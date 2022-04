Wat kun je doen tegen littekens?

Littekens zijn kleine beschadigingen van de huid en kunnen verschillende oorzaken hebben. Vaak gaat het om kleine oppervlakkige beschadigingen door bijvoorbeeld puistjes of andere oneffenheden. Ook operaties, krassen of snijwonden kunnen littekens veroorzaken al liggen deze littekens vaak wat dieper. Littekens kunnen hinderlijk zijn en kunnen je onzeker maken. Hoewel de littekens bij je horen, kan je ze wel iets verminderen. Wil je graag je littekens verminderen? Zo kun je bijvoorbeeld citroensap gebruiken, je litteken masseren of gebruik maken van littekenzalf. Met onderstaande tips kan je littekens verminderen en vergroot je je zelfvertrouwen.

Tips om littekens te verminderen:

Om littekens te verminderen kan je gebruik maken van talloze tips en trucs. Echter is het natuurlijk belangrijk op littekens te voorkomen. Het belangrijkste is daarom om niet aan je helende huid te krabben wanneer je bijvoorbeeld een wondje hebt opgelopen. Door de helende huid steeds open te krabben vergroot je juist de kans op littekens. Uiteraard zijn littekens niet altijd te voorkomen. Heb je last van littekens? Deze kan je verminderen door je huid goed te masseren. Door massage toe te passen op de plekken van je littekens versterk je de doorbloeding van de huid. Hierdoor versnel je het herstellende vermogen van je huid. Ook het gebruik van versgeperst citroensap kan je littekens verminderen. Dep een watje of een wattenstaafje in het citroensap en veeg hiermee rustig over je huid. Je littekens zullen na een aantal weken wat minder zichtbaar worden. Probeer ook zo veel mogelijk uit de zon te blijven en gebruik goede zonnebrandcrème. Je littekens bevatten namelijk geen pigment waardoor ze met een gebruinde huid meer zullen opvallen. Als laatste kan je nog gebruik maken van littekenzalf. Deze zalf is speciaal ontwikkeld om littekens te verminderen en zal dan ook het meeste effect hebben.

Het gebruik van littekenzalf:

Littekenzalf is een zalf dat speciaal ontwikkeld is voor de vermindering van littekens. De zalf is voor ieder litteken geschikt, dus of het nu gaat om kleine beschadigingen van de huid of grote chirurgische ingrepen of brandwonden; de zalf zal ieder litteken verminderen. Littekenzalf is gebaseerd op siliconen die een beschermlaag vormen op de huid. Hierdoor wordt het litteken beschermd tegen externe invloeden. Bovendien bevat de zalf verschillende ingrediënten die helpen de huid te herstellen, zoals Beta-glucan, Hyaluronzuur en vezels. De huid zal hierdoor sneller herstellen en het litteken zal zichtbaar verminderen.

Ben je dus op zoek naar mogelijkheden om je littekens te verminderen? Kijk dan eens naar bovenstaande tips. Door gebruik te maken van massage, citroensap of littekenzalf kan je littekens verminderen en minder laten opvallen. Het herstellende vermogen van je huid wordt zo gestimuleerd en de beschadigingen zullen dan ook minder opvallen. Verminder de littekens echter alleen wanneer je dat zelf wilt. Littekens horen bij jou en zijn dan ook niet lelijk. Pas wanneer je zelf last van je littekens hebt is het raadzaam om ze te verminderen of minder te laten opvallen door bovenstaande tips op te volgen. Het gebruik van littekenzalf zal het effectiefste werken aangezien deze je litteken beschermd maar ook de huid laat herstellen.