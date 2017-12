Waarom je bikini’s in de winter moet kopen

Het is koud buiten, het regent, misschien sneeuwt het zelfs. Niet echt het weer waarbij je gedachten snel gaan naar het shoppen voor bikini’s. Je zal ook niet veel prikkels krijgen als je in de winkels gaat rondkijken want overal hangen nog de wintercollecties. Maar toch is de winter eigenlijk juist een goede tijd om te beginnen met shoppen voor zwemkleding. In de winter kan je vaak voor een schappelijke prijs mooie bikini’s inkopen die je later in het jaar of tijdens een strandvakantie in de winter kan gebruiken. Steeds meer Nederlanders zoeken tijdens de koude wintermaanden hun heil in lekker warme oorden bij het strand. Het is fijn om er even tussenuit te kunnen en de zon opzoeken zodat je ook weer wat aan je kleurtje kan werken. Omdat minder mensen in de winter hun zwemkleding kopen is makkelijker om een goede deal te kunnen scoren. Maar het is in de winkels wel vaak moeilijker om veel keuze te vinden. In de alinea’s hieronder vertel ik je waarom ik ben overgestapt naar het kopen van zwemkleding in de winter en waarom jij dat ook moet doen!

Vakantie naar een warm oord

Het sneeuwt weer in Nederland en dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn. Het ziet er misschien wel mooi en gezellig uit allemaal maar het is heel onhandig. De treinen zijn vertraagd, het is druk op de weg en het is koud. Van die kou die met geen kleding tegen is te gaan. Daarom gaan steeds meer Nederlanders in de winter op vakantie naar een warme plek. Ergens in Zuid Oost Azië op het strand liggen en van het zonnetje genieten. Als jij al een bestemming heb gekozen en tickets geboekt dan moet je natuurlijk gaan nadenken om wat voor zwemkleding je mee gaat nemen. Wellicht heb je al wat liggen maar het is altijd leuk om iets nieuws te dragen. Het kopen van een nieuwe bikini kan je ook nog meer zin geven in je vakantie. Het is ook altijd leuk om je bikini’s te mixen en matchen. Zo kan je van twee bikini’s vier maken. En kan je van een oude weer een nieuwe en unieke look maken. Het is daarom ook belangrijk om altijd een goed overzicht te hebben van wat je allemaal al hebt liggen qua zwemkleding wanneer je voor nieuwe gaat shoppen. Bereid je dus goed voor op je aankomende vakantie door nu al op zoek te gaan naar je nieuwe zwemkleding. Zo weet je dat je straks met alle vertrouwen op het strand of naast het zwembad kan liggen!

Online shoppen

Je denkt waarschijnlijk dat het moeilijk is om mooie zwemkleding te kopen in de winter. Als je een winkel op de winkelstraat binnenloopt zie je ze nergens hangen. Je ziet vooral veel dikke truien en jassen. Ik wist vroeger ook niet dat het best makkelijk was om in de winter mooie bikini’s te krijgen. Toen ben ik op een dag aan online shoppen begonnen en zag ik dat er ook in de winter een enorm aanbod aan mooi trendy zwemkleding te krijgen is. Het is natuurlijk altijd ergens warm, dus er is altijd wel behoefte aan zwemkleding. Ik koop mijn kleding vaak bij webwinkels zoals Larshor.nl waar er een uitgebreid aanbod is van stijlen en maten om uit te kiezen. Nog een voordeel van online shoppen je loopt nooit het risico dat jou maat of stijl die jij wilt is uitverkocht. Bij Larshor.nl ben ik er ook altijd van verzekerd dat ik hoge kwaliteit producten krijg voor een zachte prijs. Ik vond het altijd een beetje moeilijk om in een winkel mijn bikini’s te kopen. Ik kreeg altijd het gevoel dat mensen meekeken naar wat ik aan het passen was en mij zonder wat te zeggen aan het oordelen waren. Dat was voor mij ook een reden om vaak niet heel gedurfde stijlen aan te proberen. Maar dit limiteerde dus het soort zwemkleding dat ik droeg. Online kan ik gewoon vanuit huis op mijn gemak zonder dat mensen meekijken alle opties bekijken en rustig kiezen welke ik wil.

De juiste stijl kiezen

Het is altijd belangrijk om de juiste stijl te kiezen maar ook om een gevarieerde keus te hebben. Je wilt niet alleen een bikini hebben om te dragen, je moet kunnen afwisselen. Durf daarom tijdens het shoppen naar een breed scala aan stijlen te kijken. Het is tegenwoordig ook steeds meer in om af en toe een eendelig badpak te dragen. Deze stijl was vroeger misschien wat ouderwets maar is tegenwoordig heel sexy. De nieuwe modellen zijn gemaakt voor de moderne vrouw die haar lichaam op de juiste manier wil benadrukken. Daarnaast is een endelig badpak goed te combineren met een korte broek of rok en een bloes. Zo krijg je een mooie en unieke stijl. Er zijn ook veel andere stijlen te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de tankini of als je goed wilt bruinen de micro bikini. Bedenk goed wat voor stijl jij fijn vind want het allerbelangrijkste is dat jij je goed voelt in de bikini die je draagt. Zonder zelfvertrouwen ga je het minder dragen en dat zou een gemis zijn.

Bij bikini’s heb je veel verschillende dingen waar je op moet letten. Zo is het belangrijk dat je de juiste top vind. Misschien heb je een vollere buste, dan is het goed om een topje te kopen dat goede ondersteuning biedt. Als je dit een beetje wil wegwerken kan je ervoor kiezen om een bikini broekje te kopen dat een fellere kleur heeft zo trekken je heupen meer de aandacht. Ook een tankini is hiervoor goed geschikt. Broekjes komen ook in veel verschillende soorten, sommige met meer bedekking andere met minder. Wil je goed bruinen dan is een mindere bedekking waarschijnlijk beter.

Terwijl je voor je bikini of eendelig badpak aan het shoppen bent kan het ook leuk zijn om eens te kijken naar een strandjurk. Strandjurken zijn heel handig voor wanneer je onderweg bent naar het strand of zwembad of als je daarna nog ergens iets wil drinken of eten maar geen tijd of zin hebt om je helemaal om te kleden. Het biedt dan precies genoeg bedekking dat je niet half naakt rondloopt of aan de bar zit. Maar je ziet er nog steeds fantastisch uit! Strandjurken zijn gemaakt van fijne lichte stoffen dus je hoeft niet bang te zijn dat je het te warm gaat krijgen of dat ze moeilijk zijn om ergens weg te stoppen. Daarnaast kan je met een strandjurk iets meer van je eigen persoonlijke stijl laten zien. Omdat het toch uit wat meer stof bestaat dan de gemiddelde bikini heb je leukere prints en ontwerpen. Kijk bijvoorbeeld naar eentje met een vrolijke Afrikaanse print of misschien een mooie bloemenprint. De keuzemogelijkheden zijn eindeloos. Ga dus snel kijken naar wat er allemaal te krijgen is!

Stok achter de deur

Ook al ben je niet van plan om in de winter op vakantie te gaan naar een warm oord waar je lekker aan het strand of bij het zwembad kan liggen heeft het nog steeds zin om alvast een bikini te kopen. Je kan het dan zien als een soort stok achter de deur die je helpt te motiveren te werken aan je bikini body. Veel mensen verliezen tijdens de winter vaak de motivatie om naar de sportschool te gaan. Het is koud buiten en dan heb je toch minder zin om op de fiets te stappen om ergens te gaan sporten. Dit is niet alleen zonde van je lidmaatschap maar ook voor je lichaam. Wanneer je in de winter al begint te werken aan je bikini body weet je zeker dat zodra de lente begint jij al klaar bent om je zwemkleding aan te trekken en er lekker op uit te gaan. Het zou zonde zijn als jij op de eerste mooie dag van het jaar geen zin hebt om te gaan zwemmen of op het strand te liggen omdat jij je niet goed voelt over je lichaam. Grijp daarom de kans om al een bikini aan te schaffen zodat je die extra druk voelt om toch maar aan je lichaam te gaan werken. Dit is niet alleen gezond maar je bent dan verzekerd dat je er op elk moment van het jaar goed uitziet.

Gewoon lekker jezelf verwennen

Er is natuurlijk ook nog een andere reden om in de winter zwemkleding te kopen: jezelf gewoon lekker verwennen. De winterse maanden zijn het seizoen waarin er veel dagen zijn waarop je voor anderen cadeaus koopt. Sinterklaas, Kerst en daarna misschien Valentijnsdag. Zo vaak moet je voor andere iets leuks kopen, maar je kan deze kans ook aangrijpen om voor jezelf iets leuks te kopen. Daar is ook niks op tegen, en een bikini is dan een goede manier om dit te doen. Zoals hierboven beschreven kan het goed werken als voorbereiding op je strandvakantie of als stok achter de deur om te gaan sporten. Dus terwijl het voornamelijk gewoon een cadeautje aan jezelf is kan het ook daarnaast nog positieve bijwerkingen hebben.

