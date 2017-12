Wat willen de mannen?!

Lingerie vergroot de sexuele aantrekkings kracht van je lichaam en verhoogt in hoe ver je geniet van sexuele ontmoetingen. Je bent mooier en meer zelfverzekerd, plus je partner wordt er ook nog eens opgewonden van. Het is dus belangrijk dat je wat tijd en moeite stopt in het keizen van je lingerie. Met zo veel verschillende ontwerpen is het moeilijk om te kiezen.

Nu vinden wij het bij larshor.nl heel erg belangrijk dat je lingerie voor jezelf koopt. Wij hebben meerdere blog-posts en artikelen over hoe je er voor kan zorgen dat jij je geweldig voelt in je nieuwe outfit. We herhalen ook vaak dat je vooral niet teveel moet nadenken over wat iemand anders (lees mannen) zoekt in sexy dames lingerie. Wij staan achter dit standpunt; het is extreem belangrijk dat jij je comfortabel voelt in je nieuwe lingerie. Dit moet dus altijd je prioriteit blijven, het kan echter nooit kwaad wel op de hoogte te zijn van wat mannen graag zien, of hoe je hier acher kunt komen. Lees dus snel verder want dit artikel is helemaal gefocust op het ontdekken van het brein van de man, en geloof ons, dat brein is lang zo complex nog niet. Hieronder hebben wij wat tips voor je op een rij gezet om je te helpen wegwijs te worden in het brein van de opgewonde man.

Minder is niet altijd beter.

Een groot deel van waarom mannen zo opgewonden worden van sexy lingerie is omdat het dan net is alsof ze een prachtig cadeautje mogen uitpakken, wellicht wordt het zelfs voor ze uitgepakt als je je vent een mooie show wilt geven. Mannen worden helemaal wild van een sexy gekleed maar nog wel bedekt lichaam. Het laat ruimte om hun fantasie de vrije loop te laten nemen. Dat betekent dus dat schaarsere lingerie voor de man niet persee meet sexy is dan bijvoorbeeld een sexy babydoll. Die kunnne nogal wat bedekken maar dat laat alleen maar meer ruimte over voor mannen om zichzelf helemaal op hol te laten slaan.

Speciaal voor hem.

Nog iets waar mannen heel blij van worden is als je je best doet om speciaal iets voor hem te doen. Dit geeft ze het gevoel dat zij de belangrijkste persoon in jouw leven zijn. Het laat ze zich enorm speciaal voelen en daarom geliefd en gewild. Geloof ons wanneer we zeggen dat las je hem het gevoel geeft dat je die lingerie speciaal voor hem hebt aangetrokken hij je alleen maar meer wilt. Mannen houden ervan wanneer iets speciaal voor hen wordt gedaan. Als jij die exclusiviteit aan jou koppelt zal zijn behoefte aan jou alleen maar groeien, combineer dit met de sex appeal van lingerie en je hebt een waterdichte formule te pakken.

Kleuren van de lingerie

Of je nou heel erg tenger bent, of je bent op ziek naar sexy lingerie grote maten ,je kan beter kiezen voor kleuren waarvan je weet dat mannen er gek op zijn. Natuurlijk zijn er de veilige kleuren wit en zwart. Zwart kan je een ontdeugende verleidelijke uitstraling geven, terwijl wit je juist enorm sensueel en onschuldig doet lijken. Rood kan een geweldige keuze zijn als je het zelfvertrouwen hebt er knallend uit te zien. Doe dit alleen als je het gevoel hebt dat je er comfortabel mee bent! Bruine en groene lingerie wordt vaak niet gekozen door mannen als echte sexy lingerie.

Kies comfortabele lingerie

Dit slaat op wat wij al vaker hebben gezegd: een van de belangrijkste facetten van een sexy uitstraling is de uitstraling die jij zelf hebt. Als jij een prachtig setje aan hebt maar je super verdrietig bent ergens over zal je vriend waarschijnlijk niet gelijk opgewonden raken, maar eerder je willen kalmeren of troosten. Als je enorm onzeker bent in je niewe setje, dan zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat dat de sfeer verpest. We weten in ieder geval zeker dat het de spanningen niet doet oplopen, niet op de goede manier in ieder geval. De reden dat je lingerie eigenlijk altijd voor jezelf moet kopen is omdat niet sexier is dan een vrouw in lingerie die trots is op haar eigen beeld. Een krachtige vrouw in prachtige lingerie; dat is waar mannen naar op zoek zijn.

Let op de vorm van je lichaam

Erotische lingerie bestaat in allerlei vormen en maten. Of je nou op zoek bent naar iets grotere maten, of juist iets dat heel erg klein is; je kan het tegenwoordig allemaal vinden. Larshor.nl heeft een enorme collectie aan lingerie en er zit voor iedereen wat tussen dat perfect is. Je hebt vast wel een in een gewone winkel lingerie gekocht. Dus dan weet je waarschijnlijk ook wat voor type lichaam je hebt en wat voor lingerie daar goed bij past. Dit is een heel belangrijke vraag om in je hoofd te houden zeker als je op het internet aan het winkelen bent. Dat je een kledingstuk prachtig vindt betekend niet dat hij jou ook prachtig staat. Probeer dus altijd goed in de gaten te houden wat voor een soort lichaam goed past bij het kledingstuk dat je op het oog hebt,

Kwaliteit van het materiaal

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; comfoort is zo belangrijk bij lingerie. Als je er geweldig uit ziet maar je beweegt liever zo min mogelijk omdat er een naadje in je onderbroek zit die de hele tijd in een gevoelig stukje huid aan het snijden is beperkt dat je bewegings vrijheid en verpest op deze manier je avond. Het is echt van levens belang dat je goed let op de kwaliteit van het materiaal van het ledingstuk dat jij voor ogen hebt. Bij larshor.nl zijn al onze kledingstuke gemaakt van zeer fijn materiaal.

Lingerie is niet iets waar je op wilt besparen!

Er zijn allerlei dingen waar je goed kunt wegkomen met een goedkopere versie. Je hoeft niet persee een apple computer te hebben om een filmpje te kijken of een artikel te schrijven. Bij lingerie is het belangrijk dat je niet altijd voor het goedkoopste artikel gaat. We proberen niet te zeggen dat je altijd behas van 300 euro moet kopen maar probeer wel sexy lingerie te kopen die van goede kwaliteit is. Waarschijnlijk kost dit iets meer dan de modellen van minder goede kwaliteit maar daar staat tegen over dat de kledingstukken vaak ook langer mee gaan.

We hopen dat dit artikel je een beetje inzicht geeft in wat mannen zoeken in lingerie, waar ze warm van lopen en waar ze helemaal gek van worden. Kom snel naar larshor.nl om een kijkje te nemen in onze webshop. Weet jij nog meer dingen waar mannen echt van houden en heb je dat niet in dit artikel terug gelezen? Vertel het ons in de comments sectie hier beneden!

Vind ik leuk: Like Laden…