Waarom de meeste vrouwen graag sexy lingerie dragen

Het is geen geheim dat vrouwen graag lingerie dragen. Terwijl mannen graag vrouwen in lingerie zien, houden vrouwen er nog meer van om zelf lingerie aan te trekken. Goede lingerie geeft een vrouw een sensueel gevoel met een sexy uitstraling, ongeacht wat ze draagt. Van binnen weet ze dat ze sexy lingerie draagt, wat haar zelfvertrouwen geeft. Dat gevoel van zelfvertrouwen is slechts één van de redenen waarom vrouwen houden van lingerie.

Door de eeuwen heen hebben vrouwen lingerie op verschillende manieren gebruikt. Korsetten waren tot ongeveer zestig jaar geleden in de mode, en vrouwen bonden zichzelf in korsetten om dat begeerde zandloper figuur te krijgen. Aan het begin van de twintigste eeuw was het aantrekkelijk voor vrouwen om een slanke taille te hebben. Daarom werden meisjes al op jonge leeftijd in een korset gehesen zodat hun taille niet groter zou worden. Een korset dragen was niet comfortabel, ongezond en op zijn zachtst gezegd benauwend. Tegenwoordig dragen vrouwen lingerie voor dat gevoel op de huid, en voor dat zelfverzekerde gevoel dat ermee gepaard gaat.

Lingerie wordt nog steeds gebruikt om de imperfecties in de ogen van de vrouw te verbeteren. Vrouwen dragen gordels als ze hun buik platter willen maken en om hun billen prominenter te maken. Dames met een kleine boezem dragen push-up BH’s of BH’s met vulling om een groter decolleté te bewerkstelligen en kleding mooier te laten vallen. In de spiegel zal een vrouw zichzelf onderzoeken terwijl ze lingerie draagt, en ze koopt producten die haar figuur complimenteren en tegelijkertijd de zwakke punten verbergt.

Naast het verkrijgen van een flatteus figuur geeft lingerie de vrouw een sexy gevoel. Het is normaal voor een vrouw om sexy ondergoed of een nachtjapon te dragen bij het slapengaan om de passie in haar partner op te wekken. Een vrouw gebruikt lingerie om het visuele aspect te benadrukken voor een romantische avond met haar partner. Ze zal daarbij vaak verleidelijke lingerie dragen waarvan ze weet dat het hem zal opwinden.

Het gevoel van zijde en satijn op de naakte huid voelt voor de meeste vrouwen erg prettig aan, dit is wederom een reden waarom vrouwen graag lingerie dragen. Goede lingerie wordt gemaakt van kwalitatief goede materialen zoals zijde, dit voelt comfortabel aan op de huid. Er is veel lingerie vervaardigd uit zijde wat een vrouw niet alleen een comfortabel gevoel geeft, maar ook sexy.

Sexy lingerie als vrijgezel

Zelfs dames die vrijgezel zijn en zich niet in een serieuze relatie bevinden gaan zich te buiten met lingerie. Het is zeker niet alleen bedoeld om een partner op te winden maar dient tevens als een manier om het zelfvertrouwen te verhogen bij elke vrouw. Een vrouw die sexy lingerie draagt houdt van de wijze waarop ze er in de spiegel uitziet en weet dat ze gewild is. Alleen omdat een vrouw vrijgezel is hoeft ze haar sexy lingerie niet aan de wilgen te hangen. Met het zelfvertrouwen die ze krijgt omdat ze een fijn gevoel van binnen heeft kan haar snel aan een partner helpen, mocht ze dat willen.

Delicate materialen, linten en zijden strikjes worden al eeuwenlang begeert door vrouwen die houden van vrouwelijke en mooie zaken. Veel vrouwen genieten van de sensualiteit van het vrouw zijn. Ze houden ervan hun nagels te lakken, make-up te dragen, bepaalde geurtjes te dragen en vrouwelijke kleding uit te zoeken. Daarnaast houden vrouwen van lingerie omdat het ze in alle opzichten een meer vrouwelijk gevoel geeft.

Dagelijks werken veel vrouwen net zo hard als de mannen. Vandaag de dag werken vrouwen in sectoren die dertig jaar geleden nog strikt voorbehouden waren aan mannen. Het is prettig voor een vrouw die in een dergelijke beroepsgroep werkzaam is om haarzelf van tijd tot tijd even te herinneren aan haar vrouwelijkheid. Hoewel ze wellicht een beschermende helm en spijkerbroek draagt, wanneer ze daaronder een kanten hemdje draagt zal ze dat vrouwelijke gevoel ervaren. Dat is wellicht de reden waarom vrouwen graag lingerie dragen.

Waar moet je op letten bij lingerie kopen?

Ben jij nu ook helemaal overtuigd van de kracht en de uitstraling van sexy lingerie? Dan zijn er een aantal dingen waar jij op kan letten bij sexy lingerie kopen. Het is heel belangrijk dat dit soort onderkleding niet alleen goed zit, maar ook past bij jouw lichaamstype en de uitstraling die jij wilt creëren. Sexy lingerie zegt op veel manieren iets over jouzelf. Het zegt niet alleen iets over jouw lichaam, ook zegt het iets over hoe jij in het leven staat. Zo kan je met kleur en detail heel veel verschillende stijlen uitdrukken.

Sexy lingerie in verschillende kleuren

Misschien wel de meest voor de hand liggende verschillen zijn de verschillen in kleur. Kleur speelt een belangrijke rol op het gebied van sexy lingerie. Kleur zegt namelijk veel over het type persoon dat jij die dag bent. De betekenis van enkele kleuren zijn als volgt:

Wit : Wit staat voor het pure in de mens. Witte sexy lingerie wordt dan ook vaak gemaakt van zachte stoffen en kan afgewerkt worden met kant. Het is niet voor niets dat bruidslingerie wit is. Wil jij een sexy allure geven terwijl je nadruk legt op reinheid en schoonheid? Dan kan je het beste witte lingerie kopen.

: Wit staat voor het pure in de mens. Witte sexy lingerie wordt dan ook vaak gemaakt van zachte stoffen en kan afgewerkt worden met kant. Het is niet voor niets dat bruidslingerie wit is. Wil jij een sexy allure geven terwijl je nadruk legt op reinheid en schoonheid? Dan kan je het beste witte lingerie kopen. Zwart : Zwart is misschien wel de meest populaire kleur op het gebied van sexy lingerie. Zwart heeft een speels en uitdagend karakter, terwijl het nog steeds erg netjes en vrouwelijk is. Zwarte sexy lingerie legt dan ook nadruk op de vrouwelijke uitstraling van jouw lichaam. Dit kan het doen met bijvoorbeeld kanten versieringen op de BH en op het slipje. Mensen die voor het eerst sexy lingerie kopen, zitten met zwart altijd goed.

: Zwart is misschien wel de meest populaire kleur op het gebied van sexy lingerie. Zwart heeft een speels en uitdagend karakter, terwijl het nog steeds erg netjes en vrouwelijk is. Zwarte sexy lingerie legt dan ook nadruk op de vrouwelijke uitstraling van jouw lichaam. Dit kan het doen met bijvoorbeeld kanten versieringen op de BH en op het slipje. Mensen die voor het eerst sexy lingerie kopen, zitten met zwart altijd goed. Rood of Paars: Op het gebied van sensuele en uitdagende lingerie zijn de kleuren rood en paars misschien wel het meest uitdagende. Rood is de kleur van passie en paars de kleur van vrouwelijkheid. Deze twee kleuren zijn perfect voor de vrouw die haarzelf wil profileren. Met deze kleuren straal je niet alleen sensualiteit uit, je laat ook zien wat je wil en hoe je het wilt. Vrouwen die graag een keer de baas willen zijn moeten rode of paarse lingerie kopen.

