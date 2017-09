Van Blijvers tot Korsetten – Geschiedenis van de Mode

In zowel Engeland als in Amerika was het woord “corset” de vervanging van het woord “stays” ofwel “blijft” in het Nederlands. De mousseline jurken van zacht katoen uit de negentiende eeuw sloten nauw aan op het lichaam en lieten de natuurlijke lichaamsvormen duidelijk naar voren komen. Dat maakte het lastig om de stays te dragen, de dames met een lichaam dat niet perfect was hadden geen andere keuze. De stays hadden niet het skelet zoals de latere lingerie uit die eeuw, en de kleding was lichter van gewicht. De wat modernere en langere stays vielen beter bij de heupen, dijen en borsten waarmee ze beter bij de natuurlijke lichaamsvormen aansloten.

Toen het dragen van een witte en gladde satijnen mantel over de stays in de mode kwam, ontstond er een elegant geheel met de mousseline en het zijde die over elkaar heen vielen. Later zou de achterzijde voller worden door het toevoegen van een kleine Cul de Paris. De mode in het Brits koninkrijk rond de eeuwwisseling was vaak niet veel meer dan lichte nachtjaponnen. De praktische oplossing voor het gebrek aan comfort van de lichtere kleding was het dragen van warm ondergoed dat voor mannen bedoeld was genaamd pantaloons. Deze werden vervaardigd uit lichte kousen in de huidskleur die helemaal tot aan de enkels reikte of net onder de knie. De vleeskleurige pantaloons vervulden dezelfde functie als vleeskleurige BH’s en slipjes dat heden ten dage ook doen, bedekt met een witte of pastelkleurige broek en top. Dit is de reden dat het leek alsof vrouwen uit het Britse koninkrijk op schilderijen uit die periode geen ondergoed droegen.

Rechts - Korset uit 1810. Je leest een origineel ‘Blijvers tot Korsetten in lingerie’ geschiedenis van de mode artikel door Pauline Weston Thomas op www.fashion-era.com ©.

In het derde decennia van de negentiende eeuw werden rokken wijder met meer details, ze werden bij de zoom opgevuld met paardenhaar om ze van de benen af te houden. Na die tijd werden korsetten door alle vrouwen gedragen. In 1825 was de hoge taille afgedaald tot de normale positie, maar rokken werden steeds wijder en korter als tegenwicht voor de uitdijende mouwen. Het dragen van korsetten was onmisbaar om die slanke taille weer te benadrukken. In de jaren dertig van dezelfde eeuw werden baskenvormige delen aan de heupen toegevoegd.

Korsetten na 1840

Na 1840 had het korset een nieuwe stijl, gemaakt uit zeven tot dertien individuele onderdelen. Korsetten werden voorzien van genaaide inzetstukken van sterke witte twill katoen, met verticale rijen walvisbotten gevormd naar de natuurlijke lichaamsvorm. Ze werden nog steeds aan de achterzijde ingesnoerd. Avondjurken had een enorm laag decolleté die ook de schouders lieten zien, daarom moesten de schouderbandjes van het korset verdwijnen en van zichzelf overeind blijven. Omdat de lijfjes van de jurken verlengend werkten, werden de lijfjes in de jurken voorzien van een skelet in delen wat niet alleen extra contouren liet zien, maar ook hielp om kreukels in het materiaal aan de buitenzijde te voorkomen.

Rechts - Het gepatenteerde korset van mevrouw Cave uit 1884 zonder schouderbandjes, maar met een riem bij de buikspieren om het lichaam de juiste houding te geven. Dit werd aanbevolen door The Lancet omdat het werd gezien als een ontwerp dat de gezondheid zou bevorderen.

Hedendaagse korsetten

Tegenwoordig draagt men nog steeds een corset. Niet alleen in Amerika en op de Amerikaanse continenten is het corset erg populair, ook in Nederland worden ze steeds vaker gedragen. Toch zijn er tegenwoordig veel meer verschillen te vinden in een corset dan voorheen. Er wordt bijvoorbeeld veel meer aandacht besteed aan het draagcomfort van een corset. Vaak gaat het dan ook niet meer om traditionele korsetten maar juist om lichaamsvormende bodystockings. Dit zijn stevige stoffen lichaamsvormers die jouw lichaam niet alleen in de juiste vorm drukken, ze geven ook nog eens wat ademruimte.

Deze vorm van een corset is vooral populair in Zuid-Amerika. Hier gebruiken heel veel vrouwen om hun plus-size lichaam in strakkere vormen te drukken. Zij doen dit omdat een corset het lichaam langzaam in de juiste vorm drukken. Hierdoor krijg je een steeds strakker wordend lichaam. Dit is niet alleen het geval wanneer je het corset (of bodystocking) draagt, maar ook wanneer je hem uitdoet. Dit effect is natuurlijk niet gigantisch zodra je hem afdoet, maar het zorgt wel voor een langzame verbetering. Dit is ook een grote reden waarom veel Zuid-Amerikaanse vrouwen er zo strak en aantrekkelijk uitzien.

Waarin het klassieke corset vooral het middel vormde en de boezem omhoogduwde zijn lichaamsvormers tegenwoordig ook gericht op je benen en billen. Veel vrouwen hebben naast een strakke taille en een grotere boezem ook interesse in mooie billen. Met een geschikt product kan je dit gemakkelijk bereiken met blijvend resultaat.

Natuurlijk wordt het traditionele corset ook nog steeds gedragen. Niet alleen dragen mensen dit om hun taille te vormen, ook zijn korsetten tegenwoordig een mode-item. Korsetten zijn erg modieus en mogen dus ook gezien worden. Vaak worden ze gedragen in combinatie met een luxe jurk tijdens deftige aangelegenheden. Een corset is dan ook een veelgebruikt item bij themafeesten en ballroom activiteiten.

