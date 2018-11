Voor skates, boards, stuntsteps en meer

Tijd om te skaten. Vind alles wat je nodig hebt op de Onlineskateshop, dé skateshop voor al je skateboards, longboards, stuntsteps, rollerskates, schaatsen, e-boards, e-steps, e-skates en meer. De mogelijkheden zijn eindeloos. Het maakt niet uit wat je doel is, als het met skaten van doen heeft, kun je hier terecht. Buitenspelen, efficiënt van A naar B of middagen lang shredden in het skatepark, aan jou de keus. Ook aan bescherming en accessoires is gedacht, zodat je volledig uitgerust naar buiten kunt. Kwaliteit staat voorop. Aan het materiaal zal het niet liggen!

De essentials voor beginners en pro's

Skaten is voor iedereen. Leeftijd doet er niet toe, ervaring ook niet. Of je nou je eerste ollie nog moet leren, of zonder moeite een laserflip doet, of je al jaren op e-board naar je werk gaat, of nog niet zeker weet of het iets voor je is, bij de Onlineskateshop zit je goed. Zowel de skateshop als de fysieke winkel in Scheveningen heeft een assortiment waar je de essentials vindt. Verschillende modellen en maten, completes en losse onderdelen. Er is een rijke keus uit verschillende topmerken, zoals Santa Cruz, Fila en Heelys. Als je op de webshop bestelt, kun je veilig online betalen en je aankoop thuis laten bezorgen of ophalen uit de winkel. Natuurlijk kun je ook rechtstreeks naar de stenen winkel in Scheveningen komen, waar je rustig modellen kunt uitproberen of je laten adviseren door een medewerker.

Zonder accessoires ben je nergens

De skateshop heeft niet alleen de boards, steps en skates zelf, maar ook alle nodige accessoires. Protectie bijvoorbeeld is zeker voor beginners sterk aan te raden. Helmen, polsbeschermers, kniebeschermers en elleboogbeschermers beschermen je tegen onnodig letsel. Voor skateboarders zijn shinguards geen overbodige luxe, en wie aan downhill longboarden doet, kan er terecht voor slide gloves. Daarnaast heeft de online skateshop ook allerlei andere accessoires, zoals rugzakken, drinkflessen, sokken en, dat mag zeker niet ontbreken, stickers van je favoriete merken. Stickers geplakt, drinkfles gevuld, sokken aan en beschermers om? Dan is het nu echt tijd om te skaten. Shred it!

Vind ik leuk: Like Laden…