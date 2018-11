Verbouwen? Zelf een container huren

Ben jij bezig te verbouwen, te verhuizen of ben je simpelweg bezig met een grote opruiming? Dan kom je hoe dan ook te zitten met heel veel rommel. Rommel dat helaas niet allemaal in de vuilniston past. Het gaat hierbij om verschillende soorten afval zoals puin, groenafval, houtafval, asbestafval, bouwafval of sloopafval. Heen en weer rijden naar de stort is op den duur ook geen optie meer. Maar wat voor optie heb je dan nog wel? Een container huren!

Afvalcontainers

Een afvalcontainer is een ideale oplossing. Via www.rodebak.nl kan je heel gemakkelijk een container huren. Op deze manier bespaar je jezelf veel werk en kan je je focussen op hetgeen waar je mee bezig bent, namelijk: opruimen, verbouwen of verhuizen. De container kan voor de deur geplaatst worden waardoor het nog makkelijker is om jouw werkzaamheden te verrichten. Wie had gedacht dat een container huren zo makkelijk was?

Verschillende formaten

Rode Bak biedt verschillende formaten afvalcontainers aan. Ze hebben grote en kleine containers variƫrend van 3m3 tot 40m3. Elke container heeft ook zijn eigen doeleinde zoals groenafval, houtafval, restafval, puinafval, grondafval etc. Weet je niet precies wat voor afval jij hebt of heb je teveel verschillende soorten afval? Kies in dit geval dan voor een bouwafval container. In een bouwafval container kunnen nagenoeg alle verschillende soorten bouwafval kwijt en bespaar je ook een hoop tijd doordat je geen afval hoeft te sorteren.

Volle container?

Heb je een volle container? Dan heb je met een paar drukken op de knop een nieuwe container besteld. De oude wordt dan natuurlijk opgehaald zodat je daar geen last meer van hebt. Zodra de chauffeur een nieuwe container komt brengen, neemt hij de volle container direct weer mee en hoef je je nergens meer druk om te maken.

Net zo makkelijk als een nieuwe container bestellen, is het ook om een container te verlengen. Duurt jouw verbouwing bijvoorbeeld langer dan verwacht, of heb je jouw container nog niet vol? Dan kan je jouw container met 1,2,3 of 4 weken verlengen. Een container huren was nog nooit zo simpel!

De locatie van de container bepaal je helemaal zelf. Wil je dit op de oprit of liever op het grasveldje verderop? Wij zorgen ervoor dat het geplaatst wordt. Let er natuurlijk wel even op of er ontheffing moet worden aangevraagd bij jouw gemeente voor het plaatsen van een container.

