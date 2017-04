Virtuele Sinterklaas en Kerst markt geopend

Rijswijk 3 november 2014 – Advertentie website Winkelkraam.nl is tijdelijk uitgebreid met de themapagina “Sinterklaas en Kerst”.

Op deze speciale pagina kunt u al uw nieuwe of 2dehands Sinterklaas en/of Kerstspullen aankopen en/of verkopen.

Net als op de Kerstmarkt kunt u uw Sinterklaas en Kerstartikelen op advertentiesite Winkelkraam.nl via een zogenaamde virtuele kraam op het internet verkopen.

Het idee achter deze speciale Sinterklaas en Kerstpagina is zeer eenvoudig.

Plaats uw Sinterklaas of kerstspullen op Winkelkraam.nl en open, na het plaatsen van de 10e advertentie, een gratis Kerst of Sinterklaas kraam.

Op deze manier worden al uw advertenties snel en duidelijk via uw kraam uitgestald en gepromoot. Op dit moment zijn er meer dan 1728 digitale kramen geopend en elke dag ontdekken meer mensen de kracht van gratis adverteren via een digitale kraam op Winkelkraam.nl.

Open een kraam en u kunt in uw kraam iets vertellen over uw artikelen, een logo plaatsen en eventueel een weblink naar uw huidige webwinkel plaatsen.

Winkelkraam.nl zorgt ervoor dat uw kraam snel vindbaar is in Google. Op deze manier verkoopt u nog sneller uw Sinterklaas en Kerstproducten.

Advertentie website Winkelkraam.nl, welke onderdeel is van de Winkelkraam Media Groep, bestaat ruim 6 jaar en groeit nog steeds.

Niet alleen particulieren maar ook bedrijven kunnen via een XML feed hun producten op Winkelkraam.nl plaatsen. Met ruim 500.000 advertenties is Winkelkraam.nl niet meer weg te denken op het internet.

De digitale Sinterklaas en kerstmarkt begint dit jaar op Winkelkraam.nl

Dus wacht niet te lang en start met het plaatsen van uw Sinterklaas of kerstadvertenties