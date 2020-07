Verstandig, e liquid zonder nicotine

Roken, het blijft voor veel mensen een verslaving waar ze niet van af komen. Hoewel je nu op veel openbare plaatsen niet meer mag roken, verminderd dat niet perse de zin in een sigaret. Veel mensen hebben namelijk een verslaving naar het stofje nicotine ontwikkeld. Hierdoor roept het stoppen met roken dan ook ontwenningsverschijnselen op, denk bijvoorbeeld aan trillende handen, onrust of een onbedwingbare trek. Wil je gaan stoppen of minderen met roken, dan heb je verschillende mogelijkheden. Zo zijn er nicotinepleister, nicotinekauwgom en andere middelen waardoor de trek naar nicotine verminderd wordt. Maar de gewoonte om een sigaretje op te steken, dus verander je niet zomaar. Een alternatief om geleidelijk aan te stoppen en toch nog te kunnen roken is het gebruik van een sigaret met e liquid zonder nicotine.

Minderen met roken

Een sigaret met e liquid zonder nicotine is een elektronische sigaret. Een elektronische sigaret is een sigaret die werkt op batterijen. Je rookt met een sigaret op e liquid zonder nicotine eigenlijk niet echt. Sterker nog, je krijgt geen schadelijke stoffen binnen, ook inhaleer je geen rook. Je inhaleert waterdamp. Niets voor niets wordt het roken van een e sigaret met e liquid zonder nicotine ook wel dampen genoemd. Het grote voordeel van deze variant is dat je geen schadelijke stoffen binnenkrijgt, maar wel de gewoonte van een sigaret opsteken kan handhaven. Want vaak is dit ook een van de moeilijke dingen die rokers opmerken bij het stoppen met roken. Wil je gaan stoppen met roken of gaan minderen met roken is dit een goede tussenweg. Ben je op een feestje of heb je na een stressvolle dag toch zin in een sigaret., dan kan je de e sigaret opsteken. Doordat je een sigaret met e liquid zonder nicotine rookt kan je lichaam alvast gaan wennen aan minder nicotine maar hoe je nog niet de gewoonte gelijk af te leren. Op deze manier kan je het geleidelijk afbouwen.

Verschillende smaakjes

Er zijn verschillende smaken te kopen voor het roken van een e sigaret met e liquid zonder nicotine. De smaak en ervaring van het roken van een e sigaret worden bepaald door het e liquid en de coils. De coils zijn de warmte draden die ervoor zorgen dat de e liquid verdampt. De coils en e liquid zijn van groot belang bij het kopen van een e sigaret. Je kunt diverse soorten coils kopen in verschillende mate van weerstand. De weerstand bepaalt de damp die je binnenkrijgt en daarmee ook de smaak. Hoe hoger de weerstand, hoe meer damp je inademt en meer smaak proeft. Daarnaast heb je verschillende soorten e-liquid. Je hebt e-liquid zonder nicotine, maar je hebt ook diverse soorten tabaksmaken of juist bijzondere smaken zoals mint, aardbeien, banaan of chocolade. Je heb keuze uit meer dan 300 verschillende smaken. Wil jij ook gaan stoppen met roken of wil je minderen met nicotine? Of wil je het gewoon eens gaan uitproberen? Bestel dan een proefpakket en ontdekt of het roken van een e sigaret met e liquid zonder nicotine ook iets voor jou is. Je kan een proefpakket gemakkelijk online op de website bestellen.