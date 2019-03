Wilt u graag een paar kilo kwijt? Dan is het een goed idee om uw voedingspatroon te veranderen. Dit kan door middel van een dieet, maar ook door intermittent fasting. Daarbij eet u alleen binnen bepaalde tijden van de dag. Intermittent fasting is geen dieet omdat het niet voorschrijft wat u eet, maar alleen wanneer u dat mag doen. Maar wat zijn de voor- en nadelen van dit voedingspatroon?

Periodes van eten en vasten

In een standaard voedingspatroon eet u ongeveer vijf tot zes keer per dag, maar daar is bij intermittent fasting geen sprake van. In plaats daarvan wisselt u de periodes waarin u niets eet af met eetmomenten. Overigens mag u tijdens het vasten wel water, koffie en thee drinken. Calorierijke producten zijn tijdens deze periode echter uit den boze.

Op welke drie manieren kunt u vasten en eten?

U kunt intermittent fasting op drie verschillende manieren toepassen. Zo kiezen sommige personen voor ‘Alternate day fasting’. Dit houdt in dat u een aantal uren vasten afwisselt met een aantal uren eten. U mag de tijdsperiode helemaal zelf bepalen. Denk bijvoorbeeld aan 24 uur eten en 24 uur vasten. Ook 12 uur eten en 36 uur vasten is mogelijk bij ‘Alternate day fasting’. Misschien geeft u de voorkeur aan een volledige dag vasten. In dat geval doet u aan ‘Whole Day fasting’, waarbij u een hele dag niets eet. Kies voor een vaste dag in de week, zoals maandag of vrijdag. Op de andere dagen van de week eet u volgens een standaard eetpatroon. De meest populaire variant is ‘Time restricted fasting’. Daarbij vast u bijvoorbeeld zestien uur per dag niets en eet acht u uur per dag normaal.

Voordelen

Het kost tijd om aan intermittent fasting te wennen. Toch zult u na een aantal weken merken dat het gewoner wordt. Zo neemt de behoefte om te eten tijdens de vastperiode af. Zorg er wel voor dat u genoeg drinkt. Al na enkele weken ervaart u er de voordelen van. Zo geeft het u houvast bij het eten, omdat u kiest voor standaard eet- en vastperiodes. Ook scheelt het behoorlijk veel tijd dat u niet de hele dag hoeft te eten.

Nadelen

Wees ook bewust van de nadelen van intermittent fasting. Zo heeft u er met name aan het begin veel doorzettingsvermogen voor nodig. Het is niet fijn om een hongergevoel te hebben, maar u moet leren dit onder controle te houden. Bovendien is intermittent fasting niet voor iedereen geschikt. Zo wordt het afgeraden bij mensen met diabetes type 1 en 2 en zwangere vrouwen. Ook kinderen, mensen met ondergewicht en personen die in het verleden een eetstoornis hebben gehad kunnen beter niet kiezen voor deze manier van eten-, drinken- en vasten. Voor andere doelgroepen kan het echter een effectieve manier zijn om af te vallen, dus het is zeker de moeite van het proberen waard.

Vind ik leuk: Like Laden…