Verantwoordelijk gebruik van korsetten

Korsetten zijn een kledingstuk dat weer steeds populairder wordt. Dat komt ook doordat het aanbod continu aan het groeien is. Vroeger was een korset altijd een heel zwaar kledingstuk met stalen botten dat bedoeld was om het lichaam van de vrouw te vormen tot wat op dat moment het ideale schoonheidsbeeld was. Tegenwoordig zijn er allerlei korsetten met verschillende functies. Je kan een sexy korset kopen dat zich eerder aanpast aan jouw lichaam dan jouw lichaam zich hoeft aan te passen aan het korset. Er zijn tegenwoordig allerlei gradaties in korsetten; het soort dat we net noemde lijkt bijna meer op een body. Er is ook nog een groot aanbod aan waist training corset te krijgen in allerlei verschillende moeilijkheids graden. Je kan een licht korset kiezen dat wel botten heeft. Deze botten kunnen gemaakt zijn van verschillende kunst stoffen en plastics. Je kan ook voor het serieuzere werk gaan en de een korset met stalen botten kopen. Dit werkt natuurlijk nog beter dan de lichtere korsetten omdat de botten simpelweg sterker zijn waardoor je meer controle kan uitoefenen op je taille. Dit moet alleen niet te ver gaan.

Een aantal jaar geleden was er een Europese fashion blogger die haar taille graag kleiner wilde maken. Ze begon met het dragen van een normaal zwart corset. Niets aan de hand, maar dit maakt de taille alleen tijdelijk slanker; alleen wanneer je het kledingstuk daadwerkelijk draagt. Ze wilde een permanentere oplossing dus begon ze met het dragen van korsetten met botten. Eerst natuurlijk de lichte korsetten met botten van kunststof. Dit hielp om een begin te maken met het verkleinen van haar taille maar al snel wilde ze meer en begon ze zware korsetten te dragen om haar taille sneller af te slanken. Hier willen we jullie waarschuwen. De korsetten die we bij larshor verkopen moeten verantwoordelijk gebruikt worden. Het verslanken van de taille kan ongezond zijn wanneer je slecht geinformeerd bent. Als je je taille zo strak instelt dat je ingewanden op elkaar gedrukt worden ben je niet gezondbezig. Het afslanken van je taille gaat in gradaties. Op die manier heeft de binnenkant van het lichaam tijd zich aan te passen aan de nieuwe dimensies van de buitenkant van het lichaam. Onze blogster raakte verslaafd aan het aflslanken van de taille en wilde eigenlijk iedere dag een smaller taille. Zij heeft uiteindelijk besloten haar onderste twee ribben te verwijderen. Wij willen nadruk leggen op het feit dat dit absoluut gekkenwerk is. Dit is een ongezonde obsessie met lichaams modificatie. Hier onder leggen we je nog even voor wat wij zo geweldig vinden aan korsetten, maar ook hoe je je korset gebruik gezond en verantwoordelijk kan houden.

Een sexy corset dragen kan je om allerlei redenen doen. Bij larshor weten we uit ervaring (en na het te hebben gevraagd aan onze mannelijke) collegas dat onze vriendjes helemaal op hol slaan wanneer hun meisje op komt dagen in een met kant bekleden korset zonder ribben. Als je graag een korset wilt dragen om er goed uit te zien in een persoonlijke situatie is een korset zonder botten of ribven waarschijnlijk meer dan genoeg. Je zult er krachtig en vrouwelijk uit zien. Als je dat zelf ook beseft straal je dat ook uit en dan kunnen mannen niets meer tegen je beginnen. Ze zullen allemaal zwijmelen wanneer je de slaapkamer binnen komt lopen; wellicht een idee om ze te laten zien we de baas is!

De korsetten met kunststof botten kunnen prima gebruik worden om je taille kleiner te laten lijken onder je kleding; als je een mooie lange jurk draagt of zelfs gewoon in het dagelijks leven. Je hebt hier zelf de keuze of je aan je taille wilt gaan werken of niet. Taille training is een langdurig proces. Je taille kan gewoon niet van de ene op de andere dag 5 cm kleiner worden. Dit kan je lichaam niet aan en het zal ook enorm veel pijn doen. Onze lichamen zijn echter enorm goed in geleidelijke veranderingen accepteren. Je kan dus langzaam je korset strakker instellen om over een langere periodeje taille kleiner te maken. Met kunststof botten zal dit langzamer gaan dan met stalen ribben, en zal het bereik ook kleiner zijn. Met kunstof botten heb je een keuze te maken; wil ik het korset vandaag dragen om vanavond mijn taille wat kleiner te laten lijken of wil ik het korset dagelijks dragen om over een langere periode de daadwerkelijk breedte van mijn taille te verkleinen. We hopen dat je niet te veel haast hebt!

Als laatste zijn er de zware korsetten. Korsetten met stalen botten. Deze zijn minder comfortabel en moeilijker om aan te trekken. We moeten wel zeggen dat er in de afgelopen jaren enorm veel vooruitgang is geweest op het gebied van comfoort van korsetten met stalen botten maar dit zijn nog steeds geen korsetten die je gaat dragen om dat je het zo enorm fijn vind zitten. Je draagt een korset met stalen botten eigenlijk maar om een reden; je bent bloedserieus over het versmallen van je taille. Dat kan inderdaad met deze kleding. Je moet je wel bewust zijn dat het best wel ingrijpend is. Wat je eigenlijk doet is het naar binnen drukken van je ribben. Dat betekend dat je probeert je skelet aan te passen. Vanzelfsprekend moet je dit op een verantwoordelijke manier doen. Dat betekend dat je je lichaam tijd geeft om aan te passen. Je moet goed weten hoe groot je taille is op het moment dat je begint en je korset op niet veel minder dan dat instellen. Het meest belangrijke om te onthouden is dus dat je lichaam tijd nodig heeft om zich aan te passen. Neem je dit tot je hart dan zullen er weinig gezondheids gevaren zijn die komen kijken bij het gebruiken van een korset.

Kom dus nu langs op larshor.nl en bekijk onze korsetten collectie! Of je nou een sexy pakje wilt voor een spannende avond in bed of je echt zit na te denken over een serieuze taille training; wij hebben het allemaal. Ook willen we je vragen om ons te laten weten wat jij vindt van de blogster die haar ribben heeft verwijderd. Het is belangrijk dat wij meedelen dat wij absoluut adviseren dit soort stappen niet te nemen maar we zijn erg benieuwd of jullie mensen kennen die hie rervaring mee hebben, of met het trainen van je taille in het algemeen. Deel jullie ervaringen in de reacties onder dit artikel!

Vind ik leuk: Like Laden…