Voor ieder raam een rolgordijn

Rolgordijnen zijn populaire klassiekers als het om raamdecoratie gaat, omdat ze veel voordelen bieden. Een rolgordijn kun je in het hele huis ophangen, boven én beneden. Rolgordijnen zijn geschikt voor vierkante of rechthoekige ramen, dakramen en draai-kiepramen. In slaapkamers kies je in de regel voor de verduisterende versie. Voor andere ruimtes, waar licht binnen mag komen, is de transparante versie geschikt. Je kunt een rolgordijn precies op maat maken.

Waarom kiezen voor een rolgordijn?

Naast hun multifunctionaliteit en frisse uitstraling hebben rolgordijnen nog veel meer voordelen: ze nemen weinig ruimte in, trekken geen vuil en stof aan en zijn eenvoudig te reinigen. Je bedient ze met een handig trekkoord en bepaalt zelf hoever ze open staan. Daarnaast werkt een rolgordijn geluiddempend en isolerend en dat is gunstig voor de energierekening. Ze zorgen voor de nodige privacy en fel licht van buitenaf op tablet, laptop of televisie is verleden tijd. Verder is een rolgordijn voordelig in vergelijking met veel andere raamdecoratie.

Verduisterende rolgordijnen in de slaapkamer

Je kunt kiezen voor verduisterende rolgordijnen met een speciale extra laag aan de buitenkant. Als het in de zomer lang licht is kun je een kinderslaapkamer zo toch donker maken. Voor volwassenen, die overdag moeten slapen, is een verduisterend rolgordijn ook ideaal en in de zomer houdt deze extra goed warmte tegen.

Er zijn verschillende kleuren voor de binnen- en buitenkant. Naast neutrale kleuren vind je ook blauwtinten of lichtgroen, gezellig in een kinderkamer. Laat deze tint ook terugkomen in bijvoorbeeld een dekbed of accessoires voor een gezellig geheel.

Transparante rolgordijnen voor overdag

Een transparant rolgordijn filtert het licht mooi, maar maakt de ruimte niet donker. Thuis kun je deze in een werkkamer, woonkamer, keuken of serre plaatsen, bijvoorbeeld in combinatie met paneelgordijnen of overgordijnen. In een bedrijfsruimte zorgen transparante rolgordijnen voor een aangename werkomgeving zonder storend fel licht. Je bepaalt zo zelf de sfeer in de ruimte. Bij Creon vind je veel vrolijke kleuren in de collectie naast neutrale lichte en donkere tinten. Je kunt een speels effect creëren door meerdere kleuren naast elkaar te combineren. Bij een donker rolgordijn is er naast een witte of zilveren cassette ook een antracietkleurige mogelijk voor een rustig geheel. Vraag eventueel een kleurstaal aan om het effect alvast te bekijken.

