De meeste mensen dragen niet 24/7 schoenen. Gelukkig niet zeg. Het is fijn om af en toe even iets anders of helemaal niks aan je voeten te hebben. Binnenshuis, in de tuin of op vakantie wil je weleens iets anders. Veel mensen lopen dan op blote voeten, sokken of simpele slippers. Voor jou misschien fijn, maar voor je voeten wat minder. Het is belangrijk om ook in deze situaties je voeten goed te ondersteunen. Daarvoor zijn er podotherapeutische slippers.

Wat zijn podotherapeutische slippers?

Podotherapeutische slippers die naam klinkt enger dan wat het eigenlijk is. Podotherapeutische slippers zijn simpelweg slippers die goed zijn voor je voet ('podo' is Latijn voor voet). Dat betekent dus ook dat ze absoluut niet alleen zijn weggelegd voor mensen met 'problematische' voeten (daarvoor zijn ze natuurlijk ook ideaal), maar ook voor mensen die graag lekker willen lopen en goed voor hun voeten willen zorgen. Het is een verantwoord alternatief voor blote voeten of platte slippers, die allebei op den duur niet goed zijn voor je voeten.

Hoe maakt FITS podotherapeutische slippers?

Natuurlijk is wat goed is voor je voet afhankelijk van jou en jouw voeten. Het is afhankelijk van de vorm, je manier van lopen, en ook van eventuele problemen die je met je voeten hebt. Om zo'n goed en fijn mogelijk schoeisel te maken, maakt FITS podotherapeutische slippers op maat. FITS werkt met voetspecialisten die er met innovatieve scantechnieken voor zorgen dat de slippers of sandalen nauwkeurig aansluiten op je eigen voetbed. De slippers worden aangemeten op een van de aanmeetpunten. FITS heeft aanmeetpunten door heel Nederland en zelfs op sommige plekken in België. In het totaal zijn er meer dan 800 punten waar je terecht kunt, dus er zit altijd wel eentje in de buurt. Na het aanmeten worden de slippers met de hand gemaakt door specialisten in Portugal. Zo weet FITS zeker dat je heerlijk loopt en je voet ook nog eens goed ondersteund wordt.

Leuke design

De meeste mensen denken bij podotherapeutische slippers toch onwillekeurig aan lelijk schoeisel. Alsof gezond hetzelfde is als afzichtelijk. Gelukkig is dat niet zo. Alle podotherapeutische slippers, sandalen of huisschoenen van FITS zijn ontworpen met oog voor stijl. Geen degelijke stappers dus, maar stijlvol design in leuke kleuren en patronen, die je bovendien kunt customizen. Gemaakt van FITS werkt met hoogwaardige materialen en leersoorten. Sloffen, teenslippers, sandalen, FITS heeft voor ieder wat wils.

Vind ik leuk: Like Laden…