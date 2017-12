Verzorg je mascotte kostuum goed met deze tips!

Mascotte kostuums kunnen grote en belangrijke aankopen zijn voor een organisatie. Als je wilt dat je een mascotte kostuum voor langere tijd kunt blijven gebruiken moet je er goed voor zorgen. Naast dat we een gespecialiseerde schoonmaak en reparatie service hebben bij larshor.nl is deze nieuwsbrief ontworpen om jullie wat tips te geven hoe je het beste voor je kostuum kunt zorgen vlak nadat het gebruikt is. Larshor’s mascotte kostuums zijn al bekend in heel Nederland. De mascotte kostuums van Larshor zijn allemaal van hoge kwaliteit en zullen, mits goed verzorgd, lange tijd mee gaan.

Larshor.nl biedt een uitgebreide selectie van mascotte kostuums aan in allerlei verschillende soorten en stijlen. Ben je bijvoorbeeld opzoek naar een mascotte voor je winkel om de producten die jij verkoopt te promoten? Kijk dan eens naar een eten en drinken mascotte kostuum, of wellicht een fruit kostuum. Kinderen zijn vaak dol op mascottes en zo kan je makkelijk extra aandacht genereren voor je winkel. Alle mascotte kostuums van Larshor zijn van hoge kwaliteit voor een zachte prijs.

Het schoonmaken

BELANGRIJK: Mascotte kostuums naar de stomerij brengen wordt heel erg afgeraden. De hitte en chemicaliën die gebruikt worden kunnen delen van het pak beschadigen. Dit soort schade is vaak permanent. Vaak zitten er in de pakken van Larshor plastic en schuim en soms zelf ventilatortjes voor verkoeling.

Het van schuim gemaakte hoofd, lichaam en voeten moeten met de hand worden schoongemaakt en kunnen eventueel worden afgezogen met een stofzuiger. Er zijn geen betere manieren om vuil en geur aan de binnenkant te verwijderen dan deze. Als je tijdens een evenement vlekken snel wilt verwijderen kun je natte doekjes gebruiken. Een tekenfilm karakter mascotte kostuumplaatst veel van zijn herkenningskracht op het feit dat het hoofd duidelijk zichtbaar is. Wanneer deze beschadigd raakt is de rest van het pak vaak niet meer goed te gebruiken. Het is daarom vooral bij deze kostuums van belang dat het hoofd goed verzorgd wordt.

Je kan alleen mascotte pakken die maar 1 stoffen laag hebben met een machine wassen. Doe het altijd met koud water, niet te sterk wasmiddel en op een rustig wasprogramma. Onthoud dat sommige stoffen (met donkere kleuren zoals rood of zwart) kleur kunnen lekken op stoffen met lichtere kleuren wanneer ze met warm water worden gewassen. Een fruit mascotte kostuumzal vaak een felle kleur hebben omdat het een bepaald soort fruit probeert na te bootsen. Een banaan heeft een duidelijke gele kleur, een appel rood, enzovoort. Een doffe fruit mascotte kostuum zal een stuk minder succesvol zijn dan eentje die felheid uitstraalt.

We raden je altijd af om je mascotte kostuum in de droger te stoppen. Veel stoffen die in dit soort pakken gebruikt worden raken hierdoor beschadigd. Als je zeker weet dat jouw kostuum gemaakt is van stoffen die de droger aan kunnen doe het dan met lage warmte instellingen. Maar je kostuum gewoon ophangen is sowieso beter voor de levensduur van het kostuum.

Haar op het kostuum kun je heel voorzichtig borstelen met een honden borstel of scrib borstel. Wees wel heel voorzichtig dat je het er niet uit trekt. Bij een dierlijke mascotte kostuumkomt het vaak voor dat er een soort van haarachtig stof op het kostuum zit. Het is bij deze kostuums extra van belang dat je het haar goed verzorgd. Wanneer je dit niet doet kan het kostuum snel onbruikbaar worden. Het is ook uitermate belangrijk dat je het haar niet van het kostuum trekt, dan is het kostuum al helemaal niks meer waard. Wat heb je aan een leeuw die geen mooie bos haar heeft.

Het is altijd belangrijk om plekken waar het mascotte kostuum in aanraking komt met de drager van het pak goed te desinfecteren. Hier zijn sprays voor en waterstof peroxide is een goed manier om het hoofd en de schoenen schoon te houden. Als er nog geurtjes hangen kun je een vocht opnemende stof in de helm stoppen terwijl die wordt opgeslagen.

Opslag

Na gebruik moet je het hoofd van de mascotte aan de binnenkant afnemen met een natte doek gedrenkt in warm zeep water als je het hoofd echt fris wilt houden. Daarna kun je er nog wat papieren ballen in stoppen gemaakt van krantpapier om te helpen met drogen en de vorm te behouden. Spuit de kostuums niet onder met parfums. Dit beschadigd waarschijnlijk de materialen en kan voor irritaties zorgen bij de drager van het pak.

Sla het kostuum op in een schone, goed geventileerde, ruimte. Niet opslaan in een draagzak. Geef kostuum tijd om te luchten tussen evenementen. Leg het hoofd altijd neer op de opening voor het hoofd van de drager. Hang of vouw het lichaam netjes op. Plaats voeten op hun zolen ergens anders.

Je kan het kostuum pas opslaan als het niet meer nat is. Zorg ervoor dat het kostuum helemaal droog is voordat je het in de kast stopt. Niet alleen voor de stoffen maar ook voor eventuele ventilatoren in het pak. Dit is bijvoorbeeld van belang bij eten en drinken mascotte kostuums. Deze kostuums worden vaak door winkels gebruikt als een soort levende reclame. Daardoor worden deze kostuums vaak blootgesteld aan de buitenlucht, soms ook regen of andere nattigheid. Wanneer dit gebeurt is het heel belangrijk het pak goed de tijd te geven om te drogen voordat je het gaat opslaan, zo voorkom je dat het pak een slechte geur krijgt en dat de stoffen goed blijven.

Als je deze tips volgt zal je mascotte in optimale conditie blijven wat voor een fijnere ervaring zal zorgen voor de dragers van het kostuum.

