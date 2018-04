Voordelen van raamdecoratie op maat

Iedereen houdt van licht en warmte in zijn woning. Op dagen wanneer de zon fel brandt, kan het echter te veel worden. Met raamdecoratie zoals gordijnen en vitrages, maar ook met de meer modernere lamellen, rolgordijnen en jaloezieën is het mogelijk om lichtinval te reguleren en zo sfeer en comfort in je woning te scheppen. Daarnaast houdt goede raamdecoratie ook een deel van de zonnewarmte tegen, zodat het binnen in je huis aangenaam blijft. Zeker met raamdecoratie als jaloezieën, waarmee je lichtinval subtiel kunt reguleren, is het van belang dat het naadloos past. Wie erover denkt om raamdecoratie aan te schaffen, zou eigenlijk alleen moeten kijken naar raamdecoratie op maat.

Waarom raamdecoratie op maat maken?

Lamellen, jaloezieën en andere vormen van raamdecoratie kun je bij diverse warenhuizen en op verschillende woonboulevards in standaardmaten aanschaffen. Het is echter maar de vraag of jouw ramen zelf wel volgens standaardmaten zijn gemaakt. Wie echt wil profiteren van een subtiele regulering van zijn lichtinval, heeft weinig aan raamdecoratie waar langs de zijkanten, bovenkant of onderkant nog felle lichtbundels binnen kunnen dringen. Door je raamdecoratie op maat te bestellen, voorkom je dit. Voor veel mensen is de keuze tussen standaard raamdecoratie en raamdecoratie op maat een kwestie van budget. Wie een krap budget heeft, zou zeker eens moeten kijken naar de mogelijkheden die er online voor handen zijn.

Aangepast aan je interieur

Raamdecoratie moet ook goed bij je interieur passen en kleurgebruik is een van de bepalende factoren. Ook wat kleurstellingen heb je veel mogelijkheden. Raamdecoratie zijn in vrijwel alle tinten verkrijgbaar. Van prachtige basiskleuren zoals wit, beige en brein tot aan felle kleuren en design. Toch kan het vinden van de juiste kleur nog best wel spannend zijn. Je wilt je huis natuurlijk wel tot een mooie eenheid aankleden dus wil je geen twijfel over de exacte kleur van je raamdecoratie. Bij Creon Raamdecoratie hebben ze daarvoor een handige oplossing bedacht. Als je twijfelt over de kleur, dan bestel je eenvoudig een kleurenstaal, die je vergoed krijgt als je je uiteindelijke bestelling plaatst. Raamdecoratie op maat geleverd krijgen was nog nooit zo eenvoudig.

