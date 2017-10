Wat is het verschil tussen een korset en een bustier?

Tegenwoordig zijn er zoveel keuzes in lingerie. Twee favorieten zijn momenteel het korset en de bustier. Wat is precies het verschil tussen deze twee soorten sexy lingerie? Ze lijken op het eerste gezicht veel op elkaar wat betreft vorm, ze sluiten beide aan op het lichaam, hebben doorgaans geen mouwen en de riempjes kun je losmaken. En ze worden beide gedragen in de slaapkamer of wanneer je een avondje op stap gaat. Maar er zijn nog meer verschillen tussen deze twee soorten sexy lingerie, lees hieronder verder om de verschillen te ontdekken. Dat is het standaard beeld wat mensen hebben over het korset en de bustier. Maar wat zijn nou eigenlijk de verschillen? Laten we als eerste het korset eens wat nader bekijken.

Volgens het woordenboek is een korset strak ondergoed, ondersteunt met walvisbotten of een dergelijk soort materiaal dat normaal gesproken wordt aangetrokken met een lint of veter, met als doel het lichaam te vormen en ondersteuning te bieden. Vandaag de dag zijn er duizenden soorten types en stijlen korsetten verkrijgbaar. De twee voornaamste types zijn de ontwerpen die de borsten bedekken, en de korsetten onder de borsten zonder cups die ook wel torselet genoemd worden. Sommige korsetten hebben de sluiting aan de voorzijde, aan de achterzijde of beide. Er zijn ook andere types met een haak en oog sluiting die het eenvoudiger maken om het kledingstuk uit te trekken. Korsetten zijn doorgaans steviger dan bustiers en helpen jouw lichaam vorm te geven door het middel smaller te maken en tegelijkertijd de borsten en heupen meer te benadrukken. Sommige korsetten hebben een zeer chique ontwerp of zijn gemaakt van materialen die minder strak op de huid zitten. Het materiaal is vaak een combinatie van zijde, satijn en kant met slechts weinig elastische delen. De materialen voor het skelet worden vaak van kunststof gemaakt of van nylon als versteviging bij de verticale zoomen. Een corset kopen betekent dat je goed moet letten op de kwaliteit van de stoffen die worden gebruikt. Een korset met goedkope en slechte stoffen zal niet lekker zitten maar ook veel sneller kapot gaan. Let goed op de materialen voor het skelet, buigen deze mee, zijn ze stevig genoeg, of voelt het alsof ze snel breken.

Onthoud voor aankoop dat je goed rekening moet houden met de maat, het materiaal en ontwerp. Korsetten moeten altijd van beneden naar boven ingesnoerd worden, waarmee je de linten of veters stap voor stap kunt aantrekken. Uiteraard zijn er ook korsetten verkrijgbaar met een ritssluiting maar die bieden doorgaans minder ondersteuning dan bij de klassieke veter modellen. Je denkt misschien dat korsetten met veterknopen ouderwets zijn, maar dat is niet het geval. Deze bieden betere ondersteuning en zien er ook vaak veel beter uit.

Korsetten zijn vaak goed geschikt voor als je je in steampunk kleding wil verkleden. De steampunk stijl is er eentje die elementen neemt van Victoriaanse kleding en de industriële revolutie. Heb jij een verkleedfeestje of vind je de klassieke stijl goed bij jou passen? Probeer dan eens steampunk kleding. Korsetten zijn hier heel goed voor omdat deze veel werden gedragen tijdens de periode die steampunk kleding probeert na te bootsen. Larshor.nl biedt een uitgebreide collectie korsetten aan waaronder stijlen die zich goed schikken voor de steampunk look. Kijk dus snel of er iets tussen zit wat bij jou stijl past.

Wat is dan het verschile met een bustier? Bustiers zijn doorgaans meer bedoeld als echte lingerie dan een korset. Een korset kan prima functioneren als enige bovenlaag, maar bij bustiers is het vaak zo dat je niet de straat op gaat zonder er iets overheen te trekken.

Een bustier is een strakke top zonder mouwen of bandjes en is behoorlijk elastisch, met een skelet of panelen om het vorm te geven. Bustiers omsluiten het lichaam meestal erg nauw en kunnen zowel als sexy lingerie of nachtkleding worden gedragen. De meeste modellen zijn mouwloos en slechts een uitzondering heeft een schouderband. De band kan met een knoop of met een haak en oog sluiting bevestigd worden. Bustiers zijn niet gemaakt om jouw taille te verkleinen. Sommige types zijn voorzien van een licht skelet, die meer bedoeld zijn om de gewenste vorm te benadrukken, ze zijn altijd elastisch. Bustiers worden van luxe materialen gemaakt zoals satijn, zijde en kant. Net zoals de meeste lingerie kun je de kledingstukken met de hand wassen in koud water, of met een licht wasprogramma in de wasmachine. Zorg er wel voor dat de bustier volgens het etiket geschikt is voor reiniging in de wasmachine.

Bustiers zijn dus geschikt voor een spannend en intiem avondje. Laat je wildste dromen waarkomen door een bustier te dragen en je geliefde te verassen. Bij bustiers is het uiteraard belangrijk om te kijken welke stof jij het fijnst vind. Sommige vrouwen houden niet van satijn of kant, deze kunnen beter kiezen voor eentje van zijde. Bustiers moeten komen vaak in wit of zwart. Dit zijn doorgaans de meest gebruikte kleuren voor lingerie omdat het goed past bij alle andere kleding. Bedenk dus goed welke keur je wilt. Elegant wit of wat spannend zwart.

Er zijn honderden bustiers en korsetten verkrijgbaar bij Larshor.nl. Ze zijn van goede kwaliteit en ook nog eens betaalbaar. Larshor.nl is een complete online winkel voor kleding in Nederland.

Vind ik leuk: Like Laden…