Een gieterij is een van de oudste, bestaande bedrijven dat zich bezighoudt met het produceren van producten waarmee verschillende metalen worden omgetoverd tot een gietstuk. Een gieterij zorgt voor diverse vormen van gietwerk en produceert hieruit metalen gietstukken. Veelvoorkomende materialen die een gieterij gebruikt worden, zijn aluminium, staal, brons, zink, tin, of magnesium of koper. Deze materialen worden tot een vloeistof gesmolten en daarna in een vorm gegoten. Zodra het materiaal is gestold en volledig is afgekoeld, kan de mal worden verwijderd. Het resultaat is een metalen gietstuk. Dit wordt vervolgens weer voor andere toepassingen gebruikt. Een gieterij kent verschillende methodes om een gietstuk te maken. Een van de meest voorkomende methodes is de verloren was methode.

Wat is de verloren was methode?

De verloren was methode werd duizenden jaren geleden al door de Egyptenaren toegepast om bijvoorbeeld juwelen te maken. De techniek is zeer nauwkeurig is en het is eenvoudig om op deze manier een serie gietstukken te produceren. Deze methode als toepassing in de gieterij vindt zijn oorsprong in Frankrijk en is dan ook beter bekend onder de naam cire perdue. De methode heeft een vast verloop en elke gieterij doorloopt dezelfde stappen, onafhankelijk van het product dat moet worden gemaakt. De eerste stap is het maken van een matrijs, welke de gieterij in eigen huis ontwikkelt. De matrijs is een negatief van het daadwerkelijke gietstuk en wordt gemaakt van staal of aluminium. Als een gieterij een serie gietstukken nodig heeft, worden er ook meerdere matrijzen gemaakt. Hierna wordt de matrijs volgespoten met vloeibare was. Het wasmodel dat is ontstaan, heeft dezelfde vorm als het uiteindelijke gietstuk. Het wasmodel wordt gespoeld en wordt ondergedompeld in een vloeibare slurrie. Hierna wordt dit model bestrooid met keramiekpoeder waardoor er een vuurvaste keramische mantel ontstaat. Nadat alle lagen zijn aangebracht, wordt de was met behulp van stoom uit de keramische vorm gesmolten. En nu komt ook de naam (het verloren wasmodel) weer terug, want uiteindelijk gaat het wasmodel verloren. De productvorm bestaat nu uit de keramiekmantel. Deze wordt op hoge temperatuur gebakken en vervolgens is het model klaar voor het gietproces.

Waarom gebruikt een gieterij deze methode?

De verloren was methode lijkt een intensieve methode, maar toch biedt deze methode voor een gieterij veel voordelen. Het grootste voordeel is dat deze methode de mogelijkheid biedt om een zeer nauwkeurig gietwerk met lage oppervlakteruwheden op te leveren. Ook kan een wasmodel helemaal naar eigen vorm worden vormgeven. Immers, telkens opnieuw wordt er een wasmodel gemaakt en kan het worden aangepast naar de wensen van het uiteindelijke product. Ook is de verloren was methode geschikt voor vrijwel elke staallegering. Zo kan de gieterij steeds zelf bepalen wat hij maakt en in welke hoeveelheden.