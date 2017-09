Verantwoord kerstpakket de trend van dit jaar!

Verantwoord kerstpakket voor uw medewerkers

Dit jaar krijgen weer meer medewerkers een kerstpakket van hun werkgever dan andere jaren.

Medewerkers hechten veel waarde aan een kerstgeschenk na een jaar hard werken.

Het bezuinigen op een kerstpakket kan een verkeerd effect hebben op de mate waarin uw medewerkers zich in zetten voor uw bedrijf.



Waarom vinden medewerkers het kerstpakket zo belangrijk?

En wat zijn de mogelijkheden als het gaat om kerstpakketten?

Een trend dit jaar is het geven van een verantwoord kerstpakket gevuld met lokale streekproducten.

Massaal wordt er dit jaar online maaltijdboxen besteld.

De streekboxen uit Noord-Holland zijn pas echt een uniek kerstpakket

Bezuinigen op een kerstpakket verstandig?

Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds bedrijven bezuinigen op kerstpakketten. In 2011 gaf 78% van de ondernemers nog een kerstpakket. Dit jaar is 70% van de ondernemers het van plan. Per kerstpakket wordt er dit jaar ongeveer € 45 besteed. Het bedrag is 8% lager ten opzichte van het jaar ervoor. De totaal omzet in Nederland wordt geschat op ongeveer 175 miljoen euro aan kerstpakketten. De daling van het schenken van kerstpakketten is voornamelijk te wijten aan de economische crisis.

De economische crisis heeft dit jaar een positieve wending gekregen omdat de economie langzaam weer een positieve stijging laat zien. Afgelopen jaren hielden de ondernemers de hand op de portemonee, omdat bedrijven steeds minder reserves hadden. Gevolg was dat er werd bezuinigd op de 'extra's', zoals de kerstpakketten.

Het belang van kerstpakketten

Henry Robben, hoogleraar marketing aan de Business Universiteit Nyenrode, heeft een ander kijk op het belang van kerstpakketten. Juist in tijden van crisis is het niet verstandig om te bezuinigen op kerstpakketten. Het laten van een kerstpakket kan voor de motivatie van de medewerkers een donderslag zijn. Ze verwachten namelijk dat ze rond deze tijd beloond worden door de werkgever. Wanneer dit niet gebeurd, dan zullen medewerkers minder snel geneigd zijn zich extra in te zetten voor uw onderneming.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat werkgevers vooral naar de kosten kijken. De medewerkers vinden het juist het belangrijkste dat er moeite is gedaan voor kerstgeschenk. Natuurlijk kan het zijn dat het financieel niet mogelijk is om uw medewerkers te voorzien van een kerstpakket!

Probeer dan alsnog iets kleins te geven, als blijk van waardering!

Wees oprecht en eerlijk en geef aan dat een kerstpakket er dit jaar niet in zit.

Op die manier laat u toch uw waardering blijken.

Wat is er mogelijk op het gebied van kerstpakketten?

Het traditionele Kerstpakket met eten en drinken blijft het populairste kerstpakket.

Kerstpakketten zijn er in veel varianten te vinden, zoals een doos met Hollandse streekproducten, lokale streekpakketten, of producten met een bepaald thema.

Wat opvalt is dat reclamepakketten een daling laten zien. De zogenaamde supermarkt kerstpakketten, die vaak goedkoop aandoen als kerstpakket.

Tijd voor vernieuwing, iets speciaals, maar dan anders, een maatschappelijk verantwoord kerstpakket?

Wilt u uw medewerkers eens wat anders geven?

Er zijn genoeg andere mogelijkheden!

1. Kerstpakketten Cadeaubon.

Iedere medewerker is verschillend en elke medewerker heeft andere wensen.

Wilt u iedereen tevreden stellen en iets ontvangt wat naar wens is, dan kunt u uw medewerkers een cadeaubon geven.

Voor een bepaald bedrag kunnen uw medewerkers dan zelf iets leuks uitzoeken.

Deze vorm scheelt u ook nog eens veel tijd, u hoeft namelijk geen keuze te maken uit alle soorten pakketten.

2. Zelf kiezen of zelf samenstellen.

Ook kunt u uw medewerkers zelf een kerstpakketten cadeau laten kiezen uit een selectie streekpakketten.

De werknemer heeft zo de volledige vrijheid om een leuk kerstcadeau zelf samen te stellen.

Wilt u wel graag zelf iets voor uw medewerkers kiezen, maar wilt u zelf de inhoud bepalen?

Veel partijen die kerstpakketten aanbieden, hebben ook de mogelijkheid om zelf pakketten samen te stellen.

Op die manier kunt u een kerstpakket geven wat helemaal bij uw bedrijf en medewerkers past.

Met een persoonlijke tint wat het bedrijf kenmerkt, in de vorm van een bedank note of een waardering uitspreken geeft het pas echt impact.

3. Werk aan een betere wereld.

Bedrijven houden steeds meer rekening met mens en milieu wanneer ze een keuze maken in kerstpakketten.

Kies eens voor een streekpakket met eerlijke en duurzame streekproducten.

Dit betekent dat de producten in het pakket de natuur en bronnen niet aantasten.

Ook zijn de producten voor eerlijke prijzen ingekocht waarbij het personeel fatsoenlijk wordt betaald en behandeld.

De lokale boeren zijn dan een held van hun product.

Geef het goed voorbeeld als bedrijf en laat uw medewerkers merken dat u het belangrijk vindt.

Maak dit jaar een bewuste keuze voor uw medewerkers!

Heeft u nog geen kerstpakketten voor uw medewerkers besteld?

Het kan nog steeds!

U heeft ruim de tijd om een leuk kerstgeschenk te kopen en daarmee uw waardering naar uw medewerkers te tonen.

U zult merken dat een klein gebaar naar uw medewerkers ervoor zorgt dat ze ook dit jaar weer voor u klaar staan!

