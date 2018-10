Veel vrijheid met zonnepanelen camper

Reizen met een camper zorgt voor absolute vrijheid. Door nieuwe technieken op het gebied van zonne-energie, wordt die vrijheid steeds groter. Wie zonnepanelen op het dak van de camper legt, heeft immers overal elektriciteit. Zonnepanelen op de camper zijn dus volledig zelfvoorzienend. Dit in tegenstelling tot een camper die slechts stroom kan trekken uit een eenvoudige tweede accu die door de motor opgeladen wordt.

Verschillende zonnepanelen camper

U kunt kiezen uit vaste zonnepanelen van monokristallijn met een aluminium frame en voorzien hagelbestendig veiligheidsglas. Maar inmiddels zijn de de flexibele zonnepanelen steeds populairder geworden. Deze zijn handig voor mobiele recreatie met de camper, omdat u ze eenvoudig kunt vastlijmen. Ze zijn bovendien zeer licht van gewicht, lastig te stelen om dat ze vastgelijmd zitten en net zo duurzaam als de vaste. Een zonnepaneel camper geeft u de mogelijkheid om zorgeloos rondreizen met altijd voldoende elektriciteit. Het rendement van flexibele zonnepanelen komt steeds meer in de buurt van die van vaste zonnepanelen door het gebruik van zeer geavanceerde materialen.

Opklapbare zonnepanelen

Ook ideaal als zonnepaneel voor de camper is een compact daglichtpaneel voor vrijstaand gebruik. Deze kunt u opvouwen en is voorzien van een steun aan de achterkant zodat u op de meest zonnig plek kunt plaatsen. Dit zonnepaneel heeft een handgreep en is voorzien van een handige opbergtas. Dit zonnepaneel is te krijgen in meerdere modellen en wattages. Zo bent u overal bereikbaar en al uw apparaten op 12 Volt gebruiken met een altijd volgeladen accu.

Zonnepanelen met veiligheidsglas

Als u de zonnepanelen op uw camper gaat monteren kunt u misschien ook een kijken naar panelen met veiligheidsglas. Met het veranderende klimaat lijkt het aantal stevige hagelbuien te zijn toegenomen. Zonnepanelen met veiligheidsglas zijn bestand tegen de grootste hagelstenen. Bij Accuweb heeft u een grote keuze in zonnepanelen camper. Het grootste deel van hun assortiment wordt geproduceerd in het Duitse Hannover. Dit gebeurt bij Johnson Controls, in Nederland vooral bekend onder de naam Varta. De hoge kwaliteit die Panther levert, zorgt ervoor dat elke zonnepanelen camper met de beste accu's wordt uitgerust.

