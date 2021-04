Waarom heeft u baat bij podotherapie?

Podotherapie, wat is dat eigenlijk? Volgens de podotherapeut Zaanstad is het een paramedische therapievorm die klachten van het hele onderlichaam behandelt dus niet alleen de voeten zoals de term doet vermoeden. De reden hiervoor blijkt dat klachten die beginnen bij voeten en enkels uiteindelijk effect hebben op het hele onderste bewegingsapparaat. Dat is inclusief knieën, heupen en enkels. Voeten bestaan uit een flinke hoeveelheid verschillende botjes die intensief samenwerken en zijn daardoor ook kwetsbaar en gevoelig.

Trap lopen, wandelen, fietsen of alleen al uit bed komen kan pijnlijk zijn. Volgens de podotherapeut uit Zaanstad zijn er een aantal goede podotherapie vormen om die klachten te verlichten en wellicht zelfs te verhelpen. Voor Reumatoïde Artritis oftewel gewrichtsreuma en Diabetes Mellitus is podotherapie een hele goede en effectieve ondersteuning.

Therapie, waarvoor eigenlijk?

Op verschillende manieren kan podotherapie worden toegepast. Elke situatie is anders, geen mens is hetzelfde. De podotherapeut Zaanstad noemt bijvoorbeeld een stand afwijking van de voeten waardoor enkels, knieën en heupen klachten kunnen gaan geven. Volgens de podotherapeut uit Zaanstad is zo'n stand afwijking overigens niet altijd het gevolg van een verkeerde houding of vergroeiing bij kinderen of ouderen. Onder invloed van bijvoorbeeld pijn verandert uw loopgedrag waardoor spieren anders of verkeerd gebruikt worden. Dit kan leiden tot problemen met de spieren zelf maar ook bij de pezen en gewrichten die anders belast worden normaal.

Volgens de podotherapeut Zaanstad mogen zeker de gevolgen van onbehandelde ingegroeide of verkeerd vormgegeven nagels, terugkerende likdoorns en eeltplekken niet onderschat worden. Wanneer deze problemen tijdig onderkent en verholpen zijn met behulp van podotherapie kunnen klachten aan de voeten en wellicht aan de rest van het bewegingsapparaat worden voorkomen.

Zeker wanneer u een beroep heeft waarbij u veel staat of moet lopen is extra ondersteuning belangrijk. Podotherapie helpt u hierbij maar ook speciale fits your feet slippers of sandalen dragen hun steentje bij. Dit schoeisel wordt helemaal met de hand voor u op maat gemaakt.

Behandelmethoden

Behandelmethoden die toegepast worden bij podotherapie zijn bijvoorbeeld vilttherapie waarbij zachte stukjes vilt de druk op kwetsbare plekken wegnemen of zooltherapie: een inlegzool wordt helemaal op uw voet aangepast voor maximale ondersteuning.

Orthese is volgens podotherapeut Zaanstad een methode die net iets verder gaat. De basis is van siliconen en door de zachtheid voorkomt het uitbreiding van artrose waardoor het erg geschikt is bij Reumatoïde Artrose en het vormt een soort stootkussentje wat het geschikt maakt bij de behandeling van Diabetes Mellitus. De zachtheid voorkomt overbelasting van uw voetgewrichtjes maar helpt ook overbelasting in de toekomst te voorkomen door nu al in kaart te brengen waar mogelijk pijnpunten zouden kunnen ontstaan.

Het tapen van de geblesseerde plekken voor stabiliteit en ondersteuning en rek- en strekoefeningen voor het soepel houden van het bewegingsapparaat zijn er overigens niet alleen voor sportblessures volgens de podotherapeut Zaanstad.

Voor podotherapie is geen verwijzing nodig. U kunt dus zelf contact opnemen. De Podotherapeut Zaanstad gaat dan samen met u aan de slag zodat u snel weer gezond mobiel bent. In de praktijk van de podotherapeut Zaanstad worden de nieuwste technieken gecombineerd met op uw situatie afgestemde podotherapie behandelingen.