Wat moet ik nou kopen?

Op zoek naar nieuwe lingerie? Wil je een nieuwe slip dames kopen? Tegenwoordig is de keuze in sexy lingerie zo enorm groot dat het soms lastig kan zijn te weten waar je moet beginnen met zoeken. Soms heb je een specifiek item nodig en weet je vrij snel waar je dit kan vinden. Maar als je gewoon jezelf eens wilt verwennen, of je lover, met wat spannend nieuw ondergoed dan kan de wereld van de lingerie oppeens enorm groot en chaotisch lijken. Wij hebben hier onder weer eens allerlei verschillende producten op een rij gezet zodat je weer een beetje overzicht krijgt in het aanbod dat tegenwoordig bestaat. Ook hebben wij gidsen die je helpen een specifiek item voor jou uit te zoeken maar deze gids focust op de verschillende soorten lingerie die er tegenwoordig beschikbaar zijn, zodat je voordat je gaat winkelen al een keuze kunt maken over wat voor categorie je naar op zoek bent. Als je daar uit bent kun je altijd nog een boekje open slaan in een van onze gidsen over wat nou de beste kleur of stof voor jou is.

Korset

Tegen woordig hebben de meeste korsetten een veter of haak en oog sluiting aan de achterkant om het kledingstuk makkelijk aan en uit te kunnen trekken. Een kledingstuk als dit kan gemaakt zijn van verschillende materialen en heeft vaak botten in de structuur verwerkt om vorm te geven aan het lichaam van de drager. Het kan de borsten van de drager bedekken maar er zijn ook korsetten die de borsten juist ontbloot laten, waardoor de aandacht compleet op je boezem valt. Dit soort noemen we taille hoogte korsetten. Dat is best logisch want een kledingstuk als dit met ontblootte borsten eindigd meestal op taille hoogte. Soms loopt het korset hoger door met schouder banden om de borsten heen om toch nog iets van ondersteuning te bieden. Ook zijn er weer verschillende soorten; de taille hoogte korsetten lopen dus meestal door tot de taille en laten de borsten ontbloot. Ook zijn er tegenwoordig kledingstukken die bustiers worden genoemd. Dit zijn korsetten die zich juist alleen om het boven lichaam hullen en daardoor een hoop bewegings ruimte over laten voor als je een avondje wilt gaan dansen en er tegelijk zo verleidelijk en slank mogelijk uit wilt zien. Natuurlijk hebben we ook nog de volledige body: een korset gecombineerd met een body. De naam zegt het natuurlijk al, dit is het meest bedekkende soort dat je kan krijgen maar dat betekent niet dat het op wat voor manier dan ook minder sexy is dan de taille hoogte korsetten of de bustier corset sexy. Wij hebben alle drie de modellen in tien tallen stijlen. Of je nou op zoek ben naar een halter nek of juist een taille trainer, kom snel even een kijkje nemen.

Sok ophouder

Voor de uitvinding van de panty waren sok ophouders een onmisbaar deel van de vrouwelijke kleding kast. Als je je benen wilde bedekken had je immers een kledingstuk nodig die je kousen omhoog hield. Tegenwoordig hebben we allerlei manieren om je sokken of panty omhoog te houden; een plakrand of gewoon goed strakke sokken. Dit neem niet weg dat een goede sok ophouder, ook al doet het woord je dit niet vermoeden, enorm sexy kan zijn. Zeker in combinatie met een sexy body kunnen sokophouders zelfs tot de favorieten worden gerekend van de moderne man. Daarnaast geeft het je een zee aan optie als je er een in je kledingkast hebt hangen. Probeer het eens en ervaar zelf de voordelen van de sokophouder! Denk wel goed na over wanneer je dit kledingstuk aan gaat doen ze zijn niet de meest praktische optie en kunnen nog wel eens lastig aan te trekken zijn. Gelukkig hoef je hem waarschijnlijk niet zelf uit te doen. Ook is het vaak mogelijk korset zwart te kopen met sokophouders die er aan vast zitten; geintergreerde sokophouders in combinatie met een mooi korset.

Bustier

Bustiers zijn van origine bedoeld om te gedragen te worden als ondergoed. Ze geven de borsten een boost en trekken tegelijkertijd de taille wat strakker in elkaar. De meeste bustier zijn strapless; ze houden zichzelf vast aan het lichaam. Er zijn echter ook modellen beschikbaar met schouder bandjes. Sommige modellen hebben extra ‘botten’ om de constructie steviger te makken en op die manier meer mogelijkheden tot vorming van het lichaam te geven. Als je een corset grotere maat kopen wilt is dit een hele goede keuze. Het kan je helpen meer zelfvertrouwen te geven als je het draagt onder je kleding maar je kan het ook gebruiken om langzaam je taille mee te versmallen. Vandaag de dag worden bustiers niet alleen als lingerie maar ook als kledingstukken gedragen. Denk aan Madonna die ze vaak draagt onder en chique jasje. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen dit kledingstuk prive te houden en het alleen te dragen in het comfoort en veiligheid van je eigen huis of kamer. Dit is helemaal aan jou en hangt af van wat voor soort functie je zoekt in je bustier. Bustiers komen ook in verschillende lengtes; er zijn lange bustiers die bedoeld zijn om je heupen ook slanker te laten lijken. Voor tegere dames is dit niet nodig en is het waarschijnlijk comfortabeler om de korte variant van de bustier te dragen.

Teddy

Deze alles in een oplossing is ontwikkeld in het begin van de vorige eeuw en is een praktische vervanger voor onderbroeken en behas tegelijk. Teddies worden tegenwoordig meestal gedragen door vrouwen in hun slaapkamer en komen in allerlei kanten en sexy varianten en stijlen. Een teddy is verschillend van een body in dat het meestal een losser kledingstuk is dan een body. Vaak zijn de schouderbandjes op teddies verstelbaar waardoor je zelf kan beslissen in hoeverre je wilt dat het een strak of los kledingstuk is; je kan het lekker laten afhangen van het soort avond dat het is! Veel teddies komen met een opening aan de onderkant voor makkelijk toegang en hulp bij het aan en uit trekken. Het ontwerp kan van enorm onschuldig tot uiterst provocatief lopen. Zoals je kunt zien op onze website larshor.nl komen teddies in een enorme diversiteit aan materialen en spannende ontwerpen.

String en G String

Twee kleding stukken die op elkaar lijken en dezelfde functie hebben maar toch net even anders zijn. Een string is een slip dames die populair is geworden door de functionaliteit onder strakke kleding. Als je een strakke jurk draagt met een normal onderbroek er onder zie je waarschijnlijk allemaal lelijke lijnen door je jurk heen drukken. Niet met een string. Een string is ontworpen om gedragen te worden onder strakke kleding zonder die lelijke lijnen naar buiten te brengen. Een G string heeft eigenlijk dezelfde functie. Het enige verschil is dat een G string bijna alleen maar bandjes zijn en een normale string heeft een de voor en achterkant een lapje stof in de vorm van een driehoek.

Baby doll

Een nacht japon die kort en schattig is. Ze zijn speciaal ontworpen als slaap kleding maar werken ook enorm goed als verleidelijk lingerie. Vaak zijn het hele kortje jurkjes van comfortabele stofjes. Sommige baby dolls hebben beugels in de cups om ondersteuning aan de borsten te bieden en sommige hebben zelfs vulling in de cups om de borsten een boost te geven. Zo zie je maar weer dat tegenwoordig veel lingerie een beetje in elkaar over loopt en de grenzen tussen de kledingtsukken beginnen te vervagen. Zo is het ook het geval voor het volgende kleding stuk dat we willen behandelen.

Chemise

Chemises zijn een mix tussen een shirt en een nacht japon. Het lijkt meer op een babydol dan op een jurk maar de historische functie van de chemise is vaak beschreven als een ondergoed dat wordt gedragen tussen de bovenlaag van de kleding en het lichaam om de boven kleding te beschermen van lichaams olieen en zweet. Tegenwoordig wordt chemise veel vaker als slaap kleding of sexy lingerie gebruikt in plaats van ondergoed. Ze zijn vaak iets langer dan een babydoll maar zijn er niet minder sexy om. Ook dit ondergoed komt in allerlei verschillende maten, materialen en met verschillende designs en prints.

We begrijpen bij larshor.nl dat het een uitdaging kan zijn om op de bonnevooi op zoek te gaan naar nieuwe lingerie. Zeker als je in onze webwinkel komt waar de collectie zo enorm groot is dat je het gevoel kan krijgen dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Daarom helpen wij jullie graag met onze gidsen en tips. Zoals we al eerder zeiden hebben we nog veel specifiekere gidsen die je kunnen helepn met het uit zoeken van de perfect beha of de perfecte onderbroek. Voor als nog hopen we je te hebben geholpen met een start te maken in jou missie op zoek naar een nieuwe outfit voor een spannende nacht. Zijn er nog andere soorten lingerie waar jij meer over zou willen weten? Laat het weten in onze comment sectie onder dit artikel!

Vind ik leuk: Like Laden…