebreid worden.

Een professionele kijk op zakelijk entertainment

Urban Events is een dynamisch bedrijf dat je overal tegen kunt komen waar een bedrijfsevenement is, of een feest te vieren valt. Met de verhuur van entertainment voor zakelijke bijeenkomsten en beurzen brengen ze altijd een goede sfeer met zich mee. Zo kun je rekenen op hun professionele team als je een teambuilding dag wilt organiseren voor je medewerkers, of als je in het oog wilt springen met een originele activiteit voor de bezoekers aan je beursstand. Of dat nu in Nederland plaatsvindt, of in een ander Europees land, Urban Events levert overal waar het evenement te vinden is.

Bedrijfsentertainment dat past bij je bedrijf

Ieder evenement is verschillend. En ook de doelgroep is niet altijd hetzelfde. Want voor je medewerkers kun je naar een ander soort entertainment op zoek zijn, dan voor een zakelijke relatie. Het assortiment van Urban Events heeft voor iedere gelegenheid iets geschikts. Denk bijvoorbeeld aan een Flight- of Skisprong simulator. Maar ook een F1- en Racesimulator is erg geliefd. Eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken, of er is een simulator in het assortiment van Urban Events. Altijd passend bij jouw bedrijf of bij het thema van het evenement. Behalve de simulators kun je ook bij Urban Event terecht voor veel verschillende soorten games. Muziek- en dans games, retro games en adventure games zijn voor het uitkiezen. Een groot voordeel: de games zijn al te spelen vanaf twee personen. Dus ook heel geschikt voor de bezoekers aan jouw beursstand.

Een bedrijfsevenement verzorgd van A-Z

Dat klanttevredenheid en professionaliteit hoog op de agenda staat bij Urban Events blijkt niet alleen uit het grote aanbod. Je kunt ook rekenen op een service die uit meerdere componenten bestaat. Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen kiezen voor de meest actuele spellen die voorzien zijn van de nieuwste technische technieken, zoals een VR-bril en games consoles. Je hebt ook nog eens een aankleding die helemaal in het teken van de game is. Dat zorgt voor de ultieme spelbeleving. Behalve het enorme spelaanbod, geeft Urban Events nog meer extra aandacht aan je bedrijfsevenement. De opbouw, installatie en na afloop het afbouwen van de gamecorner wordt volledig verzorgd. Daarnaast krijg je ook professionele spelbegeleiding. Dat wil zeggen dat de gasten een duidelijke uitleg krijgen over de mogelijkheden van het spel en de manier waarop het spel gespeeld moet worden.

De Urban Events games voor jong en oud

Niet ieder feestje is alleen voor volwassen. Daarom biedt Urban Events ook verschillende spellen die geschikt zijn voor kinderen. En ook dat kan helemaal in een passende thema. Met een grasmat bij het voetbalspel bijvoorbeeld en met een paar voetballen. Zo maakt Urban Events de beleving voor kinderen nog realistischer. Voeg daar nog een echte competitie aan toe en met het bijhouden van de score zullen de kinderen zich volop vermaken. De skisimulator kan voorzien worden van ski's en decoratiesneeuw. In het assortiment van Urban Events is ook een racesimulator voor kinderen beschikbaar.

Een gedenkwaardig event met Urban Events

Als je een bedrijfsevenement organiseert met de games van Urban Events kun je ervan uitgaan dat het een ervaring is om nooit te vergeten. Want met de verschillende soorten games kun je genieten van een leuke activiteit en zelfs spelenderwijs de competitie met je collega's of zakenpartners aangaan. Dit doe je met een Playstation VR bril, zittend in de racestoel of vanaf de virtuele surfplank. Om helemaal te zorgen dat het evenement nog lang in het geheugen van je klant blijft, heeft Urban Events een mooi aandenken voor de deelnemers. Een kartonnen AR headset, die bedrukt is met jouw bedrijfslogo. Dit maakt zeker indruk als relatiegeschenk.

Op weg naar een toekomst vol gameplezier

Met de grote vraag naar het spelen van games tijdens bedrijfsevenementen en de snelle technische ontwikkelingen op dit gebied, is het niet meer dan logisch dat ook Urban Events stappen maakt. En dus kan met de verhuizing naar Wageningen de klant nog beter geholpen worden. Je kunt genieten van de leukste en spannendste spellen, op basis van de nieuwe ontwikkelingen. Zo heb je met de games van Urban Events een bedrijfsevenement waar je klanten nog lang over zullen praten.