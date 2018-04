Veilig en fraai. De tv beugel

Droom jij van een grote flatscreen-tv, maar weet je niet waar je die moet plaatsen? Of zit je altijd weer aan de bank gekluisterd als jouw favoriete voetbalclub de finale speelt? Goed nieuws: er is nu een handige oplossing! De tv beugel is een ruimtebesparende tool die flexibel televisiekijken mogelijk maakt. Vergeet de logge tv-meubels of de vaste avonden voor de televisie. Vanaf nu kun je jouw favoriete televisieserie volgen vanuit de keuken, de werkhoek of zelfs in bed. Graag zetten we de mogelijkheden voor je op een rij.

Een tv beugel voor elke televisie

Tegenwoordig vind je tv-beugels in alle soorten en maten. Wist je dat er al een tv beugel is voor beeldschermen tot 23 inch? Handig als je een kleine televisie op de slaapkamer of in de badkamer wilt plaatsen, maar ook voor je computerscherm. Natuurlijk kun je ook gaan voor groot, groter, grootst! Kies in dat geval voor een tv beugel voor beeldschermen vanaf 65 inch (1,65 m). Met een heavy duty tv beugel zijn zelfs de zwaarste televisies veilig. Niet alleen ideaal voor thuis, maar ook voor in de wachtkamer, de lounge of het café.

Draaibaar, kantelbaar of vast?

De tv beugel is er in vele soorten en maten. Welke beugel voor jou het meest geschikt is, is afhankelijk van je wensen en levensstijl. Bij Lcdwandbeugels.nl kun je kiezen uit draaibare, kantelbare en vaste tv beugels. Een draaibare tv beugel biedt je het voordeel dat je vanuit elke gewenste hoek televisie kunt kijken. Houd er wel rekening mee dat er genoeg ruimte moet zijn om de draai te kunnen maken. Een kantelbare tv beugel biedt je alle flexibiliteit om zelf je kijkhoek te kunnen bepalen. Zitten de kinderen op het tapijt klaar voor hun favoriete tekenfilm? Dan kantel je de tv beugel naar beneden. Wil je staand vanachter je kookeiland je favoriete tv-programma kunnen volgen, dan kantel je het scherm naar boven. De vaste tv beugel tot slot vereist een minimum aan ruimte. Met deze tv beugel hang je je beelscherm stevig en strak aan de muur - maximale stijl verzekerd.

Veilig en fraai, dát is de tv beugel. Kijk dus snel in ons assortiment en ontdek jouw favoriete oplossing!

