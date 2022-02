Vraag naar binnendeuren groeit snel

De tijd dat een binnendeur alleen maar een nuttige functie had, ligt achter ons. Want natuurlijk wil je een deur hebben om de verschillende slaapkamers en de badkamer af te kunnen sluiten. Een binnendeur geeft privacy, of beschermt tegen tocht in huis. Maar steeds vaker wordt aan deze functionele oplossing, een stilistische draai gegeven. Want je kijkt dagelijks tegen een binnendeur aan en het oog wil ook wat.

Een uniforme stijl in huis

Iedereen geeft een bepaalde stijl aan zijn eigen inrichting. Dat kan gebaseerd zijn op de laatste trends, zoals een industriële inrichting, of misschien een Scandinavisch interieur. Als je je huis helemaal inricht naar je eigen gevoel en smaak, dan wil je ook dat alles op elkaar aansluit. En daar spelen de binnendeuren ook een belangrijk rol bij. Voor de bovenverdieping kies je misschien een ander soort binnendeuren dan op de begane grond. Wat belangrijk is, is dat de soort deuren passen bij de ruimte waar je ze plaatst. Zodat het een uniform geheel wordt en rust geeft aan je huis. Want zeker op een overloop, waar meerdere deuren dicht bij elkaar komen, is dat bepalend voor de sfeer.

Klassiek of modern

Binnendeuren zijn er in alle soorten en maten. Je kunt er dus eigenlijk zeker van zijn dat je een deur vindt die bij je inrichting past. Heb je een landelijke of klassieke inrichting? Dan is een binnendeur met een luxe eiken fineer een mooie oplossing. Of kies voor een smaakvol accent met bijvoorbeeld glas in lood. Dat hoeft niet alleen met allerlei kleuren te zijn, het kan ook stijlvol in zwart of grijs. Een moderne binnendeur heeft dan weer andere kenmerken. Zoals een robuust, zwart stalen frame. Deze deuren kunnen voorzien zijn van een opvallende handgreep, wat het design nog extra benadrukt. Door de grote glasvlakken in deze deuren creëer je een heel ruimtelijk effect. Dat maakt het geschikt om te plaatsen in je woonkamer. In de vorm van een schuifdeur is het bijvoorbeeld ook heel geschikt in een kantoorruimte om de vergaderruimte af te scheiden.

Een passende deur in je huis

Niet alleen het materiaal waar de deur van is gemaakt, zoals hout, metaal of glas, bepaalt de sfeer in huis. Ook het ontwerp van de deur zorgt voor de juiste combinatie met je interieurstijl. Zo zijn er deuren die helemaal glad zijn, zonder patroon, die goed passen al binnendeur in een kleine ruimte. Een vouwdeur is dan bijvoorbeeld weer heel geschikt om te plaatsen bij de serre. Of kies voor een combinatie van melkwitglas en een profilering, voor een speels effect. De deuren kunnen kamerhoog zijn, of hebben de standaardmaat voor binnendeuren in Nederland. Voor een extra veilig gevoel is het ook mogelijk om binnendeuren te hangen die inbraakwerend of brandwerend zijn. Deze zijn bijvoorbeeld heel geschikt voor openbare ruimtes, zoals voor het afsluiten van lokalen in een buurtgebouw of als toegangsdeur voor een kantine. Dankzij de vele mogelijkheden die je met binnendeuren hebt, is het zeker de moeite waard om eens te kijken naar je eigen inrichting. Want met een nieuwe binnendeur, kun je je hele huis een opfrisbeurt geven.